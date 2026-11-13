ఆర్టీసీ ప్రయాణికులకు గుడ్న్యూస్ - మహిళలకు మరో బంపర్ ఆఫర్
TGSRTC Bus Passes : రోజువారీ బస్సు ప్రయాణాన్ని మరింత పొదుపుగా, సౌకర్యవంతంగా మార్చేందుకు తెలంగాణ ఆర్టీసీ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. నెలవారీ సీజన్టికెట్ పథకం కింద 9 అదనపు సౌకర్యాలు, రాయితీలను ప్రకటించింది
Published : November 13, 2026 at 6:43 PM IST
తెలంగాణ ప్రభుత్వం, ఆర్టీసీ మహిళలకు మరో గుడ్న్యూస్ చెప్పింది. రోజువారీ బస్సు ప్రయాణాన్ని మరింత పొదుపుగా, సౌకర్యవంతంగా మార్చేందుకు తెలంగాణ రాష్ట్ర రోడ్డు రవాణా సంస్థ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. సంస్థ తమ నెలవారీ సీజన్ టికెట్ పథకం కింద 9 అదనపు సౌకర్యాలు, ప్రత్యేక రాయితీలను ప్రకటించింది. ఈనెల 14 నుంచి రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అమలులోకి వస్తాయని తెలిపింది. విద్యార్థులు, ఉద్యోగులు, నిత్య ప్రయాణికులకు ఈ నిర్ణయం ఆర్థికంగా ఎంతో ఊరటనిస్తుందని ఆర్టీసీ యాజమాన్యం తెలిపింది.
దూర పరిమితి లేకుండా
నెలవారీ సీజన్ టికెట్ల జారీకి ఇప్పటివరకు ఉన్న దూర పరిమితిని పూర్తిగా తొలగిస్తున్నట్లు తెలిపింది. నిర్దేశించిన రూట్, ఛార్జీల నిబంధనలకు లోబడి, ప్రయాణికులు ఇకపై ఎలాంటి దూర పరిమితి లేకుండా నెలవారీ సీజన్ టికెట్లను పొందవచ్చని వివరించింది. పాస్ ధరలను మరింత తగ్గించే క్రమంలో టోల్ ప్లాజా ఛార్జీలను ప్రస్తుతం ఉన్న 25 రోజులకు బదులుగా కేవలం 20 రోజులకు మాత్రమే లెక్కించనున్నారని వెల్లడించింది.
ఆదివారాల్లో ఉచిత ప్రయాణం!
అంతేకాకుండా, సాధారణ ప్రయాణికులకు మెరుగైన ప్రయాణ ఎంపికను అందించేందుకు డీలక్స్ నెలవారీ సీజన్ టికెట్లను టీజీఎస్ ఆర్టీసీ ప్రవేశపెడుతున్నట్లు వెల్లడించింది. ఈ పాస్లు 'ఇ-డీలక్స్' సర్వీసులలో ప్రయాణానికి కూడా చెల్లుబాటు అవుతాయని స్పష్టతనిచ్చింది. నెలవారీ సీజన్ టికెట్ హోల్డర్లకు ప్రత్యేక ప్రయోజనంగా హైదరాబాద్, వరంగల్, నిజామాబాద్, నల్గొండ, కరీంనగర్ నగరాల్లో నడిచే అన్ని కేటగిరీల సిటీ బస్సు సర్వీసులలో ఆదివారాల్లో ఉచితంగా ప్రయాణించే వెసులుబాటును కల్పిస్తున్నట్లు ఆర్టీసీ యాజమాన్యం ప్రకటన చేసింది. ఈ సౌకర్యం గ్రేటర్ హైదరాబాద్ జోన్ పరిధిలోని పుష్పక్ ఎయిర్పోర్ట్ లైనర్ సర్వీసులకు, ఇతర ప్రభుత్వ సెలవు దినాలకు వర్తించదని తెలిపింది.
కాంబి టికెట్ సదుపాయం
ప్రయాణ సౌలభ్యం కోసం 'కాంబి టికెట్' సదుపాయాన్ని కూడా అందుబాటులోకి తెచ్చినట్లు తెలిపింది. దీని కింద ప్రతి ప్రయాణానికి అదనంగా రూ.20 చెల్లించి కాంబి టికెట్ తీసుకోవడం ద్వారా పల్లెవెలుగు మంత్లీ సీజన్ టికెట్ హోల్డర్స్.. ఎక్స్ప్రెస్, ఇ-ఎక్స్ప్రెస్ బస్సులలోనూ, ఎక్స్ప్రెస్ ఎంఎస్టీ హోల్డర్లు.. డీలక్స్, ఇ-డీలక్స్ బస్సులలోనూ ప్రయాణించవచ్చని వెల్లడించింది. అయితే పల్లెవెలుగు పాస్దారులకు డీలక్స్, ఇ-డీలక్స్ బస్సులలో అనుమతి ఉండదని స్పష్టం చేసింది.
సీజన్ టికెట్ కొనుగోలు చేసే ప్రయాణికులకు
అదనంగా, తమకు నిర్దేశించిన రూట్ కాకుండా తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని ఇతర మార్గాల్లో ప్రయాణించే సీజన్ టికెట్ హోల్డర్లకు సూపర్ లగ్జరీ, అంతకంటే పైస్థాయి కేటగిరీ బస్సుల బేసిక్ టికెట్ ఛార్జీపై 10 శాతం ప్రత్యేక తగ్గింపు లభిస్తుందని పేర్కొంది. దీర్ఘకాలిక పాస్లు తీసుకునే వారికి ప్రోత్సాహకంగా, రెండు నెలల సీజన్ టికెట్ కొనుగోలు చేసే ప్రయాణికులకు ఎటువంటి అదనపు రుసుము లేకుండా అదనంగా 5 రోజుల వ్యాలిడిటీని, మూడు నెలల సీజన్ టికెట్ తీసుకునే వారికి అదనంగా 10 రోజుల వ్యాలిడిటీని సంస్థ కల్పిస్తోందని పేర్కొంది.
అన్నింటికంటే ముఖ్యంగా మహిళా ప్రయాణికులలో సీజన్ టికెట్ వినియోగాన్ని ప్రోత్సహించేందుకు ప్రత్యేక రాయితీని ప్రవేశపెట్టినట్లు తెలిపింది. దీని కింద టోల్ ఛార్జీలతో సహా సీజన్ టికెట్ ఛార్జీలను ప్రస్తుతం ఉన్న 20 రోజులకు బదులుగా కేవలం 15 రోజులకు మాత్రమే లెక్కిస్తామని, ఫలితంగా మహిళలకు భారీగా డబ్బు ఆదా కానుందని తెలిపింది. టీజీఎస్ ఆర్టీసీతో ప్రయాణించండి - మరింత ఆదా చేయండి అనే నినాదంతో తీసుకొచ్చిన ఈ నూతన సౌకర్యాలను విద్యార్థులు, ఉద్యోగులు, నిత్య ప్రయాణికులందరూ గరిష్ఠంగా సద్వినియోగం చేసుకోవాలని సంస్థ కోరుతోంది.
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