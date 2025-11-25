ETV Bharat / state

ఆర్టీసీలో 2000కు పైగా కండక్టర్ల కొరత - మరి నోటిఫికేషన్​ ఎప్పుడో?

ఆర్టీసీలో 2000 పైగా ఖాళీగా ఉన్న కండక్టర్ పోస్టులు - తక్షణం 1500 పోస్టులు భర్తీకి అనుమతివ్వాలని ప్రభుత్వాన్ని కోరిన ఆర్టీసీ యాజమాన్యం - 11 ఏళ్లలో ఆర్టీసీలో తగ్గిన ఉద్యోగుల సంఖ్య 18,000

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 25, 2025 at 3:00 PM IST

Conductor Jobs Vacancy In TGSRTC : మనం ఎక్కడికైనా ప్రయాణించాలంటే గుర్తుకు వచ్చే తొలి ప్రయాణ సాధనం ఆర్టీసీ బస్సు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ప్రజా రవాణాకు, సరుకుల రవాణాకు ఆర్టీసీ కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మహిళలు ఆర్టీసీలో ఉచితంగా ప్రయాణించేందుకు మహాలక్ష్మి పథకాన్ని ప్రారంభించింది. దీంతో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ప్రయాణించేందుకు మహిళలకు ఇది ఎంతగానో ఉపయోగపడుతోంది. అయితే ఇంతటి ప్రముఖ పాత్ర పోషిస్తున్న ఆర్టీసీ సంస్థ సిబ్బంది కొరతతో అవస్థలు పడుతోంది.

3,208 మంది కంక్టర్లు అవసరం : ఆర్టీసీలో ప్రయాణం సుఖవంతం, శ్రేయస్కరం అని సంస్థ చెబుతుంది. ఆర్టీసీలో నిబద్ధతతో పనిచేసే సిబ్బందే అందుకు కారణం. కాగా రోడ్డు రవాణా సంస్థ (ఆర్టీసీ)లో సిబ్బంది కొరత తీవ్రమవుతోంది. ముఖ్యంగా కండక్టర్ పోస్టుల్లో ఈ సమస్య ఎక్కువగా ఉంది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఇప్పటికే 2,059 మంది కండక్టర్​ కొరత ఉంది. మార్చిలోపు మరో 140 మంది ఉద్యోగ విరమణ చేయనున్నారు. మరోవైపు గత కొద్ది నెలల్లో కొత్తగా 388 బస్సులను రోడ్డెక్కించిన నేపథ్యంలో మరో 1,009 మంది కండక్టర్లు కావాలని అధికారులు గుర్తించారు. మొత్తంగా 3,208 మంది అవసరం ఉంది. తక్షణం 1500 పోస్టులు భర్తీకి అనుమతివ్వాలని ఆర్టీసీ యాజమాన్యం రవాణాశాఖ మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ దృష్టికి కొద్దిరోజుల క్రితం తీసుకెళ్లింది.

డబుల్ డ్యూటీలు, డ్రైవర్లకు బాధ్యతలు : కండక్టర్ల కొరత నేపథ్యంలో ఆర్టీసీ యాజమాన్యం తాత్కాలిక సర్దుబాట్లతో నెట్టుకొస్తోంది. దూరప్రాంత ఎక్స్​ప్రెస్​ బస్సుల్లో డ్రైవర్లకు కండక్టర్ల బాధ్యతలు కూడా అప్పగిస్తున్నారు. అదీ చాలక ఔట్​సోర్సింగ్ పద్ధతిలో కొందరిని తీసుకున్నారు. ఉన్న కండక్టర్లలో వీలున్నంతమందికి డబుల్ డ్యూటీలు వేస్తున్నారు. ఈ పరిణామాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని తక్షణ భర్తీకి అనుమతివ్వాలని ఆర్టీసీ కోరింది. నిజానికి ఆర్టీసీలో కండక్టర్ల నియామకాలు జరగక దశాబ్దం దాటింది. ఈ పోస్టుల భర్తీకి నాలుగైదు ఏళ్లుగా ప్రభుత్వ అనుమతిని ఆర్టీసీ యాజమాన్యం కోరుతూనే ఉంది.

  • కొత్త బస్సుల రాకతో : ఆర్టీసీలో 2017 - 18లో గరిష్ఠంగా 10,613 బస్సలు ఉండేవి. తర్వాత క్రమంగా బస్సులు సంఖ్య తగ్గుతూ వస్తోంది. 2023-24 నాటికి ఆర్టీసీలో బస్సుల సంఖ్య 9,094కి పరిమితమైంది. ఆపై కొత్త బస్సుల రాకతో 2025 అక్టోబరు నాటికి వీటి సంఖ్య 9,878కి చేరింది.
  • పదేళ్లలో తగ్గిన ఉద్యోగులు : అయితే 2014 - 15 సమయంలో మొత్తం ఉద్యోగుల సంఖ్య 56,740 ఉండగా ప్రస్తుతం వారి సంఖ్య 38,715 మందికి చేరింది. అంటే 11 సంవత్సరాల్లో 18,025 మంది ఉద్యోగులు తగ్గనట్లయింది.

గతంలోనే ఆర్టీసీలో డ్రైవర్ నోటిఫికేషన్​ : కాగా గతంలోనే ఆర్టీసీలో డ్రైవర్, శ్రామిక్ పోస్టుల భర్తీకి నియామక మండలి నోటిఫికేషన్​ విడుదల చేసింది. దానిలో మొత్తం ఉద్యోగాల సంఖ్య 1,743 కాగా దానిలో డ్రైవర్​ పోస్టులు 1,000 శ్రామిక్ పోస్టులు 743 కొలువులు ఉన్నాయి. అక్టోబరు నెలలో విడుదలైన ఆ నోటిఫికేషన్​కు అభ్యర్థులు ఆన్​లైన్లో దరఖాస్తులు చేసుకున్నారు. కాగా ఈ ఉద్యోగాలకు ఇంకా డ్రైవింగ్ టెస్టు పూర్తికాలేదు. ఈ ప్రక్రియ పూర్తయ్యాక ఫలితాలను అధికారిక వెబ్​సైట్​లో ప్రకటిస్తారు. గతంలో ఆర్టీసీ తమ సంస్థలో ఉద్యోగాల్ని తానే భర్తీ చేసేది. ఈ డ్రైవర్ ఉద్యోగాలకు మాత్రం పోలీసు రిక్రూట్​మెంట్​ బోర్డుకు అప్పగించింది.

