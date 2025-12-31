నైట్ పార్టీ ప్లాన్ చేశారా? తాగాక ఫ్రీగా ఇంటి దగ్గర దిగబెడతారు - నంబర్ ఇదిగో
న్యూ ఇయర్ వేడుకల్లో మద్యం సేవించిన వారికి ఉచిత రవాణా - ఫ్రీ రైడ్ కోసం 89770 09804 నంబర్కు కాల్ చేయాలని టీజీపీడబ్ల్యూ విజ్ఞప్తి
Etv Bharat (EENADU)
Published : December 31, 2025 at 9:30 AM IST
Free Rides For Drunk People In Hyderabad : నూతన సంవత్సరం సందర్భంగా ఈరోజు రాత్రి హైదరాబాద్తో పాటు ఆయా ప్రాంతాల్లో మద్యం సేవించిన వారికి ఉచిత రవాణా సౌకర్యం కల్పించనున్నట్లు టీజీపీడబ్ల్యూ వెల్లడించింది. ఈ మేరకు హైదరాబాద్తో పాటు సైబరాబాద్, రాచకొండ పరిధిలో ఉచిత రవాణా సౌకర్యం ఉంటుందని తెలిపింది. ఈ సేవలు రాత్రి 11 గంటల నుంచి అర్ధరాత్రి 1 వరకు అందుబాటులో ఉంటాయని వివరించింది. ఉచిత రైడ్ల కోసం క్యాబ్లు, ఆటోలు, ఈవీ బైక్లు సహా 500 వాహనాలు సిద్ధం చేసినట్లుగా వెల్లడించింది. ఉచిత రైడ్ కోసం 89770 09804 నంబర్కు కాల్ చేయాలని నిర్వాహకులు విజ్ఞప్తి చేశారు.