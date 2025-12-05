అరచేతిలో విద్యుత్ శాఖ సేవలు - టీజీఎస్పీడీసీఎల్ యాప్ ప్రయోజనాలివే
విద్యుత్ వినియోగదారుల కోసం టీజీఎస్పీడీసీఎల్ యాప్ - విద్యుత్ సేవాలోపాలపై ఫిర్యాదులు, మీటర్ సమస్యలు, బిల్లుల చెల్లింపు తదితర సేవలు - స్మార్ట్ఫోన్లో సులభంగా డౌన్లోడ్ చేసుకునే అవకాశం
Published : December 5, 2025 at 10:16 PM IST|
Updated : December 5, 2025 at 10:53 PM IST
TGSPDCL app for electricity consumers : మన చేతిలోని స్మార్ట్ఫోన్ ప్రపంచంలోని ఏ పనినైనా చేయడానికి సులభమైన మార్గాన్ని చూపిస్తుంది. విద్యుత్ వినియోగదారులకు అన్ని రకాల సేవలు అరచేతిలో అందుబాటులోకి తెచ్చేందుకు టీజీ ఎస్పీడీసీఎల్ యాప్’ను తెలంగాణ విద్యుత్ శాఖ అందుబాటులో ఉంచింది. దీన్ని చాలా సులభంగా గూగుల్ ప్లేస్టోర్లో డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. పవర్ బిల్లుల చెల్లింపుల నుంచి ప్రమాదాలపై సమాచారం ఇచ్చేదాకా పలు రకాల సదుపాయాలను 3 విభాగాలుగా అందుబాటులో ఉంచింది. ఏవిధంగా ఈ సేవలను వినియోగించుకోవాలి? ఎలాంటి సేవలను అందిస్తున్నారు తదితర విషయాలను తెలుసుకుందాం.
విద్యుత్తు సేవల్లో లోపాలా? :
పవర్ ఓల్టేజ్: ఇంటికి విద్యుత్ సరఫరాలో అంతరాయం, మీ పూర్తి ప్రాంతానికి విద్యుత్తు రాకపోయినా ఈ యాప్ ద్వారా తెలపవచ్చు.
ఓల్టేజ్ సమస్యలు : ఇంటికి వచ్చే విద్యుత్తు డైరెక్ట్గా వస్తున్నా, లేదా ఏదైనా సమస్య ఎదురైనా, విద్యుత్తు లైన్ తెగిపోవడం, లూజు ఉన్నా, స్తంభం షాక్ కొడుతున్నా, పోల్ శిథిలావస్థకు చేరుకున్నా విద్యుత్ అధికారులకు తెలపవచ్చు.
మీటర్లో సమస్యలు : కరెంటు మీటర్ కాలిపోయినా, ఏదైనా సమస్యలున్నా, బిల్లులో ఇబ్బందులున్నా యాప్ ద్వారా ఫిర్యాదు చేయవచ్చు.
కొత్త సర్వీస్ కనెక్షన్ : కొత్తగా విద్యుత్ కనెక్షన్ కావాల్సినవారు తమ వివరాలను యాప్లో పొందుపరిచినట్లయితే సిబ్బంది పరిశీలించి మంజూరు చేస్తారు. గ్రీన్ టారిఫ్, రూఫ్ టాప్ సోలార్ లాంటి వాటికీ కనెక్షన్లను ఈ యాప్ ద్వారా తీసుకోవచ్చు.
ఇతర సేవలు :
రిపోర్ట్ పవర్ థెఫ్ట్ : కరెంటు అక్రమ చౌర్యాన్ని వీడియో తీసి ఫిర్యాదు చేస్తే అధికారులు చర్యలు చేపడతారు.
టోల్ఫ్రీ : విద్యుత్శాఖ ఉన్నతస్థాయి అధికారులకు సమాచారం ఇవ్వాలంటే 1912 నంబరుకు సంప్రదించాలి. అధికారుల ఫోన్ నంబర్లు అందుబాటులో ఉంటాయి.
ఎన్ని యూనిట్లు : ఏ ఉపకరణాన్ని ఎంతసేపు వినియోగిస్తే ఎన్ని యూనిట్లు ఖర్చవుతుంది? అనే కచ్చితమైన సమాచారం ఈ యాప్ ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు
కరెంటు బిల్లు చెల్లింపు : ‘పే బిల్’ ఆప్షన్ ద్వారా యూనిక్ సర్వీస్ నంబరు నమోదు చేసి పవర్ బిల్లు చెల్లించొచ్చు. ‘హిస్టరీ’లో చెల్లింపు వివరాలుంటాయి.
సేఫ్టీ టిప్స్ : ఈ విభాగంలో విద్యుత్ వినియోగపరంగా 8 రకాల జాగ్రత్తలను తెలిపారు.
దేని రేటెంత?: గృహ, వాణిజ్య, పరిశ్రమల కేటగిరీల్లో, వినియోగం ఆధారంగా యూనిట్ స్లాబ్ రేట్లు ఉంటాయి.
లింక్ ఆధార్, మొబైల్ : ఆఫీసులకు వెళ్లకుండా కనెక్షన్ వివరాలకు ఫోన్, ఆధార్ నంబరుతో లింకు చేయొచ్చు. తర్వాత నుంచి బిల్లు వివరాలు మీ మొబైల్కే వస్తాయి.
విద్యుత్ ఆదా మార్గాలు : వివిధ విద్యుత్ ఉపకరణాల వినియోగం సమయంలో తక్కువ విద్యుత్ ఖర్చయ్యే విధంగా పాటించాల్సిన చిట్కాలు ఈ ఆప్షన్(ఎనర్జీ సేవింగ్ టిప్స్)లో ఉంటాయి.
యజమాని పేరు మార్పులు : ప్రస్తుతం ఉన్న చిరునామాలో మార్పులు చేసుకోవాలన్నా, అదనంగా విద్యుత్తు లోడు కావాలన్నా, మీటరును ఒకచోట నుంచి మరోచోటుకు మార్చుకున్నా ఇందులో తెలపవచ్చు.
