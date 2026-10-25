ETV Bharat / state

ప్రయాణికులకు గుడ్​న్యూస్​ చెప్పిన ఆర్టీసీ - రూ.600 తో వీక్లీ పాస్​

Weekly Bus Pass For Passengers In HYD : ప్రయాణికుల కోసం టీజీఎస్​ఆర్​టీసీ వీక్లీ బస్​పాస్​ను అందుబాటులోకి తెచ్చింది. దీని ద్వారా పుష్పక్ ఎయిర్‌పోర్ట్ లైనర్​లో తప్ప సీటీలోని అన్ని బస్సులో ప్రయాణించవచ్చు.

Weekly Bus Pass For Passengers In HYD
హైదరాబాద్​ ప్రయాణికుల కోసం వీక్లీ బస్​ పాస్​ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 25, 2026 at 4:48 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Weekly Bus Pass For Passengers In HYD : హైదరాబాద్​లో బస్సుల్లో ప్రతిరోజూ ఎంతోమంది ప్రయాణిస్తుంటారు. కొంతమంది ప్రత్యేకంగా నగరానికి వస్తుంటారు. వీరిని దృష్టిలో పెట్టుకొని టీజీఎస్ ఆర్టీసీ శుభవార్త చెప్పింది. గ్రేటర్​ పరిధిలో ప్రయాణించే ప్రజలు, పర్యాటకులు, వ్యాపార పనుల నిమిత్తం నగరానికి వచ్చే వారి సౌకర్యార్థం టీజీఎస్ ఆర్టీసీ సరికొత్త పథకాన్ని అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది. ప్రయాణికులకు ఆర్థిక భారాన్ని తగ్గించడంతోపాటు సులభతరమైన ప్రయాణాన్ని అందించే లక్ష్యంతో రూ.600 వీక్లీ బస్​పాస్​ను ప్రారంభించింది. ఈ పాస్ కొనుగోలు చేసిన రోజు నుంచి వరుసగా ఏడు రోజులపాటు చెల్లుబాటు అవుతుందని అధికారులు తెలిపారు.

ఏసీ సహా అన్ని రకాల సిటీ బస్సుల్లో

ఈ కొత్త వీక్లీ పాస్​ ద్వారా ప్రయాణికులు గ్రేటర్ హైదరాబాద్ పరిధిలోని ఏసీ బస్సులు సహా అన్ని రకాల సిటీ బస్సుల్లో అపరిమితంగా ప్రయాణించవచ్చు. అయితే పుష్పక్ ఎయిర్‌పోర్ట్ లైనర్ సర్వీసులకు మాత్రం ఈ పాస్ వర్తించదని ఆర్టీసీ స్పష్టం చేసింది. ప్రస్తుతం అందుబాటులో ఉన్న రోజువారీ పాస్, నెలవారీ పాస్​తోపాటు ఈ వీక్లీ పాస్​ ప్రయాణికులకు సౌకర్యంగా ఉంటుందని ఆర్టీసీ అధికారులు తెలిపారు.

ఏడు రోజుల పాటు ఎక్కడైనా ప్రయాణం

ఈ వీక్లీ పాస్ వల్ల ప్రయాణికులు ఏడు రోజుల వ్యవధిలో చేసే ప్రతి ప్రయాణానికి వేర్వేరుగా టికెట్లు కొనుగోలు చేయాల్సిన అవసరం ఉండదని తెలిపారు. ఈ వీక్లీ పాసులను నగరంలోని అన్ని సిటీ బస్ పాస్ కౌంటర్లలో అందుబాటులో ఉంటాయన్నారు.

నెల, రోజువారీ పాస్​ల వివరాలు

రోజువారీ బస్​పాస్​లకు ఒక్కొ విధమైన ధరలు ఉంటాయి. సాధారణ, మెట్రో ఎక్స్​ప్రెస్​లో అయితే రూ.100, ఏసీ బస్సుకి రూ.160 ఉంటుంది. దీనితో 24 గంటలపాటు నగర పరిధిలో అపరిమితంగా ప్రయాణించవచ్చు. ఏసీ ఉన్న సిటీ బస్సుల్లో అయితే రూ.400 ఉంటుంది. ఇక నెలవారీ పాస్​ల విషయానికొస్తే ఆర్డినరీ బస్​పాస్​ అయితే రూ.1400, మెట్రో ఎక్స్​ప్రెస్​ అయితే రూ.1600, అదే మెట్రో డిలక్స్​ పాస్​ రూ.1800 గా ఉంటుంది. నగరంలో కాలేజీలు, స్కూళ్లకు వెళ్లే విద్యార్థుల కోసం ప్రతి నెలవారీగా బస్​పాస్​లను జారీ చేస్తారు. స్టూడెంట్​ సిటీ ఆర్డినరీ పాస్​ రూ. 200 ఉంటుంది. దీనితో సిటీ ఆర్డినరీ, మెట్రో ఎక్స్‌ప్రెస్ బస్సులలో ప్రయాణించవచ్చు. వీటితోపాటు స్టూడెంట్ సిటీ సబర్బన్ పాస్, డిస్ట్రిక్ట్ పాస్, ప్రత్యేక అవసరాలు గల విద్యార్థులు, అనాథలకు వేర్వేరుగా బస్​పాస్​లను ఆర్టీసీ అందిస్తోంది.

డబ్బులు ఊరికే రావు! - 'మెట్రో-ఆర్టీసీ కామన్ పాస్' - లాజిక్ ఎలా మిస్సయ్యారబ్బా?!

హైదరాబాద్​ ప్రయాణికులకు శుభవార్త - ఇకపై మెట్రో, ఆర్టీసీకి 'కామన్​ పాస్​'

TAGGED:

TG BUS PASS SERVICES
WEEKLY BUS PASS IN HYDERABAD
COST OF TGSRTC BUS PASS
DAY BUS PASS COST IN HYD
ప్రయాణికుల కోసం వీక్లీ బస్​ పాస్​

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.