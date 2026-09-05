డెయిరీ ఉత్పత్తుల తయారీ కేంద్రాలపై టీజీ సేఫ్ దాడులు - రూ.7 లక్షల విలువైన ఆహార పదార్థాలు సీజ్
12 ప్రత్యేక బృందాలతో 14 డెయిరీ యూనిట్లలో టీజీ సేఫ్ తనిఖీలు - పనీర్ తయారీలో పామాయిల్, గ్లిసరాల్ మోనోస్టియరేట్ వినియోగిస్తున్నట్లు గుర్తింపు - సుమారు రూ.7.19 లక్షల విలువైన ఆహార పదార్థాలు సీజ్
Published : September 5, 2026 at 10:30 PM IST
TGSAFE Raids on Paneer And Dairy Manufacturers : హైదరాబాద్ నగరంలో ప్రజారోగ్యంతో చెలగాటమాడుతూ, కల్తీ పాల ఉత్పత్తులను మార్కెట్లోకి వదులుతున్న ముఠాల ఆటకట్టించేందుకు అధికారులు ప్రత్యేక ఆపరేషన్ చేశారు. తెలంగాణ ఫుడ్ సేఫ్టీ అథారిటీ, పోలీస్ శాఖ, H-FAST' విభాగాలకు చెందిన 12 ప్రత్యేక ఎన్ఫోర్స్మెంట్ బృందాలు సంయుక్తంగా గ్రేటర్ హైదరాబాద్ పరిధిలోని 14 ప్రముఖ డెయిరీ యూనిట్లపై ఏకకాలంలో దాడులు నిర్వహించారు. పనీర్, ఇతర పాల ఉత్పత్తుల తయారీలో తీవ్ర అక్రమాలు, నిబంధనల ఉల్లంఘనలు జరుగుతున్నట్లు ఈ తనిఖీల్లో అధికారులు గుర్తించారు. ఫుడ్సేఫ్టీ అధికారుల పరిశీలనలో విస్తుపోయే విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి.
హెచ్ఫాస్ట్ దాడుల్లో విస్మయకర విషయాలు :
స్వచ్ఛమైన పనీర్ పేరుతో మార్కెట్లో విక్రయిస్తున్నది అసలైన పాల ఉత్పత్తి కాదని, అది ప్రమాదకర కెమికల్స్తో తయారుచేస్తున్న కల్తీ ఆహారపదార్థమని అధికారులు తేల్చారు. పనీర్ చిక్కదనానికి, ఆకృతికి అనుమతి లేని లూజ్ పామ్ ఆయిల్, గ్లిజరాల్ మోనోస్టెరైట్ లాంటి రసాయనాలను విచ్చలవిడిగా ఉపయోగిస్తున్నట్లు దాడుల్లో అధికారులు గుర్తించారు. డెయిరీల పరిసరాలు తీవ్ర దుర్గంధంతో, మురుగునీటి కాల్వలతో నిండిపోయాయి. ప్రాసెస్ చేసే పాత్రలు నాచు పట్టి, ఈగలు, బొద్దింకలతో నిండినట్లు అధికారులు వివరించారు. అసలు వీరు ఏ వనరుల నుంచి పాలను కొనుగోలు చేస్తున్నారనే దానికి సంబంధించి ఎలాంటి బిల్లులు, కొనుగోలు రికార్డులు నిర్వహించడం లేదని అధికారులు గుర్తించారు.
రూ.7లక్షల విలువైన సరకులు సీజ్ :
ఈ తనిఖీల్లో నిబంధనలకు విరుద్ధంగా దాచి ఉంచిన సుమారు రూ. 7 లక్షలు విలువైన సరకులను అధికారులు సీజ్ చేశారు. అందులో 1 టన్ను లూజ్ పామ్ ఆయిల్, 476 కేజీల గ్లిజరాల్ మోనోస్టెరైట్, 1760 మవీస్ క్లాసిక్ ప్రీమియం కుకింగ్ క్రీమ్ ప్యాకెట్లు, 150 కేజీల స్కిమ్మడ్ మిల్క్ పౌడర్లు ఉన్నాయి. కల్తీ జరిగిందనే బలమైన అనుమానంతో 21 నమూనాలను సేకరించి ల్యాబ్ పరీక్షలకు అధికారులు పంపించారు. ప్రజారోగ్యానికి తీవ్ర విఘాతం కలిగిస్తున్నాయనే మూడు డెయిరీల ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ లైసెన్సులను తక్షణమే సస్పెండ్ చేస్తూ, వారి ఉత్పత్తి, విక్రయ కార్యకలాపాలను వెంటనే నిలిపివేయాలని అధికారులు ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. గగన్పహాడ్ లక్ష్మి ఫుడ్స్లో బొద్దింకల తీవ్రత, అత్యంత మురికిగా ఉన్న పాల పాత్రలు, 600 లీటర్ల లూజ్ పామ్ ఆయిల్, రసాయనాలు దొరకడంతో లైసెన్స్ రద్దు చేశారు. మైలార్దేవ్పల్లిలో ధనలక్ష్మి డెయిరీజామ్లో డ్రైనేజీలు, దుర్గంధం, ఈగల మోత, 195 లీటర్ల పామ్ ఆయిల్, అనధికారిక రసాయనాల వాడకంతో సస్పెండ్ చేశారు.
లైసెన్స్ రద్దు :
అల్వాల్లోని నటరాజ్ మిల్క్ ప్రోడక్ట్స్లో నాచు పట్టిన గోడలు, తుప్పు పట్టిన రేకులు, తీవ్ర అపరిశుభ్ర వాతావరణంలో పనీర్ తయారు చేస్తుండటంతో లైసెన్స్ రద్దు చేశారు. ఇవే కాకుండా హయాత్నగర్లోని నార్ముల్, నాదర్గుల్లోని గీతా డెయిరీ లకు షోకాజ్ నోటీసులు జారీ చేసి, భారీ జరిమానాలు విధించేందుకు చర్యలు తీసుకునేందుకు అధికారులు సిద్దం అయ్యారు. అలాగే ఇబ్రహీంపట్నం శ్రీ మహాలక్ష్మి కేంద్ర,హయాత్నగర్లో అనిత డెయిరీ లకు లోపాలు సరిదిద్దుకోవాలని ఇంప్రూవ్మెంట్ నోటీసులు ఇచ్చారు. జీడిమెట్లలోని యశోద డెయిరీ, రామ్దేవ్ డెయిరీలతో సహా మిగతా డెయిరీల్లోనూ విస్తృత తనిఖీలు చేపట్టారు. ప్రజ ఆరోగ్యాన్ని పణంగా పెట్టి కల్తీ వ్యాపారాలు చేసే వారిపై ఎంతటివారైనా కఠిన చర్యలు తప్పవని, ఈ తనిఖీలు నిరంతరం కొనసాగుతాయని అధికారులు స్పష్టం చేశారు.
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