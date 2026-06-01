నిరుద్యోగులకు గుడ్​న్యూస్​ - రేపు 3 ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు విడుదల

ప్రతి నెలా 2, 3 నోటిఫికేషన్లు ఇస్తామన్న టీజీపీఎస్సీ ఛైర్మన్ - 3,800 పోస్ట్‌లకు ఆర్థికశాఖ అనుమతిచ్చిందని వెల్లడి - కంప్యూటర్ బేస్డ్‌ పరీక్షలకు సిద్ధంగా ఉండాలని అభ్యర్థులకు సూచన

TGPSC Chairman burra venkatesham
Published : June 1, 2026 at 5:09 PM IST

TGPSC Chairman burra venkatesham : తెలంగాణలో నిరుద్యోగులకు టీజీపీఎస్సీ గుడ్​న్యూస్​ చెప్పింది. ఇప్పటి నుంచి ప్రతి నెలా 2, 3 జాబ్​ నోటిఫికేషన్లు ఇస్తామని టీజీపీఎస్సీ ఛైర్మన్ బుర్రా వెంకటేశం ప్రకటించారు. రేపు 3 ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు విడుదల చేస్తామని వెల్లడించారు. ఈ నెలలో మొత్తంగా 5 నుంచి 6 నోటిఫికేషన్​లు విడుదల చేస్తామన్నారు. 3,800 పోస్ట్‌లకు ఆర్థిక శాఖ నుంచి అనుమతి వచ్చిందని.. ఇందులో 1,393 ఫారెస్ట్ బీట్ ఆఫీసర్ పోస్టులు ఉన్నాయన్నారు. ప్రస్తుతం 28 రకాల పోస్ట్‌లకు ఒక్కో ఖాళీ ఉందని, ఇంకో 25 రకాల పోస్టుల్లో 5 కంటే తక్కువ ఖాళీలు ఉన్నాయని బుర్రా వెంకటేశం తెలిపారు.

కంప్యూటర్ బేస్డ్‌ పరీక్షలకు సిద్ధంగా ఉండాలి : పరీక్షల నిర్వహణలో అనేక సంస్కరణలు తెస్తున్నామని బుర్రా వెంకటేశం తెలిపారు. కంప్యూటర్‌ బేస్డ్‌ పరీక్షల నిర్వహణ దిశగా వెళ్తున్నామని చెప్పారు. ఈ విధానంలో పరీక్షల నిర్వహణ ఉత్తమమైందని.. గంట ముందు కూడా ప్రశ్నాపత్రం తయారు చేయవచ్చన్నారు. కంప్యూటర్​ బేస్డ్​ విధానంలో మార్కులు వెంటనే తెలిసే అవకాశం ఉంటుందని తెలిపారు. ఓఎంఆర్‌ పద్ధతిలో పరీక్ష నిర్వహణ చాలా క్లిష్టమైందన్నారు. అభ్యర్థులు కంప్యూటర్ బేస్డ్‌ పరీక్షలకు సిద్ధంగా ఉండాలని.. సాధ్యమైనంత వరకూ పరీక్షలు ఈ విధానంలోనే ఉంటాయని స్పష్టం చేశారు.

మీడియాతో మాట్లాడటమే మంచిది : ఇకపై 2, 3 నెలలకోసారి మీడియా సమావేశాలు నిర్వహిస్తామని టీజీపీఎస్సీ ఛైర్మన్​ తెలిపారు. మీడియాతో మాట్లాడకపోవడం కంటే మాట్లాడటమే మంచిదని భావిస్తున్నామన్నారు. ఉద్యోగాలు వచ్చిన వారి కంటే రాని వారి సంఖ్యే ఎక్కువగా ఉంటుందని.. అందరికీ ఉద్యోగం ఇవ్వడం ఎప్పటికీ సాధ్యం కాదని స్పష్టం చేశారు. తమది చాలా క్లిష్టమైన ఉద్యోగమని, అందరినీ మెప్పించడం సాధ్యం కాదన్నారు. టీజీపీఎస్సీపై అసత్యాలు ప్రచారం చేసేవారు ఎప్పుడూ ఉంటారన్నారు.

