నిరుద్యోగులకు గుడ్న్యూస్ చెప్పిన ప్రభుత్వం - వివిధ శాఖల్లో 290 పోస్టుల భర్తీకి మూడు నోటిఫికేషన్లు విడుదల చేసిన టీజీపీఎస్సీ - ఈనెల 6 నుంచి జులై 17 వరకు ఆన్లైన్లో దరఖాస్తుల స్వీకరణ
Published : June 2, 2026 at 7:20 PM IST
Jobs in the R&B Department : రాష్ట్ర ఆవిర్భావ దినోత్సవం వేళ నిరుద్యోగులకు ప్రభుత్వం గుడ్న్యూస్ చెప్పింది. వివిధ శాఖల్లో టీజీపీఎస్సీ 290 పోస్టుల భర్తీకి మూడు నోటిఫికేషన్లు జారీ చేసింది. రోడ్ల భవనాల శాఖలో సివిల్ విభాగంలో 222 అసిస్టెంట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజినీర్ పోస్టులకు నోటిఫికేషన్ వెలువడింది. ఈ పోస్టులకు ఈనెల 6వ తేదీ నుంచి వచ్చే నెల 13వ తేదీ సాయంత్రం 5 గంటల వరకూ దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చని తెలిపింది. ఈ 222 మల్టీ జోన్ పోస్టులకు అక్టోబరులో పరీక్ష ఉండే అవకాశం ఉందని వివరించింది.
మరో నోటిఫికేషన్ : రోడ్లు భవనాల శాఖలోనే ఎలక్ట్రికల్ విభాగంలో 49 అసిస్టెంట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజినీర్ పోస్టులకు రెండో నోటిఫికేషన్ను విడుదల చేసింది. రాష్ట్రస్థాయి కేడర్లోని ఈ 49 పోస్టులకు ఈనెల 8 నుంచి వచ్చే నెల 15వ తేదీ సాయంత్రం 5 గంటల వరకూ దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చని పేర్కొంది.
అసిస్టెంట్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇంజినీర్ పోస్టులు : కాలుష్య నియంత్రణ మండలిలో 19 అసిస్టెంట్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇంజినీర్ పోస్టులకు మూడో నోటిఫికేషన్ వెలువడింది. రాష్ట్రస్థాయి కేడర్కు చెందిన ఈ 19 పోస్టులకు ఈనెల 10వ తేదీ నుంచి వచ్చేనెల 17వ తేదీ సాయంత్రం 5 గంటల వరకూ ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చని వెల్లడించింది. వీటి పరీక్షలు అక్టోబరులో జరిగే అవకాశముందని తెలిపింది. 2026 జులై 1 నాటికి 18 నుంచి 44 ఏళ్ల వయసువారు ఈ పోస్టులకు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చని టీజీపీఎస్సీ నోటిఫికేషన్లలో పేర్కొంది.