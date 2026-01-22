ETV Bharat / state

మహాలక్ష్మి పథకాన్ని మరింత సమర్థంగా అమలు చేయనున్న ఆర్టీసీ - మహిళలకు స్మార్ట్​కార్డులు జారీ చేసేందుకు కార్యాచరణ - 5 లక్షల మందితో పైలట్ ప్రాజెక్టు

By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 22, 2026 at 3:06 PM IST

TGSRTC Planning To Issue Smart Cards : తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మహాలక్ష్మి పథకం పేరుతో మహిళలకు ఉచిత బస్సు ప్రయాణ సౌకర్యాన్ని కల్పిస్తున్న విషయం తెలిసిందే. పథకం అమల్లోకి వచ్చినప్పటి నుంచి ఎంతోమంది మహిళలు సద్వినియోగం చేసుకున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో మరింత సమర్థంగా అమలు చేసేందుకు తెలంగాణ ఆర్టీసీ స్మార్ట్​కార్డుల జారీకి సిద్ధమవుతోంది. ఇందుకు సంబంధించిన కార్యాచరణ వివరాలను ఆ సంస్థ ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్లింది. చిప్​తో కూడినటు వంటి ఈ స్మార్ట్​కార్డుల తయారీకి రూ.75 కోట్లు అందించాలని తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఆర్టీసీ విజ్ఞప్తి చేసింది.

16 అంకెల యూఐడీ నంబర్ : స్మార్ట్​కార్డ్ జారీలో భాగంగా ప్రతి ప్రయాణికురాలికి 16 అంకెల యూఐడీ నంబర్​ ఇస్తారు. కార్డు ముందుభాగం ఎడమ వైపు లబ్ధిదారు పేరు, గ్రామం, మండలం, జిల్లా తదితర వివరాలు ఉంటాయి. కుడివైపు ఫొటో ఉంటుంది. వెనుక భాగంలో ఉచిత బస్సు పథకానికి సంబంధించిన నియమ నిబంధనలు పొందుపరిచారు. తెలంగాణ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సుమారు 1.5 కోట్ల మందికి ఈ స్మార్ట్‌కార్డులు జారీచేస్తారు.

తొలిదశలో 5 లక్షల స్మార్ట్‌కార్డులతో పైలట్‌ ప్రాజెక్టు చేపడతామని ఆర్టీసీ పేర్కొంది. ఫలితాల ఆధారంగా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అమలు చేస్తామని ఆర్టీసీ పేర్కొంది. సమగ్ర కుటుంబ సర్వే వివరాల ఆధారంగా ఉచిత ప్రయాణికుల్ని గుర్తించనున్నట్లు ఆ సంస్థ వెల్లడించింది. దీంతో పాటు పౌరసరఫరాల శాఖ నుంచి పొందిన సమాచారాన్ని సెంటర్‌ ఫర్‌ గుడ్‌ గవర్నెన్స్‌ (సీజీజీ)తో సమన్వయం చేసి వ్యాలిడేట్‌ డేటా ఇస్తుందని ఆర్టీసీ ప్రభుత్వానికి నివేదించింది.

కార్డుతో ప్రయోజనాలివీ :

ప్రతి మహిళకు జారీచేయనున్న ఈ స్మార్ట్​కార్డులతో పలు ప్రయోజనాలున్నాయి. ఆ వివరాలేంటో తెలుసుకుందాం.

  • అర్హత లేని ప్రయాణికుల దుర్వినియోగాన్ని అరికట్టేందుకు అవకాశం
  • ప్రయాణ దూరం, రూట్​, సమయాలపై కచ్చితమైన సమాచారం ఉంటుంది
  • గ్రామం, మండలం, జిల్లా, జోన్‌ వారీ వినియోగ సమాచారం లభ్యమవుతుంది
  • కండక్టర్లపై పనిభారం తగ్గనుంది. పేపర్ లెస్​ టికెట్​ ప్రయాణం కల్పించవచ్చు
  • రద్దీగా రూట్ల వివరాలు తెలుస్తాయి. బస్సులు పెంచడం, తగ్గించడం ఆర్టీసీకి తేలికవుతుంది
  • ఎంతమంది ఉచిత బస్సు పథకాన్ని వినియోగించుకుంటున్నారో తెలుస్తుంది

బస్సులో ఆక్యుపెన్సీ రేషియో 95 శాతం : మహిళల కోసం తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న మహాలక్ష్మి పథకానికి ఆదరణ లభిస్తోంది. ఆర్టీసీ బస్సుల్లో ఉచిత ప్రయాణంతో మహిళలకు భద్రతను, ఆర్థిక ప్రయోజనాన్ని ప్రభుత్వం అందిస్తోంది. గత ఏడాది జులై వరకు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 200 కోట్లకు పైబడి జీరో టికెట్లలను టీజీఎస్​ఆర్టీసీ జారీ చేసింది. గతంలో ఆర్టీసీ బస్సుల్లో సీట్ల భర్తీ నిష్పత్తి(ఆక్యుపెన్సీ రేషియో) 67 శాతం మాత్రమే ఉండేది. ఫలితంగా ఆర్టీసీకి ప్రతినెలా భారీగా నష్టాలు వచ్చేవి.

ప్రయాణికుల కోసం ఆర్టీసీ డ్రైవర్లు, కండక్టర్లు ఎదురు చూసేరోజులను చూశాం. ఇప్పుడు ఈ మహాలక్ష్మి పథకం అమలు చేయడంతో సగటు ఓఆర్​ ఏకంగా 95 శాతానికి పెరిగింది. మహిళలకు టీజీఆర్టీసీ ప్రస్తుతం ‘జీరో’ టికెట్లను జారీ చేస్తోంది. బస్​ టికెట్ల ఛార్జీల్ని తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రీయింబర్స్‌ చేస్తోంది. నెలకు రూ.358.79 కోట్ల చొప్పున 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరానికి గాను రూ.4,305.49 కోట్ల బడ్జెట్‌లో మహాలక్ష్మి పథకం కింద ఉచిత బస్సు ప్రయాణానికి కేటాయించారు.

టీజీఎస్​ఆర్టీసీ తీసుకొచ్చిన సంస్కరణలు : ప్రయాణికుల అవసరాలకు అనుగుణంగా టీజీఎస్​ఆర్టీసీ అనేక సంస్కరణలను తీసుకొచ్చింది. ముఖ్యంగా డీజిల్​ బస్సులను తగ్గిస్తూ ఎలక్ట్రిక్​ వాహనాలను(ఈవీ) పెంచుతూ వస్తుంది. అలాగే బస్సుల గమ్యస్థానాలను తెలుసుకునేందుకు వీలుగా గమ్యం యాప్​ను ప్రయాణికులకు అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చారు. అలాగే టికెటింగ్​ సమయంలో ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా, చిల్లర సమస్య రాకుండా ఉండేందుకు కండక్టర్​ ద్వారానే స్మార్ట్​ టికెట్​ జారీ చేసేవిధానం తీసుకొచ్చారు. తాజాగా మహాలక్ష్మి పథకం లబ్ధదారులకు స్మార్ట్​కార్డులను ప్రవేశపెట్టాలని ఆర్టీసీ యోచిస్తోంది.

