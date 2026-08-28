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రాఖీకి 5 వేల 'స్పెషల్​' బస్సులు - ప్రయాణికులతో కిక్కిరిసిన ప్రయాణ ప్రాంగణాలు

రాఖీ పౌర్ణమి సందర్భంగా 5000 ప్రత్యేక బస్సులు నడిపిస్తున్న టీజీఎస్​ ఆర్టీసీ - ప్రయాణికుల రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకుని ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు - మహిళలకు యథావిధిగా మహాలక్ష్మి పథకం కొనసాగుతుందన్న అధికారులు

TGSRTC Operating Rakhi Special Buses
రాఖీ పౌర్ణమి స్పెషల్ బస్సులు నడిపిస్తున్న ఆర్టీసీ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 28, 2026 at 8:10 AM IST

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Updated : August 28, 2026 at 8:37 AM IST

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TGSRTC Rakhi Special Buses : రాఖీ పౌర్ణమి సందర్భంగా ప్రయాణికుల రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకుని టీజీఎస్‌ ఆర్టీసీ ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేసింది. ఈ నెల 27వ తేదీ నుంచి 31వ తేదీ వరకు 5000 ప్రత్యేక బస్సులు నడిపిస్తున్నట్లు ఆర్టీసీ యాజమాన్యం ప్రకటించింది. గత ఏడాదితో పోల్చితే ఈసారి అదనంగా మరో 240 బస్సులను నడిపిస్తున్నామని స్పష్టం చేసింది. ప్రత్యేక బస్సుల్లో ఒకటిన్నర శాతం ఛార్జీలు అదనంగా వసూలు చేస్తున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. మహిళలకు మహాలక్ష్మి ఉచిత రవాణా సదుపాయాన్ని యథావిధిగా కొనసాగిస్తున్నామని ఆర్టీసీ యాజమాన్యం స్పష్టం చేసింది.

5 వేల ప్రత్యేక బస్సులు : రాఖీ పండుగ సందర్బంగా ఆర్టీసీ బస్సులు రద్దీగా మారిపోయాయి. ప్రధాన ప్రయాణ ప్రాంగణాలైన ఎంజీబీఎస్, జేబీఎస్, ఉప్పల్ క్రాస్ రోడ్, దిల్ సుఖ్ నగర్, ఎస్సార్​నగర్ వంటి ప్రాంతాల నుంచి వెళ్లే బస్సులు ప్రయాణికులతో కిటకిటలాడుతున్నాయి. ప్రయాణికుల రద్దీకి అనుగుణంగా ఈ నెల 27వ తేదీ నుంచి 31వ తేదీ వరకు 5 వేల ప్రత్యేక బస్సులను నడిపిస్తున్నట్లు ఆర్టీసీ యాజమాన్యం ప్రకటించింది. గత ఏడాది రాఖీ పౌర్ణమి సందర్భంగా 4,760 ప్రత్యేక బస్సులు నడపగా, ఈసారి మరో 240 బస్సులను అదనంగా ఏర్పాటు చేసినట్లు ఆర్టీసీ యాజమాన్యం స్పష్టం చేసింది. గత ఏడాది ప్రత్యేక బస్సుల్లో సుమారు 3.68 కోట్ల మంది ప్రయాణించగా, వారిలో 2.51 కోట్ల మంది మహిళలు ఉన్నారని అధికారులు తెలిపారు.

టైమ్​కు బస్సు రాదాయే : ఇదిలా ఉండగా ఈ ప్రత్యేక బస్సులు సైతం ప్రయాణికుల అవసరాలకు సరిపోవడం లేదు. సొంతూళ్లకు వెళ్లే ప్రయాణికులు అనేక అవస్థలు పడుతున్నారు. బస్సులు తక్కువ, ప్రయాణికులు ఎక్కువ ఉండడంతో సమస్యలు ఉత్పన్నం అవుతున్నాయని ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ప్రయాణికుల రద్దీకి అనుగుణంగా బస్సులు లేకపోవడంతో గంటల తరబడి బస్టాండ్లలో ఎదురు చూడాల్సి వస్తుందని వాపోతున్నారు. సొంతూళ్లకు వెళ్లే ఆడపడుచులు ప్రధాన బస్టాండ్లలో బస్సుల కోసం ఎదురు చూడడం కనిపించింది. దీంతో కొంతమంది ప్రైవేట్ వాహనాలను ఆశ్రయిస్తున్నారు. సమయానికి బస్సులు లేకపోవడంతో ఇబ్బందులు పడుతున్నామని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మరోవైపు రాఖీ పండుగ సందర్భంగా నడిపించే ప్రత్యేక బస్సుల్లో ఒకటిన్నర శాతం ఛార్జీలు పెంచడం పట్ల ప్రయాణికులు మండిపడుతున్నారు. సాధారణ ఛార్జీలనే వసూలు చేయాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు.

రద్దీకి అనుగుణంగా ప్రత్యేక బస్సులు నడపాలి : రాఖీ పౌర్ణమి, ఆ తర్వాత శనివారం, ఆదివారం వరుస సెలవులు రావడంతో పండుగకు ముందుగానే ప్రయాణికుల రద్దీ మొదలవుతుందని రవాణా శాఖ మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ పేర్కొన్నారు. తిరుగు ప్రయాణాల రద్దీ ఆదివారం మధ్యాహ్నం నుంచి సోమవారం వరకు కొనసాగే అవకాశం ఉందని, అందుకు అనుగుణంగా బస్సులు నడిపించాలని అధికారులను ఆదేశించారు. రద్దీ అధికంగా ఉన్న ప్రాంతాలను గుర్తించి అవసరమైన చోట అదనపు బస్సులను అందుబాటులో ఉంచాలని స్పష్టం చేశారు. ప్రయాణికుల రద్దీని ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షిస్తూ అవసరాలకు అనుగుణంగా బస్సుల సంఖ్యను పెంచాలని మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ అధికారులకు సూచించారు.

మహిళలకు యథావిధిగా ఉచిత ప్రయాణాలు : మహిళలకు మహాలక్ష్మి పథకం కింద ఉచిత బస్సు ప్రయాణ సౌకర్యం యథావిధిగా కొనసాగుతుందని ఆర్టీసీ యాజమాన్యం స్పష్టం చేసింది. పండుగ రద్దీ సమయంలో ఆర్టీసీ సిబ్బంది సమష్టిగా, ఓర్పుతో విధులు నిర్వహించి ప్రయాణికులకు మెరుగైన సేవలు అందించాలని ఆర్టీసీ ఎండీ నాగిరెడ్డి అధికారులను ఆదేశించారు. రాఖీ సందర్భంగా సొంతూళ్లకు వెళ్లే ప్రయాణికులు సురక్షితంగా గమ్యస్థానాలకు చేరుకునేలా టీజీఎస్‌ ఆర్టీసీ అన్ని చర్యలు చేపట్టిందన్నారు. ప్రయాణికులు ఆర్టీసీ బస్సులను వినియోగించుకుని సురక్షితంగా ప్రయాణించాలని ఆయన సూచించారు.

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Last Updated : August 28, 2026 at 8:37 AM IST

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RTC OPERATING RAKHI SPECIAL BUSES
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RTC OPERATING RAKHI SPECIAL BUSES

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