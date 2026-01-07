సంక్రాంతికి 6,431 స్పెషల్ బస్సులు - 50 శాతం అదనపు ఛార్జీలు
ఈనెల 9, 10, 12, 13, 18, 19 తేదీల్లో ఆర్టీసీ ప్రత్యేక బస్సులు - ప్రత్యేక బస్సుల్లో 50 శాతం అదనపు ఛార్జీలు - ఎంజీబీఎస్, జేబీఎస్, ఉప్పల్ నుంచి స్పెషల్ బస్సులు
Additional Charges in Sankranti Special Buses Telangana : సంక్రాంతి పండుగ రద్దీ నేపథ్యంలో 6,431 ప్రత్యేక బస్సుల నడపనున్నట్టు తెలంగాణరాష్ట్ర రోడ్డు రవాణా సంస్థ (TGSRTC) ఓ ప్రకటనలో వెల్లడించింది. ఈ నెల 9, 10, 12, 13, 18, 19 తేదీల్లో స్పెషల్ బస్సులు నడుస్తాయని పేర్కొంది. ప్రత్యేక బస్సుల్లో 50శాతం అదనపు ఛార్జీలు వసూలు చేయనున్నట్టు తెలంగాణ ఆర్టీసీ అధికారులు తెలిపారు. ఉప్పల్ క్రాస్ రోడ్, ఎంజీబీఎస్, జేబీఎస్, ఆరాంఘర్, ఎల్బీనగర్, కేపీహెచ్బీ, బోయిన్పల్లి, గచ్చిబౌలి నుంచి ప్రత్యేక బస్సులు నడుస్తాయని వివరించారు.
ప్రజలకు ఇబ్బందులు కలగకుండా ఉండేందుకే : సంక్రాంతికి నడిపే పల్లె వెలుగు, ఎక్స్ప్రెస్, సిటీ ఆర్డినరి, మెట్రో ఎక్స్ప్రెస్ బస్సుల్లో మహిళలకు మహాలక్ష్మి పథకం కింద ఉచిత బస్సు రవాణా సదుపాయం యథావిధిగా ఉంటుందని ఆర్టీసీ అధికారులు స్పష్టం చేశారు. ప్రధాన పండుగలు, ప్రత్యేక సందర్భాల్లో ప్రజలకు రవాణా పరంగా ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా వారిని క్షేమంగా గమ్యస్థానాలకు చేరవేసేందుకు స్పెషల్ సర్వీసులను టీజీఎస్ఆర్టీసీ యాజమాన్యం నడుపుతోంది. తిరుగు ప్రయాణంలో స్పెషల్ బస్సుల్లో ప్రయాణికుల రద్దీ అంతగా ఉండదని భావించి రద్దీ ఉన్న రూట్లలో ప్రయాణికులకు అసౌకర్యం కలగకుండా ఉండేందుకు ఖాళీ బస్సులను త్వరతగతిన రద్దీ ఉన్న నగర ప్రాంతాలకు తీసుకువస్తుంది. ప్రయాణికుల రద్దీకి అనుగుణంగా వాటిని ఆయా రూట్లకు అధికారులు కేటాయిస్తారు.
2003 జీవో ప్రకారం అమలు చేస్తున్న ఆర్టీసీ : స్పెషల్ బస్సులకు అయ్యే కనీస డీజిల్ ఖర్చులు, నిర్వహణ మేరకు టికెట్ ధరను సవరించుకోవాలని 2003లో జీవో నంబర్ 16ను అప్పటి ప్రభుత్వం జారీ చేసింది. పండుగలు, ప్రత్యేక సందర్భాల్లో నడిచే స్పెషల్ బస్సుల్లో 1.5 శాతం వరకు టికెట్ ధరలను సవరించుకునే వెసులుబాటు సంస్థకు ఉంది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వ జీవో ప్రకారం ప్రతి ప్రధాన పండుగకు ప్రత్యేక బస్సుల్లో 1.5 శాతం వరకు టికెట్ ధరలను అప్పటి నుంచి అమలు చేస్తుంది. అంటే దీని ప్రకారం రూ.100 టికెట్ను రూ.150కి పెంచుతారన్నమాట. టీజీఎస్ఆర్టీసీ ఏర్పడిన అనంతరం ప్రతి ప్రధాన పండుగకు దీన్ని అమలు చేస్తోంది. స్పెషల్ బస్సులు మినహా సాధారణంగా నడిచే ఆర్టీసీ బస్సుల్లో మామూలుగా ఉండే ఛార్జీలే వర్తిస్తాయి. టీజీఎస్ఆర్టీసీ బస్సుల్లో ముందస్తు రిజర్వేషన్ కోసం www.tgsrtcbus.in అనే వెబ్సైట్లో బుకింగ్ చేసుకోవాలని అధికారులు తెలిపారు.
ప్రయాణికులకు ఏర్పాట్లు : హైదరాబాద్లో ప్రయాణికులతో అత్యంత రద్దీ ప్రాంతాలైన ఎంజీబీఎస్, జేబీఎస్, ఉప్పల్ క్రాస్ రోడ్స్, కేపీహెచ్బీ, బోయిన్పల్లి, గచ్చిబౌలి, ఆరాంఘర్, ఎల్బీనగర్ క్రాస్ రోడ్స్ తదితర ప్రాంతాల నుంచి ప్రత్యేక బస్సులు అందుబాటులో ఉంటాయి. ఆయా ప్రాంతాల్లో ప్రయాణికుల సౌకర్యార్థం షామియానాలు, కుర్చీలు, పబ్లిక్ అడ్రస్ సిస్టం, తాగునీటి సదుపాయం, మొబైల్ టాయిలెట్లను ఏర్పాటుచేస్తామని ఆర్టీసీ తెలిపింది. సంక్రాంతి ప్రత్యేక బస్సులకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాల కోసం ఆర్టీసీ కాల్సెంటర్ నంబర్లు 040-69440000, 040-23450033లలో సంప్రదించాలని యాజమాన్యం సూచించింది.
సంక్రాంతికి పలు రైళ్లు సర్వీసులు : సంక్రాంతి పండుగ నేపథ్యంలో రైల్వే ప్రయాణికుల రద్దీని దృష్టిలో పెట్టుకుని దక్షిణ మధ్య రైల్వే అధికారులు అదనంగా ప్రత్యేక రైళ్లను కేటాయించారు. ఖమ్మం రైల్వే స్టేషన్ మీదుగా 11 ప్రత్యేక సర్వీసులను నడపనున్నట్లు రైల్వే చీఫ్ కమర్షియల్ ఇన్స్పెక్టర్ డి.రాజగోపాల్ పేర్కొన్నారు. జనవరి 9న ప్రారంభమై ఈ నెల 25వ తేదీ వరకు ఈ సర్వీసులు నడుస్తాయని పేర్కొన్నారు. ఇప్పటికే ఈ రైళ్లకు సంబంధించి టికెట్ రిజర్వేషన్లు ప్రారంభించారని, ప్రయాణికులు సద్వినియోగం చేసుకోవాలని ప్రయాణికులకు సూచించారు. వివరాలకు రైల్వేస్టేషన్లోని ఎంక్వైరీ కౌంటర్ను సంప్రదించాలని తెలిపారు.
