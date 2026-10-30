ఎయిర్పోర్ట్కు వెళ్లకున్నా ఏసీ ప్రయాణం చేయొచ్చు - రూ.100 కనీస ఛార్జీతో 'పుష్పక్' బస్ అందుబాటులోకి
Pushpak Buses New fares : శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్కు వెళ్లే పుష్పక్ బస్సుల్లో ఇకపై సాధారణ ప్రజలు ప్రయాణించొచ్చు. ఈ మేరకు టీజీఎస్ఆర్టీసీ పలు రూట్లలో రూ.100 కనీస ఛార్జీ నిర్ణయించింది.
Published : October 30, 2026 at 1:24 PM IST
Minimum Fare in Pushpak Buses : హైదరాబాద్ నగరంలో ట్రాఫిక్ తలనొప్పులు లేకుండా, ఎండా వానలతో ఇబ్బంది కలగకుండా లగ్జరీగా ప్రయాణం చేయాలనుకుంటున్నారా? అయితే పుష్పక్ బస్సులో ప్రయాణించండి. ఏంటీ ఈ బస్సులు స్పెషల్గా ఎయిర్పోర్ట్కు వెళ్లే వారికే కదా అని అనుకుంటున్నారా? ఇప్పుడు ఈ ఏసీ బస్సులు సాధారణ నగర ప్రయాణీకులకు సైతం అందుబాటులో ధరల్లోకి వచ్చాయి. ఆర్టీసీ కల్పిస్తున్న ఈ సదుపాయంతో నగరంలోని ఒక చోటు నుంచి మరో ప్రాంతానికి ఏసీ సౌకర్యంతో ప్రయాణించొచ్చు.
ఇందుకుగానూ కనీస ఛార్జీ రూ.100గా నిర్ణయించింది. ఎయిర్పోర్ట్కు వెళ్లకున్నా ఈ సర్వీస్ను ఉపయోగించుకోవచ్చు. అంటే సిటీలో ఉన్న ఏ పుష్పక్ పాయింట్ నుంచైనాగానీ ఆ రూట్లో ఉండే మరో స్టాప్ వరనకు కేవలం రూ.100 చెల్లించి విలాసవంతంగా ప్రయాణం చేయొచ్చు.
పుష్పక్ స్పెషల్ రూట్లు, వాటి సమయాల వివరాలు
ఏఎల్ రూట్ : ఈ మార్గంలో ప్రతి 20 నిమిషాలకో పుష్పక్ బస్సు నడుస్తుంది. ఇది జేబీఎస్ లేదా సంగీత్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. అక్కడి నుంచి ఉప్పల్, ఎల్బీనగర్, మంద మల్లమ్మ, బాలాపూర్ మీదుగా రాజీవ్ గాంధీ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం (ఆర్జీఐఏ) వరకు వెళ్తుంది.
ఏసీ రూట్ : ఈ రూట్లో ప్రతి 30 నిమిషాలకో బస్ తిరుగుతుంది. జేబీఎస్ లేదా సికింద్రాబాద్ స్టేషన్ నుంచి మొదలై, వయా పర్యాటక భవన్, ఎన్ఎమ్డీసీ, మెహదీపట్నం, ఆరాంఘర్ మీదుగా విమానాశ్రాయానికి చేరుతుంది.
ఏఏ రూట్ : ఈ మార్గంలో ప్రతి గంటకో సర్వీస్ లభిస్తుంది. ముందుగా జేబీఎస్ లేదా సికింద్రాబాద్ స్టేషన్ నుంచి మొదలై, రాణిగంజ్, సెక్రటేరియట్, అసెంబ్లీ, నాంపల్లి స్టేషన్, అఫ్జల్గంజ్, బహదూర్పురా, ఆరాంఘర్ మీది నుంచి ఎయిర్పోర్ట్కు వెళ్తుంది.
ప్రైవేట్ వాహనాలతో పోలిస్తే తక్కువ ఖర్చు
క్యాబ్లు లేదా సొంత వాహనాలకు కేటాయించే ఖర్చులతో పోలిస్తే, ఈ పుష్పక్ ఏసీ బస్సుల్లో సురక్షితంగానూ, ఎంతో సౌకర్యవంతంగానూ ప్రయాణించొచ్చు. నగరవాసులకు ఇది ఎంతో ప్రయోజనకరంగా మారనుంది. ఇకపై ఆయా మార్గాల్లో ప్రయాణం చేసే ఉద్యోగులతో పాటు సాధారణ ప్రజలు ఈ సేవలను సద్వినియోగం చేసుకోవాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు.
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