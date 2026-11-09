కార్తిక మాసంలో పుణ్యక్షేత్రాలకు వెళ్తున్నారా? - ఆర్టీసీ బస్ బుక్ చేసుకోండి
Special RTC Bus Month Of Kartika : కార్తిక మాసంలో శైవక్షేత్రాలు, పంచారామాలు దర్శించాలనుకునే భక్తుల కోసం టీజీఎస్ఆర్టీసీ ప్రత్యేక ప్యాకేజీలు, స్పెషల్ బస్సులను అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది.
Published : November 9, 2026 at 5:23 PM IST
భక్తులు కార్తిక మాసం అత్యంత పవిత్రమైన, శివకేశవులకు అత్యంత ప్రీతికరమైన మాసంగా భావిస్తారు. శివునికి అభిషేకాలు, రుద్రాభిషేకాలు అలాగే విష్ణు పూజలు చేయడం వల్ల విశేష ఫలితం దక్కుతుందని భక్తులు భావిస్తారు. అయితే కార్తిక మాసాన్ని పురస్కరించుకుని భక్తుల సౌకర్యార్థం టీజీఎస్ఆర్టీసీ ప్రత్యేక బస్సులను ఏర్పాటు చేసింది. ఈ సేవలు ఈ నెల 10వ తేదీ నుంచి డిసెంబర్ 8వ తేదీ వరకు అందుబాటులో ఉంటాయి. ఈ బస్సులో 40 మంది ప్రయాణించవచ్చు.
కాలనీలు, టౌన్షిప్ల నుంచి ఆర్టీసీ సేవలు
గ్రేటర్ హైదరాబాద్ పరిధిలోని కాలనీలు, టౌన్షిప్లు, గేటెడ్ కమ్యూనిటీల నుంచి ఆర్టీసీ నడపనుంది. సోమవారాల్లో శైవక్షేత్రాలకు వెళ్లే భక్తుల రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకుని, డిమాండ్ను బట్టి బస్సులను ఏర్పాటు చేస్తారు. శబరిమల, కీసరగుట్ట, అనంతగిరి కొండలు, ముచింతల, యాదాద్రి, సోమశిలలకు ప్యాకేజీలను ప్రకటించారు.
ప్రత్యేక ప్యాకేజీలు వివరాలు ఇలా
- భక్తుల సౌకర్యార్థం, వివిధ పుణ్యక్షేత్రాలను కలుపుతూ ప్రత్యేక సర్క్యూట్లను రూపొందించారు.
- కరీంనగర్ సర్క్యూట్లో వేములవాడ, కొమురవెల్లి, కొండగట్టు, ధర్మపురి పుణ్యక్షేత్రాలు ఉన్నాయి.
- వరంగల్ సర్క్యూట్లో కాళేశ్వరం, వేయిస్తంభాల ఆలయం, రామప్ప, ఐనవోలు, లక్నవరం ఆలయాలు ఉన్నాయి.
- శ్రీశైలం సర్క్యూట్లో శ్రీశైలం, ఉమామహేశ్వరం, సోమశిల, కందూరు, జోగులాంబ గద్వాల ప్రాంతాలు ఉన్నాయి.
పంచారామ యాత్రకు ప్యాకేజీలు
అన్నవరం, భీమవరం, పాలకొల్లు, ద్రాక్షారామం, సామర్లకోట, అమరావతి, అరుణాచలం కలుపుతూ పంచారామ యాత్రకు ప్యాకేజీలు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. కర్ణాటకలోని హంపి, మురుడేశ్వర్ ప్రాంతాలకు కూడా ప్రత్యేక బస్సులు నడపనున్నారు.
సంప్రదించవలసిన నంబర్లు ఇవే
- కూకట్పల్లి డివిజన్ 9959226148
- సికింద్రాబాద్ డివిజన్ 9959226142
- హయత్నగర్ డివిజన్ 9959226136
- చార్మినార్ డివిజన్ 9959226129
- మరిన్ని వివరాలకు జూబ్లీ బస్ స్టేషన్ (జేబీఎస్) : 9959226160
ఆధ్యాత్మిక యాత్ర : శివ-కేశవులకు ఈ కార్తిక మాసం ఎంతో ప్రీతికరం అని పెద్దలు చెబుతుంటారు. అందుకే ఈ మాసంలో ప్రధానంగా శివాలయాల్లో రద్దీ ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఈ విషయాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని భక్తుల సౌలభ్యం మేరకు టీజీ ఆర్టీసీ ప్రత్యేక బస్సులు ఏర్పాట్లు చేశారు. ఆలయాలకు వెళ్లాలనుకునే భక్తులు ఆర్టీసీ ద్వారా వెళ్లవచ్చు.
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