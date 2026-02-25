ప్రయాణికులకు గుడ్న్యూస్ - స్మార్ట్ఫోన్లోనే ఆర్టీసీ బస్పాస్లు, టికెట్లు
ఇకపై బస్ పాసుల కోసం గంటలు తరబడి వేచి ఉండటం అవసరం లేదు - మీ టికెట్ మొబైల్ యాప్తో డిజిటల్ ప్రత్యేక సేవలు - బస్సులో క్యూఆర్ కోడ్ చూపిస్తే చాలు!
Published : February 25, 2026 at 9:37 AM IST|
Updated : February 25, 2026 at 9:54 AM IST
Mee Ticket Booking App : సాంకేతికతతో పాటు మనషి జీవనశైలిలో అనేక మార్పులు వస్తున్నాయి. ఒక మంచి ప్రయాణం ప్రశాంతంగా మొదలవ్వాలంటే సరైన ప్రణాళిక అవసరం. ఒకప్పుడు బస్సు టికెట్ కావాలంటే బస్టాండ్కు వెళ్లి గంటల తరబడి వేయిట్ చేయడం, క్యూలైన్లలో నిలబడటం ఒక పెద్ద సవాలుగా ఉండేది. కానీ ఇప్పుడు డిజిటల్ తెలంగాణ పుణ్యమా అని మెల్లిగా అన్ని సమస్యలు తగ్గుతూ వస్తున్నాయి. రాష్ట్రంలో మన ఎక్కడ ఉన్న మన చేతిలో స్మార్ఫోన్ ఉంటే చాలు. దాని ద్వారా కేవలం నిమిషాల్లో బస్సు టికెట్ బుక్ చేసుకునే సౌకర్యం అందుబాటులోకి వచ్చింది.
మీ టికెట్ మొబైల్ యాప్ బుకింగ్ : తెలంగాణ ఆర్టీసీ తాజాగా స్మార్ట్ఫోన్ యాప్ ద్వారా బస్ టికెట్లు, బస్పాస్లు తీసుకునే అవకాశాన్ని ప్రయాణికులకు అందించింది. మీ టికెట్ మొబైల్ యాప్తో ఈ కొత్త డిజిటల్ విధానాన్ని ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి వికాస్రాజ్, ఆర్టీసీ ఎండీ వై.నాగిరెడ్డి, మీ సేవ కమిషనర్ రవికిరణ్లతో కలిసి రవాణాశాఖ మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ సచివాలయంలో ప్రారంభించారు. అంతేకాదు దూరప్రాంతాలకు వెళ్లి ఇంటర్సిటీ బస్సు టిక్కెట్లను సైతం ఈ యాప్లోకి ఆర్టీసీ తీసుకువచ్చింది.
బస్సులో క్యూఆర్ కోడ్ చూపిస్తే చాలు : ప్రస్తుతం ఆర్టీసీ 1,710 బస్సులు ఆన్లైన్ రిజర్వేషన్ పరిధిలో ఉన్నాయి. అయితే ఈ బస్సుల్లో సగటున రోజుకు 13 వేల మంది బెంగుళూరు, తిరుపతి, విశాఖపట్నం, విజయవాడ, ఆదిలాబాద్, ఖమ్మం, మంచిర్యాల, కరీంనగర్, వరంగల్ ప్రాంతాలకు ముందస్తు రిజర్వేషన్ చేయించుకుంటున్నారు. అలానే ఈ యాప్ నుంచి కూడా టికెట్లు తీసుకోవచ్చు. డిజిటల్ టికెట్ బుక్ చేసుకున్న తర్వాత క్యూఆర్ కోడ్ చూపిస్తే సరిపోతుంది. దీంతో ప్రయాణికుల శ్రమ ఎంతో ఆదా చేస్తోంది. మారుతున్న సాంకేతికత, రవాణా రంగాల కలయికతో సామాన్య ప్రయాణికుడి జీవితం ఎంత సులభంగా మారిందనే దానికి స్మార్ట్ఫోన్ టికెటింగ్ విధానాన్ని చూసి తెలుసుకోవచ్చు.
