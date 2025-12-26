గ్రేటర్ అంతటా ఎలక్ట్రిక్ బస్సుల రైట్ రైట్! - సిటీలో ఇక ఎర్ర బస్సులు కనిపించవు!!
Published : December 26, 2025 at 8:57 AM IST
Electric Buses in Greater Hyderabad : జీహెచ్ఎంసీ పరిధిలో ఇక నుంచి డీజిల్తో నడిచే ఆర్టీసీ బస్సులు కనిపించవు! గ్రేటర్ హైదరాబాద్ పరిధిలో దాదాపు 2000 ఎలక్ట్రిక్ బస్సులను నడిపేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కసరత్తు చేసింది. ఆ ప్రయత్నాలు ఇప్పుడు సఫలం అయ్యాయి. దేశవ్యాప్తంగా పలు నగరాలకు విద్యుత్ బస్సుల కోసం పిలిచిన టెండర్ల అంశంలో న్యాయపరమైన అడ్డంకులు తొలగిపోవడంతో కేంద్రం ఆర్థిక బిడ్లను తెరిచింది. దీంతో రాష్ట్రానికి సంబంధించిన రెండు సంస్థలు అందుకు అర్హత సాధించాయి.
లాట్-1(లో ఫ్లోర్) కేటగిరీలో 1,085 బస్సులు సరఫరా చేసేందుకు మేఘా సంస్థకు చెందిన ఈవీ ట్రాన్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, లాట్-2 (స్టాండర్డ్ ఫ్లోర్) విభాగంలో 915 బస్సుల సరఫరాకు గ్రీన్సెల్ మొబిలిటీ అర్హత సాధించినట్లు ఆర్టీసీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. ఈ రెండు సంస్థలు గ్రేటర్ హైదరాబాద్కు 2,000 ఎలక్ట్రిక్ బస్సులను అద్దె పద్ధతిలో దశల వారీగా సరఫరా చేయనున్నాయి. దీంతో జీహెచ్ఎంసీ పరిధిలో కాలుష్యం కాస్త తగ్గనుంది.
అద్దె తగ్గించేలా సంప్రదింపులు : దేశంలో 40 లక్షల పైచిలుకు జనాభా ఉన్న నగరాల్లో వాయు కాలుష్యాన్ని తగ్గించాలని, దాంతోపాటుగా ప్రజా రవాణాను ప్రోత్సహించేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వ పీఎం ఈ-డ్రైవ్ పథకాన్ని తీసుకువచ్చింది. ఈ పథకంలో భాగంగా బస్సుల్ని తయారు చేసి, నడిపించే సంస్థలకు ఆయా రాష్ట్రాల ఆర్టీసీలు కి.మీ. చొప్పున అద్దెను చెల్లిస్తాయి. దిల్లీ, హైదరాబాద్, బెంగళూరు, ముంబయి, కోల్కతా, సూరత్, పుణె, చెన్నై, అహ్మదాబాద్ వంటి నగరాలు ఈ జాబితాలో ఉన్నాయి. దేశవ్యాప్తంగా మొత్తం 10,900 విద్యుత్ బస్సులను నడిపేందుకు టెండర్లు పిలిచారు.
కి.మీ.కి అద్దె ఎంత? : తక్కువ ధర కోట్ చేసి ఎల్-1గా నిలిచిన రెండు సంస్థల అద్దె విషయంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం సంప్రదింపులు జరపనున్నట్లు ఆర్టీసీ వర్గాలు చెబుతున్న సమాచారం. కి.మీ.కి అద్దె ఎంత కోట్ చేశాయన్నది ఇంకా బహిర్గతం చేయట్లేదు. అయితే ఈ అద్దెను మరికొంత తగ్గించాలని ఆయా కంపెనీల్ని కేంద్రం కోరనున్నట్లు సమాచారం. ఈ ప్రక్రియ వారం, పది రోజుల్లో పూర్తి అవుతుందని ఆర్టీసీ ఉన్నతాధికారి ఒకరు తెలిపారు. ఆ తర్వాత ఆర్టీసీ యాజమాన్యం ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్లి, ఎలక్ట్రిక్ బస్సుల అద్దె ఒప్పందంపై తుది నిర్ణయం తీసుకోనుంది.
పర్యావరణ హితంగా : ప్రస్తుతం గ్రేటర్ హైదరాబాద్లో తిరుగుతున్న మొత్తం బస్సుల్లో మూడొంతులకు పైగానే డీజిల్ బస్సులు ఉన్నాయి. ఇందులో ఎక్కువ మొత్తం ఉన్నవి డొక్కు బస్సులే. కొత్తగా 2 వేల ఎలక్ట్రిక్ బస్సులు అందుబాటులోకి వస్తే అటు ప్రయాణికులకు, ఇటు పర్యావరణానికి ప్రయోజనం చేకూరుతుంది. డీజిల్తో వచ్చే వాయు కాలుష్య సమస్యలు, ఆ బస్సుల వెనక రోడ్లపై ప్రయాణించే వారికి ఇబ్బందులు తీరిపోనున్నాయి. ఆర్టీసికి ఇంధన వ్యయం కూడా భారీగా తగ్గనుంది. మొత్తంగా ప్రయాణం పర్యావరణహితంగా మారనుంది. మహానగరం అంతటా గ్రీన్ (ఎలక్ట్రిక్) బస్సులే అయితే హైదరాబాద్కు ప్రత్యేక గుర్తింపు కూడా సంతరించుకోనుంది. కొత్త ఈ-బస్సులొస్తే ఇంతవరకు నడుస్తున్న డీజిల్ బస్సుల్ని దశలవారీగా జిల్లాలకు తరలించే యోచనలో ఆర్టీసీ ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.
2039 నాటికి రాష్ట్రమంతటా : తెలంగాణ రైజింగ్ విజన్ డాక్యుమెంట్ -2047లో ఆర్టీసీకి సంబంధించిన కీలక అంశాలు ఉన్నాయి. ఆర్టీసీలో ప్రస్తుతం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 9,878 బస్సులు ఉన్నాయి. వాటిని 2039 నాటికి 100 శాతం గ్రీన్ బస్సులుగా మార్చాలన్నది లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. ఇందుకు తగ్గ కార్యాచరణను ఇప్పటికే రాష్ట్రప్రభుత్వం చేపట్టింది. దశల వారీగా ఎలక్ట్రిక్ బస్సులను ప్రవేశపెడుతూ తెలంగాణను పర్యావరణ హితంగా మార్చుతుంది.
