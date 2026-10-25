ప్రయాణికులకు గుడ్న్యూస్ చెప్పిన ఆర్టీసీ - రూ.600 తో వీక్లీ పాస్
Weekly Bus Pass For Passengers In HYD : ప్రయాణికుల కోసం టీజీఎస్ఆర్టీసీ వీక్లీ బస్పాస్ను అందుబాటులోకి తెచ్చింది. దీని ద్వారా పుష్పక్ ఎయిర్పోర్ట్ లైనర్లో తప్ప సీటీలోని అన్ని బస్సులో ప్రయాణించవచ్చు.
Published : October 25, 2026 at 4:48 PM IST
Weekly Bus Pass For Passengers In HYD : హైదరాబాద్లో బస్సుల్లో ప్రతిరోజూ ఎంతోమంది ప్రయాణిస్తుంటారు. కొంతమంది ప్రత్యేకంగా నగరానికి వస్తుంటారు. వీరిని దృష్టిలో పెట్టుకొని టీజీఎస్ ఆర్టీసీ శుభవార్త చెప్పింది. గ్రేటర్ పరిధిలో ప్రయాణించే ప్రజలు, పర్యాటకులు, వ్యాపార పనుల నిమిత్తం నగరానికి వచ్చే వారి సౌకర్యార్థం టీజీఎస్ ఆర్టీసీ సరికొత్త పథకాన్ని అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది. ప్రయాణికులకు ఆర్థిక భారాన్ని తగ్గించడంతోపాటు సులభతరమైన ప్రయాణాన్ని అందించే లక్ష్యంతో రూ.600 వీక్లీ బస్పాస్ను ప్రారంభించింది. ఈ పాస్ కొనుగోలు చేసిన రోజు నుంచి వరుసగా ఏడు రోజులపాటు చెల్లుబాటు అవుతుందని అధికారులు తెలిపారు.
ఏసీ సహా అన్ని రకాల సిటీ బస్సుల్లో
ఈ కొత్త వీక్లీ పాస్ ద్వారా ప్రయాణికులు గ్రేటర్ హైదరాబాద్ పరిధిలోని ఏసీ బస్సులు సహా అన్ని రకాల సిటీ బస్సుల్లో అపరిమితంగా ప్రయాణించవచ్చు. అయితే పుష్పక్ ఎయిర్పోర్ట్ లైనర్ సర్వీసులకు మాత్రం ఈ పాస్ వర్తించదని ఆర్టీసీ స్పష్టం చేసింది. ప్రస్తుతం అందుబాటులో ఉన్న రోజువారీ పాస్, నెలవారీ పాస్తోపాటు ఈ వీక్లీ పాస్ ప్రయాణికులకు సౌకర్యంగా ఉంటుందని ఆర్టీసీ అధికారులు తెలిపారు.
ఏడు రోజుల పాటు ఎక్కడైనా ప్రయాణం
ఈ వీక్లీ పాస్ వల్ల ప్రయాణికులు ఏడు రోజుల వ్యవధిలో చేసే ప్రతి ప్రయాణానికి వేర్వేరుగా టికెట్లు కొనుగోలు చేయాల్సిన అవసరం ఉండదని తెలిపారు. ఈ వీక్లీ పాసులను నగరంలోని అన్ని సిటీ బస్ పాస్ కౌంటర్లలో అందుబాటులో ఉంటాయన్నారు.
నెల, రోజువారీ పాస్ల వివరాలు
రోజువారీ బస్పాస్లకు ఒక్కొ విధమైన ధరలు ఉంటాయి. సాధారణ, మెట్రో ఎక్స్ప్రెస్లో అయితే రూ.100, ఏసీ బస్సుకి రూ.160 ఉంటుంది. దీనితో 24 గంటలపాటు నగర పరిధిలో అపరిమితంగా ప్రయాణించవచ్చు. ఏసీ ఉన్న సిటీ బస్సుల్లో అయితే రూ.400 ఉంటుంది. ఇక నెలవారీ పాస్ల విషయానికొస్తే ఆర్డినరీ బస్పాస్ అయితే రూ.1400, మెట్రో ఎక్స్ప్రెస్ అయితే రూ.1600, అదే మెట్రో డిలక్స్ పాస్ రూ.1800 గా ఉంటుంది. నగరంలో కాలేజీలు, స్కూళ్లకు వెళ్లే విద్యార్థుల కోసం ప్రతి నెలవారీగా బస్పాస్లను జారీ చేస్తారు. స్టూడెంట్ సిటీ ఆర్డినరీ పాస్ రూ. 200 ఉంటుంది. దీనితో సిటీ ఆర్డినరీ, మెట్రో ఎక్స్ప్రెస్ బస్సులలో ప్రయాణించవచ్చు. వీటితోపాటు స్టూడెంట్ సిటీ సబర్బన్ పాస్, డిస్ట్రిక్ట్ పాస్, ప్రత్యేక అవసరాలు గల విద్యార్థులు, అనాథలకు వేర్వేరుగా బస్పాస్లను ఆర్టీసీ అందిస్తోంది.
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