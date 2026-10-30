ETV Bharat / state

ఎయిర్​పోర్ట్​కు వెళ్లకున్నా ఏసీ ప్రయాణం చేయొచ్చు - రూ.100 కనీస ఛార్జీతో 'పుష్పక్​' బస్ అందుబాటులోకి

Pushpak Buses New fares : శంషాబాద్​ ఎయిర్​పోర్ట్​కు వెళ్లే పుష్పక్​ బస్సుల్లో ఇకపై సాధారణ ప్రజలు ప్రయాణించొచ్చు. ఈ మేరకు టీజీఎస్ఆర్టీసీ పలు రూట్లలో రూ.100 కనీస ఛార్జీ నిర్ణయించింది.

Pushpak bus travel affordable price
అందుబాటు ధరలోకి పుష్పక్ బస్ ప్రయాణం​ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 30, 2026 at 1:24 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Minimum Fare in Pushpak Buses : హైదరాబాద్​ నగరంలో ట్రాఫిక్ తలనొప్పులు లేకుండా, ఎండా వానలతో ఇబ్బంది కలగకుండా లగ్జరీగా ప్రయాణం చేయాలనుకుంటున్నారా? అయితే పుష్పక్ బస్సులో ప్రయాణించండి. ఏంటీ ఈ బస్సులు స్పెషల్​గా ఎయిర్​పోర్ట్​కు వెళ్లే వారికే కదా అని అనుకుంటున్నారా? ఇప్పుడు ఈ ఏసీ బస్సులు సాధారణ నగర ప్రయాణీకులకు సైతం అందుబాటులో ధరల్లోకి వచ్చాయి. ఆర్టీసీ కల్పిస్తున్న ఈ సదుపాయంతో నగరంలోని ఒక చోటు నుంచి మరో ప్రాంతానికి ఏసీ సౌకర్యంతో ప్రయాణించొచ్చు.
ఇందుకుగానూ కనీస ఛార్జీ రూ.100గా నిర్ణయించింది. ఎయిర్​పోర్ట్​కు వెళ్లకున్నా ఈ సర్వీస్​ను ఉపయోగించుకోవచ్చు. అంటే సిటీలో ఉన్న ఏ పుష్పక్ పాయింట్​ నుంచైనాగానీ ఆ రూట్​లో ఉండే మరో స్టాప్ వరనకు కేవలం రూ.100 చెల్లించి విలాసవంతంగా ప్రయాణం చేయొచ్చు.

పుష్పక్​ స్పెషల్ రూట్లు, వాటి సమయాల వివరాలు

ఏఎల్ రూట్​ : ఈ మార్గంలో ప్రతి 20 నిమిషాలకో పుష్పక్​ బస్సు నడుస్తుంది. ఇది జేబీఎస్ లేదా సంగీత్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. అక్కడి నుంచి ఉప్పల్, ఎల్బీనగర్, మంద మల్లమ్మ, బాలాపూర్ మీదుగా రాజీవ్ గాంధీ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం (ఆర్​జీఐఏ) వరకు వెళ్తుంది.

ఏసీ రూట్ : ఈ రూట్​లో ప్రతి 30 నిమిషాలకో బస్ తిరుగుతుంది. జేబీఎస్ లేదా సికింద్రాబాద్ స్టేషన్ నుంచి మొదలై, వయా పర్యాటక భవన్, ఎన్​ఎమ్​డీసీ, మెహదీపట్నం, ఆరాంఘర్ మీదుగా విమానాశ్రాయానికి చేరుతుంది.

ఏఏ రూట్ : ఈ మార్గంలో ప్రతి గంటకో సర్వీస్ లభిస్తుంది. ముందుగా జేబీఎస్ లేదా సికింద్రాబాద్ స్టేషన్ నుంచి మొదలై, రాణిగంజ్, సెక్రటేరియట్, అసెంబ్లీ, నాంపల్లి స్టేషన్, అఫ్జల్‌గంజ్, బహదూర్‌పురా, ఆరాంఘర్ మీది నుంచి ఎయిర్​పోర్ట్​కు వెళ్తుంది.

ప్రైవేట్ వాహనాలతో పోలిస్తే తక్కువ ఖర్చు

క్యాబ్‌లు లేదా సొంత వాహనాలకు కేటాయించే ఖర్చులతో పోలిస్తే, ఈ పుష్పక్ ఏసీ బస్సుల్లో సురక్షితంగానూ, ఎంతో సౌకర్యవంతంగానూ ప్రయాణించొచ్చు. నగరవాసులకు ఇది ఎంతో ప్రయోజనకరంగా మారనుంది. ఇకపై ఆయా మార్గాల్లో ప్రయాణం చేసే ఉద్యోగులతో పాటు సాధారణ ప్రజలు ఈ సేవలను సద్వినియోగం చేసుకోవాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు.

ప్రయాణికులకు గుడ్​న్యూస్​ చెప్పిన ఆర్టీసీ - రూ.600 తో వీక్లీ పాస్​

రాష్ట్రంలో ప్రైవేటు బస్సుల యజమానులకు గుడ్​న్యూస్! - త్వరలో భారీగా తగ్గనున్న రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజులు

TAGGED:

PUSHPAK BUSES NEW FARES
MINIMUM FARE IN PUSHPAK BUSES
PUSHPAK BUS FOR GENERAL TRAVELLERS
PRESENT PUSHPAK BUS ROUTS
హైదరాబాద్​లో పుష్పక్ బస్​ సర్వీసులు

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.