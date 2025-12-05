ETV Bharat / state

అరచేతిలో విద్యుత్​ శాఖ సేవలు - టీజీఎస్పీడీసీఎల్​ యాప్​ ప్రయోజనాలివే

విద్యుత్ వినియోగదారుల కోసం టీజీఎస్పీడీసీఎల్ యాప్​ - విద్యుత్ సేవాలోపాలపై ఫిర్యాదులు, మీటర్ సమస్యలు, బిల్లుల చెల్లింపు తదితర సేవలు - స్మార్ట్​ఫోన్​లో సులభంగా డౌన్​లోడ్​ చేసుకునే అవకాశం

TGSPDCL app for electricity consumers
TGSPDCL app for electricity consumers (EENADU)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 5, 2025 at 10:16 PM IST

|

Updated : December 5, 2025 at 10:53 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

TGSPDCL app for electricity consumers : మన చేతిలోని స్మార్ట్​ఫోన్ ప్రపంచంలోని ఏ పనినైనా చేయడానికి సులభమైన మార్గాన్ని చూపిస్తుంది. విద్యుత్​ వినియోగదారులకు అన్ని రకాల సేవలు అరచేతిలో అందుబాటులోకి తెచ్చేందుకు టీజీ ఎస్పీడీసీఎల్‌ యాప్‌’ను తెలంగాణ విద్యుత్‌ శాఖ అందుబాటులో ఉంచింది. దీన్ని చాలా సులభంగా గూగుల్‌ ప్లేస్టోర్లో డౌన్‌లోడ్‌ చేసుకోవచ్చు. పవర్​ బిల్లుల చెల్లింపుల నుంచి ప్రమాదాలపై సమాచారం ఇచ్చేదాకా పలు రకాల సదుపాయాలను 3 విభాగాలుగా అందుబాటులో ఉంచింది. ఏవిధంగా ఈ సేవలను వినియోగించుకోవాలి? ఎలాంటి సేవలను అందిస్తున్నారు తదితర విషయాలను తెలుసుకుందాం.

విద్యుత్తు సేవల్లో లోపాలా? :

పవర్‌ ఓల్టేజ్‌: ఇంటికి విద్యుత్​ సరఫరాలో అంతరాయం, మీ పూర్తి ప్రాంతానికి విద్యుత్తు రాకపోయినా ఈ యాప్​ ద్వారా తెలపవచ్చు.

ఓల్టేజ్​ సమస్యలు : ఇంటికి వచ్చే విద్యుత్తు డైరెక్ట్‌గా వస్తున్నా, లేదా ఏదైనా సమస్య ఎదురైనా, విద్యుత్తు లైన్‌ తెగిపోవడం, లూజు ఉన్నా, స్తంభం షాక్‌ కొడుతున్నా, పోల్‌ శిథిలావస్థకు చేరుకున్నా విద్యుత్ అధికారులకు తెలపవచ్చు.

మీటర్‌లో సమస్యలు : కరెంటు మీటర్‌ కాలిపోయినా, ఏదైనా సమస్యలున్నా, బిల్లులో ఇబ్బందులున్నా యాప్​ ద్వారా ఫిర్యాదు చేయవచ్చు.

కొత్త సర్వీస్ కనెక్షన్‌ : కొత్తగా విద్యుత్ కనెక్షన్‌ కావాల్సినవారు తమ వివరాలను యాప్‌లో పొందుపరిచినట్లయితే సిబ్బంది పరిశీలించి మంజూరు చేస్తారు. గ్రీన్‌ టారిఫ్, రూఫ్‌ టాప్‌ సోలార్‌ లాంటి వాటికీ కనెక్షన్లను ఈ యాప్​ ద్వారా తీసుకోవచ్చు.

ఇతర సేవలు :

రిపోర్ట్‌ పవర్‌ థెఫ్ట్‌ : కరెంటు అక్రమ చౌర్యాన్ని వీడియో తీసి ఫిర్యాదు చేస్తే అధికారులు చర్యలు చేపడతారు.

టోల్‌ఫ్రీ : విద్యుత్​శాఖ ఉన్నతస్థాయి అధికారులకు సమాచారం ఇవ్వాలంటే 1912 నంబరుకు సంప్రదించాలి. అధికారుల ఫోన్‌ నంబర్లు అందుబాటులో ఉంటాయి.

ఎన్ని యూనిట్లు : ఏ ఉపకరణాన్ని ఎంతసేపు వినియోగిస్తే ఎన్ని యూనిట్లు ఖర్చవుతుంది? అనే కచ్చితమైన సమాచారం ఈ యాప్​ ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు

కరెంటు బిల్లు చెల్లింపు : ‘పే బిల్‌’ ఆప్షన్ ద్వారా యూనిక్‌ సర్వీస్‌ నంబరు నమోదు చేసి పవర్​ బిల్లు చెల్లించొచ్చు. ‘హిస్టరీ’లో చెల్లింపు వివరాలుంటాయి.

సేఫ్టీ టిప్స్‌ : ఈ విభాగంలో విద్యుత్‌ వినియోగపరంగా 8 రకాల జాగ్రత్తలను తెలిపారు.

దేని రేటెంత?: గృహ, వాణిజ్య, పరిశ్రమల కేటగిరీల్లో, వినియోగం ఆధారంగా యూనిట్‌ స్లాబ్‌ రేట్లు ఉంటాయి.

లింక్‌ ఆధార్, మొబైల్‌ : ఆఫీసులకు వెళ్లకుండా కనెక్షన్‌ వివరాలకు ఫోన్, ఆధార్‌ నంబరుతో లింకు చేయొచ్చు. తర్వాత నుంచి బిల్లు వివరాలు మీ మొబైల్​కే వస్తాయి.

విద్యుత్​ ఆదా మార్గాలు : వివిధ విద్యుత్ ఉపకరణాల వినియోగం సమయంలో తక్కువ విద్యుత్‌ ఖర్చయ్యే విధంగా పాటించాల్సిన చిట్కాలు ఈ ఆప్షన్‌(ఎనర్జీ సేవింగ్‌ టిప్స్‌)లో ఉంటాయి.

యజమాని పేరు మార్పులు : ప్రస్తుతం ఉన్న చిరునామాలో మార్పులు చేసుకోవాలన్నా, అదనంగా విద్యుత్తు లోడు కావాలన్నా, మీటరును ఒకచోట నుంచి మరోచోటుకు మార్చుకున్నా ఇందులో తెలపవచ్చు.

కరెంట్​ బిల్లుపై పేరు మార్చాలా? - జస్ట్​ రూ.25తో ఇలా ఈజీగా ఛేంజ్​ చేసేసుకోండి

విద్యుత్తు మీటర్ ఆఫీసులో అదృశ్యం - తోటలో ప్రత్యక్షం - లైన్​మెన్ పనితనం చూసి అంతా షాక్​

Last Updated : December 5, 2025 at 10:53 PM IST

TAGGED:

HOW TO INSTALL TGSPDCL APP
BENEFITS OF TGSPDCL APP IN TG
టీజీఎస్పీడీసీఎల్​ యాప్​ ప్రయోజనాలు
BENEFITS OF TGSPDCL APP IN TG

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.