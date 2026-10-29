102 ఉద్యోగాలకు TGPSC నోటిఫికేషన్ - విద్యార్హతలు, జీతం వివరాలు ఇవే
ASO Notification in Telangana : అసిస్టెంట్ స్టాటిస్టికల్ ఆఫీసర్ పోస్టుల భర్తీకి తెలంగాణ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ నోటిఫికేషన్ జారీ చేసింది. అక్టోబర్ 30 నుంచి నవంబర్ 27 వరకు దరఖాస్తులను స్వీకరించనుంది.
Published : October 29, 2026 at 8:48 AM IST
ASO Notification in Telangana : రాష్ట్రంలోని నిరుద్యోగులకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం గుడ్న్యూస్ చెప్పింది. మండల ప్లానింగ్ అండ్ స్టాటిస్టికల్ ఆఫీసర్లు, డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ ఎకనమిక్స్ అండ్ స్టాటిస్టిక్స్లో అసిస్టెంట్ స్టాటిస్టికల్ ఆఫీసర్ పోస్టుల భర్తీకి తెలంగాణ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ (టీజీపీఎస్సీ) బుధవారం ప్రకటన జారీ చేసింది.
102 ఉద్యోగాల భర్తీకి అక్టోబర్ 30 నుంచి నవంబర్ 27 వరకు అర్హత ఉన్నవారు అప్లై చేసుకోవాలని సూచించింది. పరీక్ష జనవరిలో జరిగే అవకాశం ఉందని, 7 రోజుల ముందుగానే హాల్ టికెట్లను డౌన్లోడ్ చేసుకునే అవకాశం కల్పిస్తామని ఓ ప్రకటనలో తెలిపింది. ఆఖరి తేదీ వరకు వేచి ఉండకుండా, అభ్యర్థులు ముందుగానే అప్లికేషన్లను సమర్పించాలని ఈ సందర్భంగా సూచించింది.
విద్యార్హతలు ఇవే
స్టాటిస్టిక్స్ ప్రధాన సబ్జెక్టుగా డిగ్రీ కోర్సు చేసిన వారు ఈ పోస్టులకు అప్లై చేసుకోవచ్చని పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ తెలిపింది. దరఖాస్తు రుసుము ఓసీ, బీసీ అభ్యర్థులకు రూ.1000 కాగా, ఎస్సీ, ఎస్టీ, దివ్యాంగ అభ్యర్థులకు రూ.500గా నిర్ణయించింది. అభ్యర్థుల వయసు 2026 జులై 1 నాటికి 18 నుంచి 44 ఏళ్లు మించరాదని ప్రకటనలో పేర్కొంది.
ఆయా సామాజిక వర్గాలకు రిజర్వేషన్ల ఆధారంగా వయో పరిమితిలో ప్రత్యేక సడలింపు ఉంటుంది. ఉద్యోగాలకు ఎంపికైన వారికి వేతన పే స్కేలు రూ.36,750 - రూ.1,06,990గా ఉంటుందని తెలిపింది. పోస్టుల ఎంపిక ప్రక్రియ ఎలా ఉంటుంది?, జోన్ల వారీగా ఖాళీలు ఎన్ని ఉన్నాయి? పరీక్ష విధానం ఏంటి? సిలబస్, ఎలా దరఖాస్తు చేసుకోవాలి? తదితర పూర్తి వివరాల కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.
3 వారాల్లో తుది ఫలితాలు
ఇక నుంచి కంప్యూటర్ ఆధారిత పరీక్షల విధానంలో గ్రూప్-1, 2, 3, 4 పరీక్షలు జరుగుతాయని టీజీపీఎస్సీ కమిషన్ ఛైర్మన్ బుర్రా వెంకటేశం వెల్లడించారు. రాతపరీక్ష ముగిసిన మూడు వారాల్లో తుది ఫలితాలు వెల్లడిస్తామని స్పష్టం చేశారు. ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్ జారీ నుంచి ఫలితాల వెల్లడి వరకు పలు సంస్కరణలు అమలు చేస్తున్నామని చెప్పారు. ఉద్యోగాల భర్తీకి ప్రభుత్వం నుంచి ప్రతిపాదనలు అందిన మూడు నెలల్లోపే అన్ని రకాల ప్రక్రియలు పూర్తి చేసి, ఉద్యోగ నియామకాలకు ప్రకటనలు వెలువరిస్తామన్నారు. అసిస్టెంట్ స్టాటిస్టికల్ అధికారుల (102) పోస్టులకు ఉద్యోగ ప్రకటన ఇచ్చామని, త్వరలోనే ఫారెస్ట్ బీట్ అధికారుల (1,395) ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్ జారీ చేస్తామని స్పష్టం చేశారు.
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