తెలంగాణలో ఉచిత బస్సు ప్రయాణం - అప్పటి నుంచి ఆధార్ అవసరం లేదిక
ఉచిత ప్రయాణం కోసం త్వరలో మహిళలకు స్మార్ట్కార్డులు- 5 లక్షల మందితో పైలట్ ప్రాజెక్ట్! - తొలుత జిల్లాకో మండలంలో అమలు - 2026-27 రాష్ట్ర బడ్జెట్లో ఆర్టీసీకి నిధులు కేటాయింపు చేస్తున్నట్లు ప్రతిపాదనలు
Published : February 19, 2026 at 12:46 PM IST
RTC Planning Smartcards For Women : తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మహిళలకు ఫ్రీ బస్సు ప్రయాణం సౌకర్యాన్ని కల్పిస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. దీనికి సంబంధించి త్వరలో స్మార్ట్కార్డులను సిద్ధం చేయాలని ఆర్టీసీని ప్రభుత్వం ఆదేశించింది. ఈ కార్డులను జూన్ 2వ తేదీన జారీ చేయాలని పనులు వేగం చేస్తున్నారు. మహిళలకు స్మార్ట్కార్డులు ఇవ్వాలని సర్కార్ సూత్రప్రాయంగా నిర్ణయించినట్లు పేర్కొంది. దీని గురించి మాట్లాడటానికి బుధవారం రవాణా శాఖ మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్, ఆర్టీసీ నాగిరెడ్డితో పాటు పలువురు అధికారులు హాజయర్యారు. తాజాగా 2026-27 రాష్ట్ర బడ్జెట్లో ఆర్టీసీకి నిధులను కేటాయింపు చేస్తున్నట్లు ప్రతిపాదనల్ని ఎండీ నాగిరెడ్డి భట్టి విక్రమార్కకు తెలిపారు.
మొదట 5 లక్షల మందికి స్మార్ట్ కార్డులు : ఈ నేపథ్యంలో మహాలక్ష్మి ఫ్రీ బస్సు ప్రయాణానికి సంబంధించి మహిళలకు వీలైనంత తొందరగా స్మార్ట్ కార్డులను అందించాలని భట్టి ఆదేశించినట్లు తెలిసింది. ఈ ఆదేశాలపైనే ఎండీ మూడు రకాల స్మార్ట్కార్డుల్ని డిప్యూటీ సీఎం భట్టి, రవాణా శాఖ మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్లకు తెలియజేశారు. మొదట్లో ఈ స్మార్ట్ కార్డులను ఒక జిల్లాలోని మండలంలో పైలట్ ప్రాజెక్టుగా చేస్తామని తెలిపారు. ఇలా ఒక మండల పరిధిలో చేయడం ద్వారా వాటిలో ఏవైనా సాంకేతిక సమస్యలు వస్తే వాటిని పరిష్కరించి, అలాగే ఇంకేమైనా మార్పులు, చేర్పులు చేయాలంటే చేసి, ఈ తర్వాత రాష్ట్రవ్యాప్తంగా స్మార్ట్ కార్డులు పంపిణీ చేయనున్నట్లుగా ఆర్టీసీ ఉన్నతాధికారుల సమాచారం. తొలి దశ ప్రాజెక్టుగా దాదాపు 5 లక్షల మందికి స్మార్ట్ కార్డులు ఇవ్వనున్నట్లు సమాచారం. దీని తయారీకి సుమారుగా రూ.75 కోట్లు వ్యయం అవుతుందని అంచనా. ఈ మేరకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఆర్థిక సహాయం రూపంలో ఇవ్వాలని విజ్ఞప్తి చేసింది.
కార్డుతో ప్రయోజనాలివీ :
- ప్రతి మహిళకు ఈ స్మార్ట్కార్డులతో పలు ప్రయోజనాలున్నాయి. మరి అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
- అర్హత లేని ప్రయాణికుల దుర్వినియోగాన్ని అరికట్టేందుకు అవకాశం
- రూట్, దూర ప్రయాణాలకు, సమయాలపై కచ్చితమైన సమాచారం
- పేపర్ లెస్ టికెట్ ప్రయాణం. దీనివల్ల కండక్టర్లపై పనిభారం తగ్గనుంది.
- జిల్లా, మండలం, గ్రామం, జోన్ వారి వినియోగ సమాచారం లభ్యమవుతుంది.
- రద్దీగా ఉన్న రూట్ల వివరాలు తెలుస్తాయి. బస్సులు పెంచడం, తగ్గించడం ఆర్టీసీకి తేలికవుతుంది.
- అలాగే ఈ ఉచిత బస్సు పథకాన్ని ఎంతమంది ఉపయోగించుకున్నారో తెలుస్తుంది.
స్మార్ట్కార్డ్లో 6 అంకెల యూఐడీ నంబర్ : ఈ స్మార్ట్కార్డు జారీలో ప్రతి ప్రయాణికురాలికి 16 అంకెల యూఐడీ నంబర్ ఇస్తారు. ఆ కార్డు ముందు సైడ్ ఎడమ వైపు లబ్ధిదారు పేరు, గ్రామం, మండలం, జిల్లా తదితర వివరాలు ఉంటాయి. కుడివైపు ఫొటో ఉంటుంది. వెనక భాగంలో ఉచిత బస్సు పథకానికి సంబంధించిన నియమ నిబంధనలు పొందుపరిచారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సుమారు 1.5 కోట్ల మందికి ఈ స్మార్ట్కార్డులు జారీ అవనున్నాయి. రెండు నెలల క్రితం తొలి దశలో 5 లక్షల స్మార్ట్ కార్డులతో పైలట్ ప్రాజెక్టు చేపడతామని ఆర్టీసీ తెలిపింది. వీరి ఫలితాల ఆధారంగా ఉచిత ప్రయాణికులను గుర్తించనున్నట్లు ఆ సంస్థ స్పష్టం చేసింది. దీనివల్ల పౌర సరఫరాల శాఖ నుంచి పొందిన సమాచారాన్ని సెంటర్ ఫర్ గుడ్ గవర్నెన్స్తో సమన్వయం చేసి, వ్యాలిడేట్ డేటా ఇస్తుందని ఆర్టీసీ ప్రభుత్వానికి నివేదించింది.
పెరిగిన ఓఆర్ శాతం : మహాలక్మి పథకం అమలు చేయడంతో సగటు ఓఆర్ ఏకంగా 95 శాతానికి పెరిగింది. మహిళలకు తెలంగాణ ఆర్టీసీ ప్రస్తుతం జీరో టికెట్ల జారీతో పాటు బస్ టికెట్ల ఛార్జీల్ని తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రీయింబర్స్ చేస్తోంది. నెలకు రూ.358.79 కోట్ల చొప్పున బడ్దెట్లో మహాలక్ష్మి పథకం కింద ఉచిత బస్సు ప్రయాణానికి 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరానికి రూ.4,305.49 కోట్లు కేటాయించారు.
ఆర్టీసీ ప్రయాణం మరింత ఈజీ - స్మార్ట్ కార్డుల సేవలు వచ్చేస్తున్నాయ్!