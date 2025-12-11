373 కొత్త కాలనీలకు RTC సర్వీసులు - ఇక మీ ఇంటి ముందే బస్సెక్కొచ్చు!
నూతన కాలనీల్లో మెరుగైన ప్రజా రవాణా సౌకర్యాలపై ఆర్టీసీ కార్యాచరణ - 'హైదరాబాద్ కనెక్ట్' పేరుతో వినూత్న కార్యక్రమం - 373 కొత్త కాలనీలకు బస్సు సౌకర్యం కల్పించనున్నట్లు తెలిపిన ఆర్టీసీ
Published : December 11, 2025 at 9:58 AM IST
New Bus Services in Hyderabad : హైదరాబాద్ నగరం రోజురోజుకూ విస్తరిస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే కొత్త కాలనీల వాసులకు ప్రజా రవాణా వ్యవస్థ మెరుగైన ప్రజా రవాణా సదుపాయాల కల్పనకు టీజీఎస్ ఆర్టీసీ ఓ కార్యాచరణను రూపొందించింది. ఈ మేరకు ‘హైదరాబాద్ కనెక్ట్’ పేరుతో చేపట్టిన ఈ కార్యక్రమం ద్వారా 373 కొత్త కాలనీలకు బస్సు సౌకర్యాన్ని కల్పించనున్నట్టుగా వెల్లడించింది. క్షేత్రస్థాయిలో పర్యటించిన అధికారులు, ప్రజా రవాణా (పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్) అవసరం ఉన్న కాలనీలను గుర్తించారు. 2 నెలల్లో అత్యధిక రద్దీ ఉన్న కాలనీల్లో ప్రజలకు తొలి దశ సేవలు అందుబాటులోకి తీసుకురానున్నారు.
ఈ కార్యక్రమం ద్వారా హైదరాబాద్ రీజియన్లో 243, సికింద్రాబాద్ రీజియన్లో 130 కాలనీలను ఎంపిక చేయగా, 7,61,200 మంది ప్రయాణికులకు లబ్ధి చేకూరనుందని ఆర్టీసీ అధికారులు వివరించారు. హైటెక్ సిటీ, గచ్చిబౌలి, ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్, ఉప్పల్ తదితర ఎంప్లాయ్మెంట్ హబ్ కాలనీల నుంచి వీటిని నడపనున్నారు.
డిపోల వారీగా గుర్తించిన కాలనీలు : హైదరాబాద్ రీజియన్ (డిపోల వారీగా) గుర్తించిన కాలనీలు దిల్సుఖ్నగర్ 55 (అత్యధికం) కాలనీలు, రాజేంద్రనగర్ 51, మిధాని 42, బండ్లగూడ 34, మెహిదీపట్నం 17, ఇబ్రహీంపట్నం 14, హయత్నగర్-1లో 12, హయత్నగర్-2లో 10, ఫలక్నుమా 7, మహేశ్వరం 1 కాలనీ.
సికింద్రాబాద్ రీజియన్ పరిధిలో : జీడిమెట్ల 36, చెంగిచెర్ల 25, కూకట్పల్లి 21, మేడ్చల్ 10, ఉప్పల్ 10, హెచ్సీయూ 8, మియాపూర్-2లో 7, కంటోన్మెంట్ 6, రాణిగంజ్ 4, కుషాయిగూడ 3 కాలనీల్లో బస్సు సౌకర్యాన్ని కల్పించనున్నారు.
ఆర్టీసీ బస్సులో ఏమైనా సమస్యలా ఫిర్యాదు చేయండిలా : సమయానికి రావాల్సిన ఆర్టీసీ బస్సు రాకపోయినా, దూర ప్రాంత బస్సు ఆలస్యంగా వెళుతున్నా, లోపల సీట్లు అసౌకర్యంగా ఉండి, పరిశుభ్రంగా లేకపోయినా, వర్షం నీరు లోపలకు వస్తున్నా, డ్రైవర్, కండక్టర్ దురుసుగా వ్యవహరించినా, మీరు ఎక్కాల్సిన స్టాప్లో బస్సు ఆపకపోయినా సమస్యను వెంటనే మీరు టీజీఎస్ఆర్టీసీ యాజమాన్యం దృష్టికి తీసుకెళ్లడం మంచిది. సమస్యకు అప్పటికప్పుడు పరిష్కారం లభించనప్పటికీ మళ్లీ అలాంటి ఘటనలు పునరావృతం కాకుండా ఉండేవిధంగా అధికారులు చర్యలు చేపడతారు.
ఫిర్యాదులో పేర్కొనాల్సిన వివరాలివే : కొన్నిసార్లు ఆర్టీసీ బస్సు ఆలస్యంగా వస్తుంది. సిబ్బంది దురుసుగా ప్రవర్తించవచ్చు. పరిస్థితులను ఆధారంగా కొన్నిసార్లు అదనపు రుసుములు వసూలు చేస్తారు. ఇలాంటి సందర్భాల్లో మీరు నేరుగా సమస్యను అధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్లొచ్చు. ఫిర్యాదులో మీ పేరు, మొబైల్ నంబర్, ప్రయాణించిన బస్సు నంబర్, ప్రయాణ రూట్, డిపో తదితర వివరాలను పేర్కోవాలి. సంఘటన జరిగిన సమయంతో పాటు ఏం జరిగిందనేది వివరంగా రాయాలి. మీరు తీసుకున్న టికెట్లో ప్రయాణించిన బస్సు, సిబ్బందికి సంబంధించిన వివరాలు ఉంటాయి. ఆ సంఘటనకు సంబంధించిన ఫొటోలు కానీ, వీడియోలు కానీ ఉన్నట్లయితే ఆధారాలుగా జత చేయవచ్చు.
ఫిర్యాదులు ఈ నెంబర్లకు సంప్రదించవచ్చు:
- టోల్ ఫ్రీ, కస్టమర్ కేర్ నంబర్లు : 040-6944 0000/2345 0033
- ఆర్టీసీ ఈ-మెయిల్: online.support@tgsrtc.bus.in
- సోషల్ మీడియా హ్యాండిల్స్ : www.facebook.com/TGSRTCHQ;
- ఎక్స్ ఖాతా : TGSRTCHQ
- కాల్సెంటర్ వాట్సప్ నంబర్ : 94409 70000
పైన వివరించిన విధంగా ఆర్టీసీ బస్సుకు సంబంధించిన మీ సమస్యలను సంబంధిత అధికారులకు తెలియజేయవచ్చు. అప్పటికీ మీ సమస్య పరిష్కారం కానట్లయితే ఆ సంస్థ ఉన్నతాధికారులను సంప్రదించవచ్చు.
ఆర్టీసీ ప్రయాణంలో ఏవైనా సమస్యలా? - ఇక్కడ కంప్లైంట్ చేస్తే ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్!
ఆర్టీసీ ప్రయాణికులకు గుడ్న్యూస్ - కొత్త డిపోలు, ఆధునిక బస్ స్టేషన్లు వస్తున్నాయ్!