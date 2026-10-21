ఆ 5 గంటలు విద్యుత్ వినియోగం తగ్గించండి! - కరెంట్ ఆదాపై అవగాహన కల్పించనున్న అధికారులు
Electricity Bill Saving Tips : రాష్ట్రంలో ఎల్నినో ఎఫెక్ట్తో విద్యుత్ వినియోగం విపరీతంగా పెరిగి, మీటర్లు గిర్రున తిరుగుతున్నాయి. నీళ్లు లేక విద్యుత్ ఉత్పత్తి కష్టంగా మారిన నేపథ్యంలో ఆదాపై అధికారులు దృష్టిపెట్టారు.
Published : October 21, 2026 at 5:41 PM IST
Electricity Bill Saving Tips : ఎల్నినో కారణంగా తెలంగాణలో విద్యుత్ డిమాండ్ భారీగా పెరిగిపోతోంది. ఉష్ణోగ్రతలు, ఉక్కపోతను తట్టుకునేందుకు ప్రజలు ఏసీలు, కూలర్లు, ఫ్యాన్లు విపరీతంగా వాడుతున్నారు. అయితే ఒకపక్క వ్యవసాయానికి, మరోపక్క తపరిశ్రమలు, గృహ అవసరాలను సమన్వయం చేసుకుంటూ విద్యుత్ సరఫరా చేస్తున్నామని టీజీఎస్పీడీసీఎల్ సీఎండీ జితేశ్ వీ పాటిల్ తెలిపారు. ఈ క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో వినియోగదారులు విద్యుత్ను ఎలా పొదుపుగా వినియోగించాలో ఆయన వివరించారు. అలాగే నిరంతర విద్యుత్ సరఫరా కోసం టీజీఎస్పీడీసీఎల్ సంస్థ ఏవిధంగా ముందుకెళ్తోందో తదితర అంశాలపై 'ఈనాడు-ఈటీవీ భారత్' నిర్వహించిన ముఖాముఖిలో ఆ సంస్థ సీఎండీ జితేశ్ వీ పాటిల్ చెప్పుకొచ్చారు.
ప్రశ్న: ఈ సీజన్లో వర్షాలు చాలా తక్కువగా కురిశాయి. భూగర్భ జలాలు కూడా అడుగంటుతున్నాయి. ఈ సందర్భంలో రైతులకు ఎలాంటి అవగాహన కల్పిస్తున్నారు?
జ: ప్రస్తుతం కొద్ది రోజుల్లో వరి పంటలు కోతకొస్తాయి. వీటిని కాపాడుకునేందుకు విద్యుత్ సరఫరాలో అంతరాయం లేకుండా చర్యలు తీసుకుంటున్నాం. కానీ రాబోయే సీజన్లో దీనిపై అప్రమత్తం కావాల్సి ఉంది. అందుకే డివిజన్, సెక్షన్, సబ్స్టేషన్ స్థాయిలో రైతులకు అవగాహన కల్పించేందుకు సిద్ధమయ్యాం. ఆరు తడి పంటలు సాగు చేస్తే మనతో పాటు పశువులకు కూడా మేతకు ఇబ్బంది ఉండదని దీని ద్వారా చెప్పాలనుకుంటున్నాం.
ప్రశ్న: విద్యుత్ పొదుపుపై అవగాహన కల్పించేందుకు క్షేత్రస్థాయిలో ఎలాంటి చర్యలు తీసుకుంటున్నారు?
జ: ఇటీవలే నెక్లెస్రోడ్డులో పవర్ ఎగ్జిబిషన్ నిర్వహించాం. దీనికి ప్రజల నుంచి మంచి స్పందన వచ్చింది. దీంతో మరో అడుగు ముందుకేయాలని భావిస్తున్నాం. విద్యుత్ మనకు ఏ వనరుల నుంచి వస్తుంది? ఇంటి వరకు ఎలా చేరుతుంది? అని ప్రజలకు తెలియజేయాలని నిర్ణయించాం. సాధారణంగా ఇళ్లల్లో లైట్లు, ఫ్యాన్లు, టీవీలు ఉంటాయి. కొందరు ఆర్థిక స్తోమత మెరుగవుతున్న కొద్దీ ఫ్రిడ్జ్, ఏసీ, వాషింగ్మెషీన్లు వాడుతుంటారు. దీంతో లోడ్ పెరుగుతుంది. కానీ ఇంటికి కరెంట్ సప్లై చేసే వైర్ కెపాసిటీ మాత్రం అంతే ఉంటుంది. దీంతో ఎంసీబీలో ట్రిప్ అవుతుంది. ఇది తెలుసుకోవాలి.
అలాగే సాయంత్రం పీక్ అవర్స్లో కరెంట్ వినియోగంపై కూడా ప్రజలకు అవగాహన కల్పించే అవసరం ఉంది. గ్రిడ్ ఫ్రీక్వెన్సీ కాపాడాల్సిన బాధ్యత అందరిపై ఉంటుంది. అందుకే సాయంత్రం 5 గంటల నుంచి రాత్రి 10 గంటల దాకా సాధ్యమైనంత వరకు కరెంట్పై ఎక్కువ లోడ్ పడే పనులు చేయరాదు. వీటిని పగటి పూట అది కూడా సాయంత్రం లోపే చేసుకోవాలి. దీని ద్వారా విద్యుత్ ఆదా కావడంతో పాటు బిల్లు కూడా తక్కువొస్తుంది. అలాగే గ్రిడ్ ఫ్రీక్వెన్సీ బాగుంటుంది.
ప్రశ్న: విద్యుత్ డిమాండ్ పెరిగే కొద్దీ లోడ్ మీద కూడా ప్రభావం చూపుతుంది. దీంతో ట్రాన్స్ఫార్మర్లు కాలిపోతాయి. దీనిపై ఎలా ముందుకెళ్తున్నారు?
జ: ప్రస్తుతం ట్రాన్స్ఫార్మర్లు ఫెయిల్ కావడానికి ప్రధాన కారణం విద్యుత్ సరఫరాలో అంతరాయం కాదు. భూగర్భ జలాలు పడిపోవడంతో మోటార్లు దెబ్బతిని అది ట్రాన్స్ఫార్మర్లపై ప్రభావం పడుతోంది. ముఖ్యంగా వ్యవసాయ బోర్ల కోసం ఏర్పాటు చేసిన ట్రాన్స్ఫార్మర్లు కాలిపోతుంటాయి. వీటిని పరిష్కరించేందుకు 24 గంటల్లో వాటిని గుర్తించి, మరోదాన్ని ఏర్పాటు చేసేలా చర్యలు తీసుకుంటున్నాం. రైతులతో పాటు అందరూ ఎల్నినో పరిస్థితులను అర్థం చేసుకొని ముందుకెళ్లాలని కోరుతున్నాం.
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