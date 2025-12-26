ETV Bharat / state

గ్రేటర్​ అంతటా ఎలక్ట్రిక్​ బస్సుల రైట్​ రైట్!​ - సిటీలో ఇక ఎర్ర బస్సులు కనిపించవు!!

గ్రేటర్​లో ఇక నుంచి ఎలక్ట్రిక్​ బస్సులు రయ్​ రయ్ - పీఎం ఈ-డ్రైవ్​కు తొలగిన అడ్డంకులు - టెండర్ల బిడ్లు తెరిచిన కేంద్ర ప్రభుత్వం - 2000 ఎలక్ట్రిక్​ బస్సులు జీహెచ్​ఎంసీకి

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 26, 2025 at 8:57 AM IST

Electric Buses in Greater Hyderabad : జీహెచ్​ఎంసీ పరిధిలో ఇక నుంచి డీజిల్​తో నడిచే ఆర్టీసీ బస్సులు కనిపించవు! గ్రేటర్​ హైదరాబాద్​ పరిధిలో దాదాపు 2000 ఎలక్ట్రిక్​ బస్సులను నడిపేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కసరత్తు చేసింది. ఆ ప్రయత్నాలు ఇప్పుడు సఫలం అయ్యాయి. దేశవ్యాప్తంగా పలు నగరాలకు విద్యుత్​ బస్సుల కోసం పిలిచిన టెండర్ల అంశంలో న్యాయపరమైన అడ్డంకులు తొలగిపోవడంతో కేంద్రం ఆర్థిక బిడ్లను తెరిచింది. దీంతో రాష్ట్రానికి సంబంధించిన రెండు సంస్థలు అందుకు అర్హత సాధించాయి.

లాట్​-1(లో ఫ్లోర్​) కేటగిరీలో 1,085 బస్సులు సరఫరా చేసేందుకు మేఘా సంస్థకు చెందిన ఈవీ ట్రాన్స్​ ప్రైవేట్​ లిమిటెడ్​, లాట్​-2 (స్టాండర్డ్​ ఫ్లోర్​) విభాగంలో 915 బస్సుల సరఫరాకు గ్రీన్​సెల్​ మొబిలిటీ అర్హత సాధించినట్లు ఆర్టీసీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. ఈ రెండు సంస్థలు గ్రేటర్​ హైదరాబాద్​కు 2,000 ఎలక్ట్రిక్​ బస్సులను అద్దె పద్ధతిలో దశల వారీగా సరఫరా చేయనున్నాయి. దీంతో జీహెచ్​ఎంసీ పరిధిలో కాలుష్యం కాస్త తగ్గనుంది.

అద్దె తగ్గించేలా సంప్రదింపులు : దేశంలో 40 లక్షల పైచిలుకు జనాభా ఉన్న నగరాల్లో వాయు కాలుష్యాన్ని తగ్గించాలని, దాంతోపాటుగా ప్రజా రవాణాను ప్రోత్సహించేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వ పీఎం ఈ-డ్రైవ్​ పథకాన్ని తీసుకువచ్చింది. ఈ పథకంలో భాగంగా బస్సుల్ని తయారు చేసి, నడిపించే సంస్థలకు ఆయా రాష్ట్రాల ఆర్టీసీలు కి.మీ. చొప్పున అద్దెను చెల్లిస్తాయి. దిల్లీ, హైదరాబాద్​, బెంగళూరు, ముంబయి, కోల్​కతా, సూరత్​, పుణె, చెన్నై, అహ్మదాబాద్​ వంటి నగరాలు ఈ జాబితాలో ఉన్నాయి. దేశవ్యాప్తంగా మొత్తం 10,900 విద్యుత్​ బస్సులను నడిపేందుకు టెండర్లు పిలిచారు.

కి.మీ.కి అద్దె ఎంత? : తక్కువ ధర కోట్ ​చేసి ఎల్​-1గా నిలిచిన రెండు సంస్థల అద్దె విషయంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం సంప్రదింపులు జరపనున్నట్లు ఆర్టీసీ వర్గాలు చెబుతున్న సమాచారం. కి.మీ.కి అద్దె ఎంత కోట్​ చేశాయన్నది ఇంకా బహిర్గతం చేయట్లేదు. అయితే ఈ అద్దెను మరికొంత తగ్గించాలని ఆయా కంపెనీల్ని కేంద్రం కోరనున్నట్లు సమాచారం. ఈ ప్రక్రియ వారం, పది రోజుల్లో పూర్తి అవుతుందని ఆర్టీసీ ఉన్నతాధికారి ఒకరు తెలిపారు. ఆ తర్వాత ఆర్టీసీ యాజమాన్యం ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్లి, ఎలక్ట్రిక్​ బస్సుల అద్దె ఒప్పందంపై తుది నిర్ణయం తీసుకోనుంది.

పర్యావరణ హితంగా : ప్రస్తుతం గ్రేటర్​ హైదరాబాద్​లో తిరుగుతున్న మొత్తం బస్సుల్లో మూడొంతులకు పైగానే డీజిల్​ బస్సులు ఉన్నాయి. ఇందులో ఎక్కువ మొత్తం ఉన్నవి డొక్కు బస్సులే. కొత్తగా 2 వేల ఎలక్ట్రిక్​ బస్సులు అందుబాటులోకి వస్తే అటు ప్రయాణికులకు, ఇటు పర్యావరణానికి ప్రయోజనం చేకూరుతుంది. డీజిల్​తో వచ్చే వాయు కాలుష్య సమస్యలు, ఆ బస్సుల వెనక రోడ్లపై ప్రయాణించే వారికి ఇబ్బందులు తీరిపోనున్నాయి. ఆర్టీసికి ఇంధన వ్యయం కూడా భారీగా తగ్గనుంది. మొత్తంగా ప్రయాణం పర్యావరణహితంగా మారనుంది. మహానగరం అంతటా గ్రీన్​ (ఎలక్ట్రిక్​) బస్సులే అయితే హైదరాబాద్​కు ప్రత్యేక గుర్తింపు కూడా సంతరించుకోనుంది. కొత్త ఈ-బస్సులొస్తే ఇంతవరకు నడుస్తున్న డీజిల్​ బస్సుల్ని దశలవారీగా జిల్లాలకు తరలించే యోచనలో ఆర్టీసీ ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.

2039 నాటికి రాష్ట్రమంతటా : తెలంగాణ రైజింగ్​ విజన్​ డాక్యుమెంట్​ -2047లో ఆర్టీసీకి సంబంధించిన కీలక అంశాలు ఉన్నాయి. ఆర్టీసీలో ప్రస్తుతం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 9,878 బస్సులు ఉన్నాయి. వాటిని 2039 నాటికి 100 శాతం గ్రీన్​ బస్సులుగా మార్చాలన్నది లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. ఇందుకు తగ్గ కార్యాచరణను ఇప్పటికే రాష్ట్రప్రభుత్వం చేపట్టింది. దశల వారీగా ఎలక్ట్రిక్​ బస్సులను ప్రవేశపెడుతూ తెలంగాణను పర్యావరణ హితంగా మార్చుతుంది.

