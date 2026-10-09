అపరిశుభ్ర పరిసరాల్లో 'పేనీ' తయారీ - ఈ దివాళికి 'స్వీటు' తినగలమా!
Adulterated Pheni Seized : క్యూర్ పరిధిలోని పలు పేనీ, ఖారా, మిక్చర్ తయారీ కేంద్రాలపై టీజీసేఫ్ దాడులు నిర్వహించింది. 5 సంస్థల లైసెన్స్లు సస్పెండ్ చేసింది. 1,950 కిలోల పేనీ స్వాధీనం చేసుకుంది.
Published : October 9, 2026 at 10:11 AM IST
Adulterated Pheni Seized : దసరా, దీపావళి పర్వదినాల వేళ ప్రజలు ఎక్కువగా కొనుగోలు చేసే పేనీ, ఖారా, మిక్స్చర్ తదితర తినుబండారాల తయారీ కేంద్రాల్లో తీవ్రమైన అపరిశుభ్రత, ఫుడ్ సేఫ్టీ నిబంధనల ఉల్లంఘనలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. తెలంగాణ స్టేట్ అథారిటీ ఫర్ ఫుడ్ అండ్ ఎసెన్షియల్ డ్రగ్స్ (టీజీ సేఫ్) ఎన్ఫోర్స్మెంట్ విభాగం అధికారులు, పోలీసులు సంయుక్తంగా 12 బృందాలుగా ఏర్పడి హైదరాబాద్ క్యూర్ పరిధిలోని 12 తయారీ, విక్రయ సంస్థలపై గురువారం మెరుపు దాడులు నిర్వహించాయి. ఈ తనిఖీల్లో అనేక లోపాలున్నట్లుగా గుర్తించారు.
ఐదు సంస్థల లైసెన్సులు సస్పెండ్
ఆహారం తయారు చేసే ప్రదేశాల్లో అపరిశుభ్ర వాతావరణం, ఈగల స్వైర విహారం, బల్లులు సంచరించడం, ఎగ్జాస్ట్ ఫ్యాన్ల నుంచి నూనె, మసి కారడాన్ని టీజీ సేఫ్ అధికారులు గుర్తించారు. మరికొన్ని చోట్ల ఆహార పదార్థాల్లో గుట్కా ప్యాకెట్లు కలవడంతో వాటిని అధికారులు అక్కడికక్కడే పారవేయించారు. వంటకాల తయారీకి వాడే నూనె, వనస్పతిలను పదే పదే పునర్వినియోగిస్తున్నట్లుగా తేలింది.
ప్రజల ఆరోగ్యంతో చెలగాటమాడుతున్న 5 సంస్థలకు చెందిన ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ లైసెన్సులను టీజీసేఫ్ అధికారులు సస్పెండ్ చేసి, ఉత్పత్తిని నిలిపివేయాలని ఆదేశించారు. వాటిలో శ్రీగణేశ్ ఖారా అండ్ ఫేణీ (అత్తాపూర్), పేట్లబురుజులోని ప్రేమ్ పురీ స్వీట్ పేనీ షాప్, జేపీ ఫుడ్స్ (జియాగూడ), మహావీర్ నమ్కీన్(నాదర్గుల్), జీఎం మిక్స్చర్ (అత్తాపూర్) ఉన్నాయి.
1,950 కిలోల పేనీ స్వాధీనం
లేబులింగ్లో తేడాలు, కల్తీ అనుమానంతో 1,950 కిలోల పేనీని అధికారులు సీజ్ చేశారు. ప్రభుత్వ నిబంధనలు ఉల్లంఘించిన శివరాంపల్లిలోని జేపీ ఫుడ్స్, మధుబన్ కాలనీలోని జైపూర్ జోధ్పూర్ పేనీవాలా, మహబూబ్ గంజ్లోని రామ్నివాస్ పురీ స్వీట్, బేగం బజార్లోని జీఎం మిక్స్చర్స్, జియాగూడలోని భగీరథ్ ఫుడ్స్, మూసారాంబాగ్ బాలాజీ పేనీ ఉద్యోగ్ సంస్థలకు షోకాజ్ నోటీసులు ఇచ్చారు. నాణ్యతా లోపాల అనుమానంతో 12 ఆహార నమూనాలను సేకరించి ల్యాబ్కు పంపించినట్లుగా అధికారులు తెలిపారు. కాగా ఆహారంపై ఈగలు, వంట పాత్రలపై బల్లులు, దుమ్ము, ధూళి ద్వారా సాల్మానెల్లా, ఈ-కోలీ లాంటి బ్యాక్టీరియా ముప్పు పొంచి ఉంటుందని వైద్య నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
తనిఖీల్లో దూకుడు పెంచిన టీజీసేఫ్
భాగ్యనగరంలో కల్తీరాయుళ్లపై టీజీ సేఫ్ వరుసగా కొరడా ఝుళిపిస్తోంది. విచ్చలవిడిగా ఆహార కల్తీకి పాల్పడుతూ ప్రజారోగ్యానికి గండికొడుతున్న వారిపై కఠినంగా వ్యవహరిస్తోంది. ఇప్పటికే పలు హోటళ్లు, తయారీ యూనిట్లపై తనిఖీలు నిర్వహించిన టీజీసేఫ్ పలు లోపాలను గుర్తించింది. నిబంధనలు ఇష్టారాజ్యంగా ఉల్లంఘించి ప్రజారోగ్యంతో చెలగాటమాడుతున్న వారి లైసెన్స్లను రద్దు చేసింది. మరికొంతమందికి ఇంప్రూవ్మెంట్ నోటీసులు జారీ చేస్తోంది. అయినప్పటికీ కల్తీరాయుళ్లు మాత్రం దందా ఆపట్లేదు. తమ లాభార్జన కోసం విచ్చలవిడిగా ఆహార కల్తీకి పాల్పడుతున్నారు.
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