ETV Bharat / state

సంక్రాంతి తిరుగు ప్రయాణాలు - రద్దీకి అనుగుణంగా ఆర్టీసీ బస్సులు

ఈ నెల 17న తిరిగి ప్రారంభం కానున్న కళాశాలలు, పాఠశాలలు - ఆదివారం రోజే రద్దీ ఎక్కువగా ఉండనుందని అధికారుల అంచనా - అదనపు సర్వీసులు నడిపేలా గ్రేటర్, రంగారెడ్డి రీజియన్ ఆర్టీసీ ఏర్పాట్లు

Tgs Rtc Special Buses For Festival
Tgs Rtc Special Buses For Festival (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 16, 2026 at 9:20 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

TGSRTC Special Buses For Festival : సంక్రాంతి పండుగ నేపథ్యంలో హైదరాబాద్ నగర వాసులంతా తమ స్వగ్రామాలకు పయనమయ్యారు. కుటుంబ సభ్యులతో సంతోషంగా సంక్రాంతి వేడుకలను నిర్వహించుకున్నారు. అయితే పండుగ కారణంగా నగరంలోని పలు ప్రధాన కూడళ్లు, నిత్యం రద్దీగా ఉండే ప్రాంతాలన్నీ నిర్మానుష్యంగా మారాయి. రోడ్లన్నీ ఖాళీగా దర్శనం ఇస్తున్నాయి. అయితే సంక్రాంతి సందర్భంగా​ నగరాన్ని వీడి సొంతూళ్ల బాట పట్టిన జనం, నేడు తిరుగు ప్రయాణానికి ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసుకుంటున్నారు. దీనికి అనుగుణంగానే ప్రయాణానికి ఇబ్బందులు లేకుండా ఉండేందుకు ఆర్టీసీ అదనపు బస్సులు నడిపేందుకు సిద్ధం అవుతోంది.

తిరుగు ప్రయాణానికి అనుగుణంగా సర్వీసులు : సంక్రాంతి సందర్భంగా రాజధాని నగరం హైదరాబాద్​ నుంచి ప్రధానంగా కోదాడ, నల్గొండ, దేవరకొండ, అచ్చంపేట, సూర్యాపేట, మిర్యాలగూడ, మహబూబ్​నగర్​, నారాయణపేటలతో పాటు ఆంధ్రప్రదేశ్​లోని విజయవాడ, విశాఖపట్నం, కాకినాడ, గుంటూరు, రాజమండ్రి, ఏలూరు మొదలైన ప్రాంతాలకు 1,200 బస్సులను నడిపింది. అయితే పండుగ ముగిసిన నేపథ్యంలో వారి తిరుగు ప్రయాణానికి అనుగుణంగా సర్వీసులను నడిపేందుకు సిద్ధం అవుతోంది.

17న కళాశాలలు, పాఠశాలలు ప్రారంభం : సంక్రాంతి పండుగ ముగుస్తోంది. దీంతో పాఠశాలలు, ఇంటర్​ కళాశాలలకూ సెలవులు ముగియనున్నాయి. ఈ నెల 17 నుంచి పాఠశాలలు తిరిగి ప్రారంభం కానున్నాయి. దీంతో సొంతూళ్లకు వెళ్లిన వారిలో కొంతమంది శనివారం, ఇంకొందరు ఆదివారం నగరానికి తిరిగి వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఆదివారం రోజే రద్దీ ఎక్కువగా ఉండనుందని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. ఖమ్మం, కోదాడ, భద్రాచలం నుంచి వచ్చే బస్సుల్లో రిజర్వేషన్లు దాదాపు పూర్తయ్యాయి.

ప్రత్యేక ఛార్జీల మోత : ఏపీలోని విశాఖపట్టణం, కాకినాడ, విజయవాడ, రాజమహేంద్రవరం, భీమవరం, నెల్లూరు నుంచి 18న వచ్చే సాధారణ బస్సుల్లో దాదాపు సీట్లు లేవు. ఆయా జిల్లాల నుంచి హైదరాబాద్​కు నడుపుతున్న బస్సుల్లో 'ప్రత్యేక' ఛార్జీల మోత తప్పడం లేదు. రంగారెడ్డి రీజియన్ నుంచి విజయవాడ, రాజమండ్రి, ఒంగోలు, కనిగిరి, అమలాపురం, కాకినాడ, కందుకూరు, కర్నూలు ప్రాంతాలకు సాధారణ రోజుల్లో 300 బస్సులు నడుపుతున్నారు. అయితే సంక్రాంతి పండుగ సందర్భంగా 200 బస్సులు అదనంగా నడిపినట్లు రంగారెడ్డి ఆర్టీసీ అధికారులు పేర్కొన్నారు.

ఐదు రోజుల పాటు వాహనాల కొనసాగిన రద్దీ : హైదరాబాద్​ - విజయవాడ జాతీయ రహదారిపై వరుసగా ఐదు రోజుల పాటు భారీ సంఖ్యలో వాహనాల రద్దీ కొనసాగింది. శనివారం ఒక్కరోజే అత్యధికంగా 71,284 వాహనాలు వెళ్లాయి. శుక్రవారం 53 వేలు, ఆదివారం 62 వేలు, సోమవారం 56 వేలు, మంగళవారం 62 వేలు వాహనాలు ప్రయాణించాయి. ఐదు రోజులు కలిపి పంతంగి టోల్​ప్లాజా మీదుగా ఇరువైపులా 3.04 లక్షల వాహనాలు రాకపోకలు సాగించాయి. వీటిలో కేవలం విజయవాడ వైపే 2.04 లక్షల వాహనాలు వెళ్లాయి. బుధవారం రోజు వాహనాల రద్దీ సాధారణంగానే ఉంది. గత సంవత్సరం పండక్కి 3 రోజుల ముందు 2.07 లక్షల వాహనాలు రాకపోకలు సాగించాయి.

ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలలో రాకపోకలు : ఈ సంవత్సరం కూడా భారీ స్థాయిలో వాహనాలు వెళ్తాయని పోలీసులు అంచనా వేస్తున్నారు. కానీ ఈ మార్గంలో బ్లాక్​స్పాట్​ ప్రాంతాల్లో అండర్​పాస్​ వంతెనల నిర్మాణ పనులు జరుగుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో వాహనదారులు ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలను ఎంచుకుని రాకపోకలు సాగించినట్లు పోలీసులు చెబుతున్నారు. గుంటూరు, అద్దంకి, ప్రకాశం, మాచర్ల, ఒంగోలు, నెల్లూరు వైపు వెళ్లే ప్రయాణికులు నాగార్జునసాగర్​ హైవే మీదుగా వెళ్లనున్నారు. ఖమ్మం, విజయవాడ వైపు వెళ్లే ప్రయాణికులు భువనగిరి మార్గంలో చిట్యాల మీదుగా రాకపోకలు సాగించనున్నారు.

తగ్గని సంక్రాంతి ఎఫెక్ట్ - జాతీయ రహదారిపై వాహనాల రద్దీ

గంగిరెద్దులకు పూజలు, హరిదాసులకు భిక్ష ప్రదానాలు - రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఆనందోత్సాహాలతో భోగి వేడుకలు

TAGGED:

RETURN TO HYDERABAD
SPECIAL BUSES FOR SANKRANTI
RTC SPECIAL BUSES TO HYDERABAD
తిరుగు ప్రయాణానికి ఆర్టీసీ సిద్ధం
TGS RTC SPECIAL BUSES FOR FESTIVAL

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.