నైట్ పార్టీ ప్లాన్ చేశారా? తాగాక ఫ్రీగా ఇంటి దగ్గర దిగబెడతారు - నంబర్ ఇదిగో

న్యూ ఇయర్ వేడుకల్లో మద్యం సేవించిన వారికి ఉచిత రవాణా - ఫ్రీ రైడ్ కోసం 89770 09804 నంబర్‌కు కాల్ చేయాలని టీజీపీడబ్ల్యూ విజ్ఞప్తి

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 31, 2025 at 9:30 AM IST

1 Min Read
Free Rides For Drunk People In Hyderabad : నూతన సంవత్సరం సందర్భంగా ఈరోజు రాత్రి హైదరాబాద్‌తో పాటు ఆయా ప్రాంతాల్లో మద్యం సేవించిన వారికి ఉచిత రవాణా సౌకర్యం కల్పించనున్నట్లు టీజీపీడబ్ల్యూ వెల్లడించింది. ఈ మేరకు హైదరాబాద్​తో పాటు సైబరాబాద్, రాచకొండ పరిధిలో ఉచిత రవాణా సౌకర్యం ఉంటుందని తెలిపింది. ఈ సేవలు రాత్రి 11 గంటల నుంచి అర్ధరాత్రి 1 వరకు అందుబాటులో ఉంటాయని వివరించింది. ఉచిత రైడ్​ల కోసం క్యాబ్‌లు, ఆటోలు, ఈవీ బైక్‌లు సహా 500 వాహనాలు సిద్ధం చేసినట్లుగా వెల్లడించింది. ఉచిత రైడ్ కోసం 89770 09804 నంబర్‌కు కాల్​ చేయాలని నిర్వాహకులు విజ్ఞప్తి చేశారు.

