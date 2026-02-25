ETV Bharat / state

ప్రయాణికులకు గుడ్​న్యూస్​ - స్మార్ట్​ఫోన్​లోనే ఆర్టీసీ బస్​పాస్​లు, టికెట్​లు

ఇకపై బస్​ పాసుల కోసం గంటలు తరబడి వేచి ఉండటం అవసరం లేదు - మీ టికెట్​ మొబైల్​ యాప్​తో డిజిటల్​ ప్రత్యేక సేవలు - బస్సులో క్యూఆర్ కోడ్​ చూపిస్తే చాలు!

ETV Bharat Telangana Team

February 25, 2026

Updated : February 25, 2026 at 9:54 AM IST

Mee Ticket Booking App : సాంకేతికతతో పాటు మనషి జీవనశైలిలో అనేక మార్పులు వస్తున్నాయి. ఒక మంచి ప్రయాణం ప్రశాంతంగా మొదలవ్వాలంటే సరైన ప్రణాళిక అవసరం. ఒకప్పుడు బస్సు టికెట్​ కావాలంటే బస్టాండ్​కు వెళ్లి గంటల తరబడి వేయిట్​ చేయడం, క్యూలైన్లలో నిలబడటం ఒక పెద్ద సవాలుగా ఉండేది. కానీ ఇప్పుడు డిజిటల్​ తెలంగాణ పుణ్యమా అని మెల్లిగా అన్ని సమస్యలు తగ్గుతూ వస్తున్నాయి. రాష్ట్రంలో మన ఎక్కడ ఉన్న మన చేతిలో స్మార్​ఫోన్​ ఉంటే చాలు. దాని ద్వారా కేవలం నిమిషాల్లో బస్సు టికెట్​ బుక్​ చేసుకునే సౌకర్యం అందుబాటులోకి వచ్చింది.

మీ టికెట్​ మొబైల్​ యాప్​ బుకింగ్​ : తెలంగాణ ఆర్టీసీ తాజాగా స్మార్ట్​ఫోన్​ యాప్​ ద్వారా బస్​ టికెట్లు, బస్​పాస్​లు తీసుకునే అవకాశాన్ని ప్రయాణికులకు అందించింది. మీ టికెట్​ మొబైల్​ యాప్​తో ఈ కొత్త డిజిటల్​ విధానాన్ని ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి వికాస్​రాజ్​, ఆర్టీసీ ఎండీ వై.నాగిరెడ్డి, మీ సేవ కమిషనర్​ రవికిరణ్​లతో కలిసి రవాణాశాఖ మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్​ సచివాలయంలో ప్రారంభించారు. అంతేకాదు దూరప్రాంతాలకు వెళ్లి ఇంటర్​సిటీ బస్సు టిక్కెట్లను సైతం ఈ యాప్​లోకి ఆర్టీసీ తీసుకువచ్చింది.

బస్సులో క్యూఆర్​ కోడ్​ చూపిస్తే చాలు : ప్రస్తుతం ఆర్టీసీ 1,710 బస్సులు ఆన్​లైన్​ రిజర్వేషన్​ పరిధిలో ఉన్నాయి. అయితే ఈ బస్సుల్లో సగటున రోజుకు 13 వేల మంది బెంగుళూరు, తిరుపతి, విశాఖపట్నం, విజయవాడ, ఆదిలాబాద్​, ఖమ్మం, మంచిర్యాల, కరీంనగర్​, వరంగల్​ ప్రాంతాలకు ముందస్తు రిజర్వేషన్​ చేయించుకుంటున్నారు. అలానే ఈ యాప్​ నుంచి కూడా టికెట్లు తీసుకోవచ్చు. డిజిటల్​ టికెట్​ బుక్​ చేసుకున్న తర్వాత క్యూఆర్​ కోడ్​ చూపిస్తే సరిపోతుంది. దీంతో ప్రయాణికుల శ్రమ ఎంతో ఆదా చేస్తోంది. మారుతున్న సాంకేతికత, రవాణా రంగాల కలయికతో సామాన్య ప్రయాణికుడి జీవితం ఎంత సులభంగా మారిందనే దానికి స్మార్ట్​ఫోన్​ టికెటింగ్​ విధానాన్ని చూసి తెలుసుకోవచ్చు.

