పేరుకే 'డీలక్స్' బస్సులు - రూ.1830 కట్టినా ప్రయాణికులను మాత్రం పట్టించుకోవు!
హైదరాబాద్లోని ఈసీఐఎల్ నుంచి కోఠి మార్గంలో నడిచే డీలక్స్ సర్వీసులను చర్లపల్లికి మళ్లించిన ఆర్టీసీ - సర్వీసులు లేకపోవడంతో అవస్థలు పడుతున్న ప్రయాణికులు - నెలవారీ పాస్ తీసుకుని లాభం ఏంటని గగ్గోలు
Published : October 23, 2025 at 10:52 AM IST
Bus Shortage In Hyderabad : ఆర్టీసీ బస్సుల్లో ప్రయాణం సురక్షితం అని చెబుతారు. అయితే ఆ బస్సులే అరకొరగా ఉండటంతో ప్రయాణికులు అవస్థలు పడుతున్నారు. హైదరాబాద్లో గతంలో ఈసీఐఎల్ నుంచి కోఠి మార్గంలో 3, 3కే, 3కేఎన్ నంబరు డీలక్స్ బస్సులను ఆర్టీసీ నడిపేది. అయితే వాటన్నింటినీ చర్లపల్లికి మార్చేసింది. దీంతో ఈసీఐఎల్, బర్కత్పురా, కాచిగూడ, విద్యానగర్, కుషాయిగూడ, బండ్లగూడ నుంచి నిత్యం రాకపోకలు సాగించే ప్రయాణికులు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. 16ఏ నంబరు మార్గంలో నడిచే డీలక్స్ బస్సును చర్లపల్లి వరకు పొడిగించిన ఆర్టీసీ ఈసీఐఎల్ మీదుగా కాకుండా మరో మార్గంలో మళ్లించడంతో ప్రయాణం నరకప్రాయంగా మారింది.
నెలవారీ పాస్ తీసుకుని ఏం లాభం ? : గ్రేటర్ పరిధిలో మొత్తం 275 డీలక్స్ బస్సులను ఆర్టీసీ నడుపుతోంది. బస్స్టాప్లలో నిలపకుండా ప్రయాణికులను త్వరితగతిన గమ్యస్థానాలకు చేరుస్తాయనే ఉద్దేశంతో 9 వేల మంది నెలవారీ ఉద్యోగులు, విద్యార్థులు బస్పాసులు తీసుకున్నారు. కొన్నాళ్లకే ఆయా మార్గాల్లో డీలక్స్ బస్సులను తగ్గించిన ఆర్టీసీ, వాటిని ఇతర మార్గాలకు మళ్లించింది. దీంతో బస్పాస్ కొనుగోలు చేసిన ప్రయాణికులు గగ్గోలు పెడుతున్నారు. ఈ.1830తో నెలవారీ పాస్ తీసుకుని లాభం ఏంటని ప్రశ్నిస్తున్నారు. దీంతో ఆర్డినరీ, ఎక్స్ప్రైస్ బస్సుల్లో ప్రయాణించొచ్చని అధికారులు వింతగా సమాధానమిస్తున్నారు.
సౌకర్యవంతమైన ప్రయాణానికి డీలక్స్ పాస్ : గ్రేటర్లో ప్రతి నెలా 10,000 మంది ఆర్డినరీ మంత్లీ పాస్లు తీసుకుంటున్నారు. ఎక్స్ప్రెస్ పాస్లు 80,000 మంది, మెట్రో డీలక్స్ బస్సు పాసులు 9,000 మంది తీసుకుంటున్నారు. డీలక్స్ పాస్ తీసుకున్న వారు ఆర్డినరీ, ఎక్స్ప్రెస్లలోనూ ప్రయాణించే వెసులుబాటు ఉంది. అయితే సులభతర ప్రయాణం, సౌకర్యవంతంగా ఉంటుందని డీలక్స్ పాస్ తీసుకుంటే సర్వీసులు తగ్గించడంతో వీటితో ప్రయోజనం ఏంటన్న ప్రశ్నలు ఎదురవుతున్నాయి.
వేరే మార్గాలకు మళ్లించడంతో ఇక్కట్లు : గతేడాది ఏప్రిల్లో మెట్రో డీలక్స్ బస్సులను రోడ్డెక్కించిన ఆర్టీసీ, తొలుత 1హెచ్, 49ఎం, 3కే, 3, 3కేఎల్, 16ఏ మార్గాల్లో ప్రారంభించింది. తర్వాత మరికొన్నింటిని ఈసీఐఎల్ క్రాస్రోడ్స్, ఏఎస్రావునగర్, సఫిల్గూడ, ఆనంద్బాగ్, అనుటెక్స్, మల్కాజిగిరి, మెట్టుగూడ, రైల్ నిలయం, సికింద్రాబాద్ (ఉప్పల్ వైపు), అఫ్జల్గంజ్, సీబీఎస్, కాచిగూడ క్రాస్రోడ్స్, బర్కత్పురా, విద్యానగర్, తార్నాక తదితర ప్రాంతాలకు ఉపయుక్తమయ్యేలా నర్దుబాటు చేసింది. అయితే కొన్నాళ్లకు బస్సులను వేరే మార్గాలకు మళ్లించడంతో ప్రయాణికులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు.
ఈ సమయాల్లో రద్దీ : కాగా ఈ ప్రాంతంలోని ఉద్యోగులు, విద్యార్థులు ఎక్కువగా ప్రయాణించే సమయం ఉదయం 7 గంటల నుంచి 10 గంటల వరకు, అలాగే సాయంత్రం 5 గంటల నుంచి 8 వరకు. ఈ సమయంలో నడిచే ఆర్డినరీ, ఎక్స్ప్రెస్ బస్సులన్నీ ప్రయాణికులతో కిక్కిరిసిపోతున్నాయి. ఈ రద్దీ నుంచి తప్పించుకుని సౌకర్యవంతంగా ప్రయాణం సాగించడానికి ప్రత్యేకమైన మెట్రో డీలక్స్ పాస్ తీసకున్నప్పటికీ ఈ బస్సుల్లోనే ప్రయాణాలు చేయవలసిన పరిస్థితి నెలకొంది.
అరకొర బస్సులతో : నగరంలోని చాలా ప్రాంతాల్లో అరకొర బస్సులతో బస్స్టాప్లలోనే ప్రయాణికులు, విద్యార్థులు గంటల తరబడి ఎదురు చూడాల్సిన పరిస్థితి వస్తోంది. దీనివల్ల ప్రయాణికులు ఎన్నో ఇబ్బందులు పడుతూ వారి గమ్యస్థానాలకు చేరుకుంటున్నారు. నిత్యం ప్రయాణాలు సాగించే విద్యార్థులు, ఆఫీసులకు వెళ్లేవారు ఆర్టీసీ బస్సుల కోసం ఎదురు చూస్తూ సమయానికి చేరుకునే వీలు లేదు అన్నట్లు మారింది టీజీఎస్ ఆర్టీసీ బస్సుల తీరు.
