గ్రేటర్​ పరిధిలో వేలాదిగా పనిచేయని విద్యుత్ మీటర్లు - మొరాయించిన వాటిని మార్చేందుకు టీజీఎస్పీడీసీఎల్ చర్యలు

మొరాయిస్తున్న మీటర్లతో నష్టం జరగకుండా చర్యలు చేపట్టిన టీజీఎస్పీడీసీఎల్ - ఎస్పీడీసీఎల్ పరిధిలో మెుత్తం 42,683 మీటర్లు పనిచేయనివిగా ఉన్నట్లు గుర్తింపు - వాటిని త్వరలో మార్చేేందుకు సిద్ధమైన అధికారులు

Published : March 2, 2026 at 10:54 PM IST

Updated : March 2, 2026 at 11:01 PM IST

TGSPDCL Focus on Non functioning meters In Telangana : ఉష్ణోగ్రతలు క్రమంగా పెరుగుతున్నాయి. వేసవిలో విద్యుత్ వినియోగం భారీగా పెరిగిపోతోంది. సాధారణ సీజన్​తో పోల్చితే వేసవిలో విద్యుత్ బిల్లులు కూడా అధికంగా వస్తుంటాయి. దీనికి ప్రధాన కారణం ఏసీలు, కూలర్లు, ఫ్యాన్లు నిరంతరం వినియోగించడం. దీంతో మీటర్ గిర్రున తిరుగుతుంది. రీడింగ్ భారీగా పెరిగిపోతుంది. ఈ నేపథ్యంలో పనిచేయకుండా మొరాయిస్తున్న విద్యుత్ మీటర్లపై దక్షిణ తెలంగాణ విద్యు‌త్ పంపిణీ సంస్థ దృష్టిసారించింది. సాంకేతికంగా మొరాయిస్తున్న మీటర్లతో సంస్థకు నష్టం కలగకుండా, వినియోగదారులకు ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా ఎస్పీడీసీఎల్ యాజమాన్యం చర్యలకు ఉపక్రమించింది.

పనిచేయని విద్యుత్​మీటర్లపై ఫోకస్ : గ్రేటర్ వ్యాప్తంగా మొత్తం 67 లక్షల గృహ విద్యుత్ కనెక్షన్లు ఉన్నాయి. నగరంలో ప్రతినెలా వందల సంఖ్యలో మీటర్లలో సాంకేతిక సమస్యలు తలెత్తుతుంటాయి. అలా స్టక్​ అయిన మీటర్లు ప్రతినెలా మార్చుతున్నప్పటికీ శివారు సర్కిళ్లలో వీటి సంఖ్య ఎక్కువగా ఉంటునట్లు ఉన్నతాధికా‌రులు గుర్తించారు. నాలుగైదు నెలలుగా కొత్త మీటర్లు లేకపోవడంతో పనిచేయని మీటర్లను మార్చే వీలు లేకుండా పోయింది. అలాంటి మీటర్లు ఉన్న విద్యుత్ కనెక్షన్‌దారులకు యావ‌రేజ్ (స్టేటస్-2) కేటగిరిలో విద్యుత్ బిల్లులను జారీ చేస్తుంటారు. దీంతో కొంతమంది వినియోగదారులపై అద‌నపు భారం పడే అవకాశాలు కూడా ఉంటాయి. అందుకే వినియోగదారులకు ఇబ్బందులు లేకుండా, సంస్థకు నష్టం లేకుండా ఉండేందుకు ఎస్పీడీసీఎల్ యాజమాన్యం ప్రత్యేక చర్యలు చేపట్టింది. మొరాయిస్తున్న విద్యుత్ మీటర్లను మార్చాలని నిర్ణయించింది.

సాంకేతిక సమస్యలతో పనిచేయని మీటర్లు : సాంకేతిక సమస్యలతో పనిచేయని కరెంటు మీటర్లను విద్యుత్ అధికారులు గుర్తించారు. ఎస్పీడీసీఎల్ పరిధిలో మెుత్తం 42,683 మీటర్లు స్టక్(పనిచేయనివి)​ అయినట్లు అధికారులు అంచనావేశారు. అందులో బంజారాహిల్స్ సర్కిల్ లో 924, సికింద్రాబాద్ 1,400, హైదరాబాద్ సెంట్రల్ లో1,956, హైదరాబాద్ సౌత్​లో 2,452, సైబర్ సిటీలో 3,286, రాజేంద్రనగర్​లో 5,212, హబ్సిగూడలో 5,928, సరూర్​నగర్​లో 6,587, మేడ్చల్​లో 7,178, సంగారెడ్డిలో 7,760 ఉన్నాయి. గ్రేటర్ పరిధిలో మెట్రో, రంగారెడ్డి, మేడ్చల్ జోన్​లలోని పది సర్కిళ్లలో ఫిబ్రవరి మాసాంతానికి సుమారు 42,683 స్టకప్ మీటర్లు ఉంటాయని అధికారులు అంచనావేస్తున్నారు.

అత్యధికంగా సంగారెడ్డిలో : వాటిలో అత్యధికంగా సంగారెడ్డి సర్కిల్‌లో 7,760 మీటర్లు, రాజేంద్ర నగర్‌లో 5,212 మీటర్లు, హబ్సిగూడలో 5,938 మీటర్లు, సరూర్ నగర్‌లో 6,587 మీటర్లు, మేడ్చల్లో 7,178 మీటర్లు, బంజారాహిల్స్‌లో 224 మొరాయించిన మీటర్లు ఉన్నాయి. శివారు ప్రాంతాల్లో కొంతమంది వినియోగదారులు మీటర్లు తీసుకొని వాటిని వాడకుండా వదిలేయడం, వర్షానికి తడవడం, ఎండకు ఎండడం వల్ల మీటర్లు చెడిపోతున్నాయని విద్యుత్ శాఖ నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు. విద్యుత్ శాఖ‌కు మీటర్లు కీలకమని అందుకే మీటర్ల పనితీరుపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించామని అధికారులు అంటున్నారు.

