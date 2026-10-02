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హైదరాబాద్​ ప్రయాణికులకు శుభవార్త - నేటి నుంచి మెట్రో, ఆర్టీసీ 'కామన్​ పాస్​'

హైదరాబాద్ మెట్రో,ఆర్టీసీ ప్రయాణికులకు శుభవార్త. ఆర్టీసీ బస్సు, మెట్రో రైళ్లలో ప్రయాణానికి కామన్‌పాస్‌ విధానం నేటి నుంచి అమల్లోకి రానుంది. కామన్‌పాస్‌ విధానాన్ని డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క ప్రారంభించనున్నారు.

TGSRTC Hyd Metro common pass
మెట్రో, ఆర్టీసీ బస్సుల్లో కామన్‌పాస్‌ విధానం (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 2, 2026 at 8:25 AM IST

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Common Pass System in Metro and RTC : గ్రేటర్‌ హైదరాబాద్‌ పరిధిలో నిత్యం ప్రయాణాలు చేసే వారి కోసం తెలంగాణ ప్రభుత్వం శుభవార్త చెప్పింది. ఆర్టీసీ బస్సులు, మెట్రో రైళ్లలో ప్రయాణించే వారి కోసం ప్రత్యేకంగా 'కామన్ పాస్' విధానాన్ని తీసుకువచ్చింది. నేటి నుంచి కామన్‌ పాస్ సేవలు అధికారికంగా ప్రారంభం కానున్నట్లు ప్రభుత్వ వర్గాలు వెల్లడించాయి. ప్రజా భవన్‌లో జరిగే కార్యక్రమంలో ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క కామన్‌పాస్‌ విధానాన్ని ప్రారంభించనున్నారు. ప్రయాణికుల అవసరాలకు అనుగుణంగా రోజువారీ సహా నెలవారీ పాస్‌లను అధికారులు ఖరారు చేశారు.

రోజుకు నాలుగున్నర లక్షల మంది ప్రయాణాలు

హైదరాబాద్ మహా నగరంలో రోజూ లక్షలాది ప్రజలు ఉద్యోగ, ఉపాధి నిమిత్తం ఒక ప్రాంతం నుంచి మరో ప్రాంతానికి బస్సులు, మెట్రో రైళ్లలో ప్రయాణాలు సాగిస్తుంటారు. ఆర్టీసీ బస్సుల్లో రోజూ సుమారు 25 లక్షల మంది, మెట్రో రైల్ మూడు కారిడార్లలో రోజుకు సుమారు నాలుగున్నర లక్షల మంది ప్రయాణాలు చేస్తున్నారు. వారంతా బస్సులు, మెట్రో రైలుకు రెండు వేర్వేరు టిక్కెట్లు లేదా పాస్‌లతో ప్రయాణాలు చేస్తున్నారు.

దీంతో ప్రయాణికులపై ఆర్థిక భారం పడటం సహా సమయం వృథా అవుతోంది. ఈ పరిస్థితిని గుర్తించిన ప్రభుత్వం నగరంలోని బస్సులు, మెట్రో రైళ్లకు వేర్వేరు పాస్‌లు కాకుండా ఒకే పాస్‌ను అందుబాటులోకి తెచ్చింది. ఈ 'కామన్‌ పాస్‌' విధానం నేటి నుంచి అందుబాటులోకి రానుంది. ప్రజాభవన్‌లో జరిగే కార్యక్రమంలో ఉపముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క కామన్‌ పాస్‌ విధానాన్ని లాంఛనంగా ప్రారంభించనున్నారు.

నేటి నుంచి మెట్రో, ఆర్టీసీ బస్సుల్లో కామన్‌పాస్‌ - ఛార్జీలు ఎంతో తెలుసా? (ETV Bharat)

ఒకే పాస్​తో మెట్రో, ఆర్టీసీలో ప్రయాణం

నిన్నటి వరకు ఆర్టీసీ బస్సు, మెట్రో రైల్‌ రెండింటిలో ప్రయాణించాలంటే రెండు వేర్వేరు టికెట్లు లేదా పాస్‌లు తీసుకోవాల్సి వచ్చేది. కానీ ఈ కామన్‌ పాస్‌ విధానంతో బస్సులు, మెట్రో రైళ్లలో ఒకే పాస్‌తో ప్రయాణాలు చేయవచ్చు. ప్రయాణికుల అవసరాలకు అనుగుణంగా రోజువారీ, సహా నెలవారీ పాస్‌లను మెట్రో, ఆర్టీసీ యాజమాన్యం ఖరారు చేసింది.

రోజువారీ పాస్‌లో మెట్రో ఛార్జీ రూ.300లు, ఆర్టీసీ ఛార్జీ రూ.100 మొత్తం కలిపి రూ.400లుగా నిర్ణయించారు. నెలవారీ పాస్‌లో మెట్రో ఛార్జీ రూ.7 వేలు, ఆర్టీసీ ఛార్జీ రూ.1,500లు మొత్తం కలిపి రూ.8,500లుగా నిర్ణయించారు. మొదటిసారి కార్డు కొనుగోలు చేసేటప్పుడు ప్రయాణికుల నుంచి రూ.100 అదనంగా వసూలు చేస్తారు. కార్డు తిరిగి ఇచ్చినప్పుడు ఆ రూ.100 తిరిగి వాపస్ చేస్తారు.

బస్​ టెర్మినల్స్, మెట్రో స్టేషన్లలో లభ్యం

ఈ ప్రత్యేక కాంబో పాస్‌లు, డిజిటల్ టికెట్ల సేవలు అధికారిక టీజీఎస్​ ఆర్టీసీ మొబైల్ యాప్ ద్వారా పొందవచ్చు. హైదరాబాద్‌లోని బస్‌ టెర్మినల్స్, ప్రధాన మెట్రో స్టేషన్లలోనూ కామన్‌ పాస్‌లు అందుబాటులో ఉంటాయి. 'మీ టిక్కెట్‌' యాప్‌ ద్వారా మొబైల్‌లోనే టిక్కెట్టు లేదా పాస్‌ తీసుకుని ఆర్టీసీ సహా మెట్రో రైళ్లలో అపరిమితంగా ప్రయాణించవచ్చు.

హైదరాబాద్​లో మెట్రో, ఆర్టీసీ బస్సుల్లో ఒకే పాస్ - నెలవారీ​ ధర రూ.7,500

ప్రయాణికులకు గుడ్ న్యూస్ - మెట్రో-ఆర్టీసీ ప్రయాణానికి ఉమ్మడి పాస్

TAGGED:

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