డిజిటల్​గా ఐదు కేటగిరీల సిటీ బస్​ పాస్​లు : ప్రస్తుతం గేటర్​ హైదరాబాద్​ జోన్​లో ఎక్స్​ప్రెస్​, మెట్రోడీలక్స్​, గ్రీన్​ మెట్రో లగ్జరీ, ఆర్డినరీ, పుష్పక్​ ఏసీ పాస్​లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇక ఈ సేవల వల్ల ఇప్పుడిక బస్​పాస్​ కౌంటర్​ల వద్దకు వెళ్లాల్సిన అవసరముండదు. అయితే మీ టికెట్​ యాప్​తో మొత్తం ఐదు కేటగిరీల సిటీ బస్​ పాస్​లను డిజిటల్​ రూపంలో కొత్తగా ప్రవేశపెట్టింది. ఇందులో రెన్యువల్​ చేసుకోవచ్చు. ఇకపై జేబులో పాస్​ తీసుకెళ్లాల్సిన అవసరం లేదు. టీ-24 టికెట్​ తీసుకుని హైదరాబాద్​ అంత తిరిగివారు. కానీ ఇప్పుడు అది కూడా యాప్​లోనే తీసుకోవచ్చు. ఫాన్​లో యాక్టివేట్​ చేసుకున్నప్పటి నుంచి 24 గంటలు ప్రయాణం చేయొచ్చు.

స్మార్ట్‌ఫోన్ వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు :

  • బస్టాండ్​కు వెళ్లి క్యూలో నిలబడాల్సిన అవసరం లేదు. ఎక్కడ ఉన్నా, ఎప్పుడైనా టికెట్​ బుక్​ చేసుకోవచ్చు.
  • పండుగలు, సెలవు రోజుల్లో రద్దీ ఎక్కువగా ఉంటుందని బయటపడన అవసరం లేదు.
  • అక్కడికి వెళ్లి చిల్లర కోసం ఇబ్బంది పడన అవసరం లేదు. ఫోన్​ పే, గూగుల్​ పే ద్వారా సులభంగా చెల్లించవచ్చు.
  • యాప్​ ద్వారా బుక్​ చేసుకున్నప్పుడు అప్పుడప్పుడు రాయితీలు, క్యాష్​బ్యాక్​ ఆఫర్లు కూడా వస్తాయి.

ఈ యాప్​ను ఎలా ఉపయోగించాలంటే :

  • ముందుగా మీ మొబైల్ నంబర్​తో లాగిన్​ అవ్వాలి.
  • మీరు ఎక్కడికి వెళ్లాలనుకుంటున్నారో? దానిపై క్లిక్​ చేయండి.
  • బస్​ పాస్​ కావాలనుకుంటే టీజీఆర్టీసీ పై క్లిక్ చేయండి
  • ఆ తర్వాత స్క్రీన్​పై వన్​డే పాస్​, ఆర్టినరీ పాస్​, మెట్రో ఎక్స్​ప్రెస్​ పాస్​లు ఇలా అప్షన్స్​ కనిపిస్తాయి.
  • దానిలో వన్​డే పాస్​ క్లిక్​ చేయగానే జెనడర్​ సెలక్ట్ చేసుకుని మీ పేరు, వయసు ఎంట్రీ చేయాలి.
  • ఫోన్ పే, గూగుల్​ ప్లే ద్వారా పేమెంట్​ చేస్తే చాలు స్కానర్​ అందుబాటులోకి వస్తుంది.
  • మీ బస్​ ఎక్కినప్పుడు ఆ క్యూఆర్​ కోడ్​ని చూపిస్తే చాలు.