డిజిటల్గా ఐదు కేటగిరీల సిటీ బస్ పాస్లు : ప్రస్తుతం గేటర్ హైదరాబాద్ జోన్లో ఎక్స్ప్రెస్, మెట్రోడీలక్స్, గ్రీన్ మెట్రో లగ్జరీ, ఆర్డినరీ, పుష్పక్ ఏసీ పాస్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇక ఈ సేవల వల్ల ఇప్పుడిక బస్పాస్ కౌంటర్ల వద్దకు వెళ్లాల్సిన అవసరముండదు. అయితే మీ టికెట్ యాప్తో మొత్తం ఐదు కేటగిరీల సిటీ బస్ పాస్లను డిజిటల్ రూపంలో కొత్తగా ప్రవేశపెట్టింది. ఇందులో రెన్యువల్ చేసుకోవచ్చు. ఇకపై జేబులో పాస్ తీసుకెళ్లాల్సిన అవసరం లేదు. టీ-24 టికెట్ తీసుకుని హైదరాబాద్ అంత తిరిగివారు. కానీ ఇప్పుడు అది కూడా యాప్లోనే తీసుకోవచ్చు. ఫాన్లో యాక్టివేట్ చేసుకున్నప్పటి నుంచి 24 గంటలు ప్రయాణం చేయొచ్చు.
స్మార్ట్ఫోన్ వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు :
- బస్టాండ్కు వెళ్లి క్యూలో నిలబడాల్సిన అవసరం లేదు. ఎక్కడ ఉన్నా, ఎప్పుడైనా టికెట్ బుక్ చేసుకోవచ్చు.
- పండుగలు, సెలవు రోజుల్లో రద్దీ ఎక్కువగా ఉంటుందని బయటపడన అవసరం లేదు.
- అక్కడికి వెళ్లి చిల్లర కోసం ఇబ్బంది పడన అవసరం లేదు. ఫోన్ పే, గూగుల్ పే ద్వారా సులభంగా చెల్లించవచ్చు.
- యాప్ ద్వారా బుక్ చేసుకున్నప్పుడు అప్పుడప్పుడు రాయితీలు, క్యాష్బ్యాక్ ఆఫర్లు కూడా వస్తాయి.
ఈ యాప్ను ఎలా ఉపయోగించాలంటే :
- ముందుగా మీ మొబైల్ నంబర్తో లాగిన్ అవ్వాలి.
- మీరు ఎక్కడికి వెళ్లాలనుకుంటున్నారో? దానిపై క్లిక్ చేయండి.
- బస్ పాస్ కావాలనుకుంటే టీజీఆర్టీసీ పై క్లిక్ చేయండి
- ఆ తర్వాత స్క్రీన్పై వన్డే పాస్, ఆర్టినరీ పాస్, మెట్రో ఎక్స్ప్రెస్ పాస్లు ఇలా అప్షన్స్ కనిపిస్తాయి.
- దానిలో వన్డే పాస్ క్లిక్ చేయగానే జెనడర్ సెలక్ట్ చేసుకుని మీ పేరు, వయసు ఎంట్రీ చేయాలి.
- ఫోన్ పే, గూగుల్ ప్లే ద్వారా పేమెంట్ చేస్తే చాలు స్కానర్ అందుబాటులోకి వస్తుంది.
- మీ బస్ ఎక్కినప్పుడు ఆ క్యూఆర్ కోడ్ని చూపిస్తే చాలు.
బస్సులో ప్రయాణిస్తే బరువు తగ్గుతారట - ఈ విషయం మీకు తెలుసా?
బస్సు ఎక్కేటప్పుడు ధ్యాసంతా సీటుపైనే ఉంచారా? - మీ బ్యాగు, ఫోన్లు మాయమవడం ఖాయం!