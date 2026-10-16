అది స్వీటు కాదు విషం! - టన్నుల్లో కల్తీ కోవా, మిఠాయిలు స్వాధీనం
హైదరాబాద్లోని పలు ప్రాంతాల్లో స్వీట్, డెయిరీ తయారీ కేంద్రాలపై టీజీ సేఫ్ కొరడా ఝుళిపించింది. సుమారు రూ.3.78 లక్షల విలువైన కల్తీ ఆహార పదార్థాలతో పాటు లైసెన్స్ లేకుండానే నిర్వహిస్తున్న డెయిరీ యూనిట్లను గుర్తించింది.
Published : October 16, 2026 at 8:38 AM IST
TGSAFE Raids On Sweet Shops : ఆహారం జీవకోటికి ప్రాణాధారం. అదిప్పుడు స్వార్థపరుల చేతుల్లో విషంగా మారుతోంది. కల్తీ లేని నాణ్యమైన ఆహారం దొరకడం కష్టతరంగా మారింది. పాలు, నూనెలు, మసాలాలు, పండ్లు ఎక్కడ చూసినా ప్రతీది కల్తీమయమవుతోంది. పండుగల సమయాన్ని అదనుగా చేసుకొని మనం ఎంతో ఇష్టంగా తినే స్వీట్లు, పాల పదార్థాలను విషంగా మారుస్తున్నారు. ప్రజారోగ్యంతో చెలగాటమాడుతున్న కల్తీరాయుళ్లపై టీజీ సేఫ్ అధికారులు కొరడా ఝుళిపిస్తున్నారు.
టీజీ సేఫ్ దాడులు చేపట్టిన ప్రాంతాలు
పండుగ సమయాన్ని ఆసరాగా చేసుకొని కల్తీరాయుళ్లు రెచ్చిపోతున్నారు. హైదరాబాద్ పరిసర ప్రాంతాల్లోని పలు స్వీట్లు, కోవా తయారీ కేంద్రాల్లో కల్తీ జరుగుతుందనే పక్కా సమాచారంతో టీజీ సేఫ్ రంగంలోకి దిగింది. ఇందులో భాగంగా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ విభాగానికి చెందిన 7 ప్రత్యేక బృందాలు, ఫుడ్ సేఫ్టీ అధికారులు, పోలీస్ సిబ్బందితో కలిసి ఏకకాలంలో పలు ప్రాంతాల్లో తనిఖీలు చేశారు. జీడిమెట్లలోని భాగ్యలక్ష్మి స్వీట్స్ అండ్ బర్ఫీ, బాలాజీ మ్యాజిక్ మిఠాయి, యశోద డెయిరీలో సోదాలు నిర్వహించారు.
అలాగే మేడ్చల్-మల్కాజిగిరి జిల్లా కీసర మండలం చీర్యాలలోని మధుర డెయిరీ ప్రొడక్ట్స్, జల్పల్లిలోని దేశీ డెయిరీ స్వీట్స్, పీర్జాధిగూడలోని జగన్నాథ్ మిల్క్ డెయిరీ, షాలిబండలోని బేల ప్రాంతానికి చెందిన శంకర్యాదవ్ కోవా అండ్ పనీర్ వ్యాపార కేంద్రాలపై అధికారులు దాడులు చేశారు. ప్లాస్టిక్ కవర్లలో ప్యాక్ చేసి బస్సుల్లో తరలిస్తున్న 3.6 టన్నుల కోవాను అధికారులు సీజ్ చేశారు.
ఎక్కడా కనీస పరిశుభ్రత ప్రమాణాలు లేవు
తెలంగాణ స్టాండర్డ్స్ అథారిటీ ఫర్ ఫుడ్ అండ్ ఎసెన్షియల్ డ్రగ్స్ అధికారుల తనిఖీల్లో కళ్లు బైర్లు కమ్మేసే వాస్తవాలు బయటపడ్డాయి. ఆహారం తయారీ చేస్తున్న ఏ కేంద్రంలోనూ కనీస పరిశుభ్రత ప్రమాణాలు పాటించడం లేదని అధికారులు గుర్తించారు. తయారీ ప్రాంతాల్లో నేలలు దెబ్బతిని, మురుగు నీరు నిల్వ ఉండటం, ఆహార వ్యర్థాలు ఎక్కడికక్కడ పేరుకుపోయి ఉన్నట్లు తేలింది. కిటికీలకు కీటకాలు రాకుండా కనీస రక్షణ తెరలు కూడా లేకపోవడంతో ఈగలు, ఎలుకల బెడద విపరీతంగా ఉన్నట్లు గుర్తించారు. కొందరు సిబ్బంది హెయిర్నెట్లు, గ్లౌజులు, అప్రాన్లు వంటి రక్షణ పరికరాలు ధరించకుండానే పని చేస్తున్నారని తేలింది. అత్యంత దారుణంగా ఆహార తయారీ ప్రాంతాల్లోనే గుట్కా, పాన్ మసాలా ప్యాకెట్లు, బీడీలు కనిపించాయి. ఈ కేంద్రంలో తయారీ చేసిన 2,480 కిలోల కోవా, లడ్డూలను అధికారులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ లైసెన్సులు లేకుండానే
కల్తీరాయుళ్ల నుంచి స్వాధీనం చేసుకున్న ఆహార పదార్థాల విలువ మార్కెట్లో రూ.3.78 లక్షలు ఉంటుందని అధికారులు అంచనా వేశారు. ఈ తనిఖీల్లో తీవ్రమైన లోపాలు గుర్తించిన జీడిమెట్లలోని భాగ్యలక్ష్మి స్వీట్స్ అండ్ బర్ఫీ, బాలాజీ మ్యాజిక్ మిఠాయి, యశోద డెయిరీ సంస్థల ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ లైసెన్సులను రద్దు చేశారు. ఇక కీసర మండలం చీర్యాలలోని మధుర డెయిరీ ప్రొడక్ట్స్, జల్పల్లిలోని దేశీ డెయిరీ స్వీట్స్ కేంద్రాలు ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ లైసెన్సులు లేకుండానే నడుస్తున్నట్లు గుర్తించి వాటిని వెంటనే మూసివేయాలని ఆదేశాలు జారీ చేశారు. నిబంధనలు ఉల్లంఘించిన పీర్జాధిగూడలోని జగన్నాథ్ మిల్క్ డెయిరీతో పాటు ఇతర సంస్థలకు షోకాజ్ నోటీసులు జారీ చేసి వివరణ కోరారు.
ప్రజల ప్రాణాలతో చెలగాటమాడే ఏ ఒక్కరినీ ఉపేక్షించే ప్రసక్తే లేదని టీజీ సేఫ్ స్పష్టం చేసింది. కల్తీ వ్యాపారుల ఆట కట్టించేందుకు ప్రజలు కూడా సహకరించాలని, ఎక్కడైనా నాణ్యతా లోపాలు కనిపిస్తే అధికారులకు ఫిర్యాదు చేయాలని సూచించారు.
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