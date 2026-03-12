ETV Bharat / state

టీజీపీఎస్సీ కొత్త రూల్ - ఇకపై ఓటీఆర్​ అప్డేట్​కు ఏడాదికి రెండుసార్లే ఛాన్స్

టీజీపీఎస్సీ ఓటీఆర్​లో కొత్త నిబంధనలు - ఆర్నెల్లకు ఓసారి ఓటీఆర్ సవరణకు అవకాశం - తప్పుడు ధ్రువీకరణతో వివరాలు నమోదు చేస్తే ఓటీఆర్ రద్దు

TGPSC Key Reforms in Telangana
TGPSC Key Reforms in Telangana (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 12, 2026 at 2:36 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

TGPSC Key Reforms in Telangana : ప్రభుత్వ కొలువుల నియామక ప్రక్రియను మరింత వేగవంతం చేసేందుకు టీజీపీఎస్సీ(తెలంగాణ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్) ఓ కీలక సంస్కరణను చేపట్టింది. టీజీపీఎస్పీ వద్ద అందుబాటులో ఉన్న ఓటీఆర్​ వివరాలు, అందులోని అర్హత ఆధారంగా రానున్న నోటిఫికేషన్లకు అర్హత కల్పించనుంది. ఇకపై సంవత్సరానికి రెండుసార్లు మాత్రమే వన్​టైం రిజిస్ట్రేషన్​ సవరణలకు అవకాశం ఇవ్వనుంది. ఆరు నెలలకు ఓసారి అంటే జనవరి, జూన్​ నెలల్లో వారం లేదా 10 రోజులు అవకాశమిచ్చి, అప్పటికి అదనంగా పొందినటువంటి విద్యార్హతల వివరాలు పొందేందుకు వెసులుబాటు కల్పిస్తుంది.

దరఖాస్తులో కీలకమైన వన్​టైం రిజిస్ట్రేషన్​ చేసుకున్న 31.56 లక్షల మంది ఉంటే కేవలం 10 శాతం అంటే 3 లక్షల మంది ఓటీఆర్‌లో అర్హతలు, ఇతర వివరాలు అప్‌డేట్‌ చేసుకున్నారని తెలంగాణ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్‌ వర్గాలు తెలిపాయి. అభ్యర్థులంతా తమ ఐడీ సహాయంతో ఈనెల 25వ తేదీ అదనపు అర్హతలకు సంబంధించిన ధ్రువపత్రాలను ఓటీఆర్‌ పోర్టల్‌లో అప్‌లోడ్‌ చేయాల్సి ఉంటుందని పేర్కొంది.

ఎప్పటికప్పుడు ధ్రువీకరణకు అవకాశం : రాష్ట్రంలో టీజీపీఎస్సీ వద్ద ప్రస్తుతం 31.56 లక్షల ఓటీఆర్‌లు ఉన్నాయి. ఇందులో 50 ఏళ్లకు చేరువలో ఉన్నటువంటి అభ్యర్థులు 5 లక్షల మంది ఉన్నారు. వీరంతా ఓటీఆర్‌లో వివరాలు అప్‌లోడ్‌ చేసినప్పటికీ, వయోపరిమితి సడలింపు ఆధారంగా వారికి అవకాశం ఉంటుంది. లేకుంటే ఈ ఓటీఆర్‌లన్నీ చెల్లుబాటయ్యేలా ఉండవు. అలాంటి వారిని తీసివేస్తే ప్రస్తుతం 25 లక్షల మంది ఉంటారని అంచనా. గత రెండేళ్లలో కొత్తగా ఉద్యోగార్థులైన అభ్యర్థులు 2 లక్షల వరకు ఉంటారని తెలుస్తోంది. వీరంతా ఇప్పుడు విద్యార్హతలు నమోదు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది.

తప్పుడు ధ్రువీకరణతో చేస్తే ఓటీఆర్​ రద్దు : వన్​టైం రిజిస్ట్రేషన్​లో నమోదు చేసిన క్యాస్ట్​, ఇన్​కం, క్రీమీలేయర్, విద్యార్హతలు తదితర వివరాలన టీజీపీఎస్పీ ముందస్తుగా తనిఖీ చేయిస్తుంది. గతంలో విద్యార్థతలు, వ్యక్తిగత వివరాలు పేర్కొన్నప్పటికీ వాటికి ఆధారాలు సమర్పించాలనే నిబంధన తప్పనిసరిగా లేదు. తాజాగా అభ్యర్థులు వాటిని అప్​లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓటీఆర్​లో నమోదు చేసిన విద్యార్హతల ఆధారంగా భవిష్యత్​లో ఏదైనా ఒక నియామక ప్రకటనకు వారు అర్హులా? లేదా ఓటీఆర్​ గుర్తిస్తుంది. అందులో ఎంటర్ చేసిన వివరాలు మీసేవ, వర్సిటీలు, సాంకేతిక విద్య, ఉన్నత విద్యామండలి సాయంతో పరిశీలిస్తుంది. ఎవరైనా తప్పుడు ధ్రువీకరణతో నమోదు చేసినట్లు తేలితే వారి ఓటీఆర్​ను రద్దు చేస్తుంది. దీనివల్ల ఫలితాలు విడుదలయ్యాక ధ్రువపత్రాల పరిశీలన మరింత సలభతరమవుతుందని వెల్లడించారు. రాష్ట్రంలో ఎస్సీ వర్గీకరణ ప్రక్రియ ఇప్పటికే పూర్తికావడంతో ఆయా ఉపకులాల వారీగా అభ్యర్థులు ఓటీఆర్‌లో వివరాలివ్వాలని టీజీపీఎస్సీ పేర్కొంది.

సవరణలు ఇలా :

  1. ఉద్యోగార్థులు ఓటీఆర్‌(వన్​టైం రిజిస్ట్రేషన్) తాజా కలర్‌ ఫొటోను అప్‌లోడ్‌ చేయాలి
  2. కొత్తగా పొందిన అదనపు విద్యార్హతలను నమోదు చేయడంతో పాటు డాక్యుమెంట్లు సమర్పించాలి.
  3. ఒకసారి అప్‌డేట్‌ చేసిన వన్​టైం రిజిస్ట్రేషన్ ఆ అభ్యర్థి లేదా కమిషన్‌ రద్దు చేసేవరకూ చెల్లుబాటవుతుంది.
  4. ఓటీఆర్‌లో అదనపు అర్హతలు, చిరునామా(అడ్రస్​), ఈడబ్ల్యూఎస్, నాన్‌ క్రీమీలేయర్‌ కేటగిరీలు, మొబైల్‌ నంబరు, ఈ-మెయిల్‌ ఐడీ మినహా ఇతర వివరాలు అప్‌డేట్‌ చేయడానికి వీల్లేదు.

ఓటీఆర్​లో TGPSC కీలక సంస్కరణ - అభ్యర్థులూ ఆ వివరాలు వెంటనే అప్​డేట్ చేసుకోండి ఇక నోటిఫికేషన్ల జాతరేనా? - ఖాళీలతో జాబ్​ క్యాలెండర్‌ అమలుకు రంగం సిద్ధం!

TAGGED:

TGPSC OTR NEW RULES IN TG
ఆర్నెల్లకోసారి ఓటీఆర్‌ సవరణ
OTR UPDATE NEW RULES IN TG
TGPSC KEY REFORMS IN TG
TGPSC OTR NEW RULES IN TG

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.