ఓటీఆర్లో TGPSC కీలక సంస్కరణ - అభ్యర్థులూ ఆ వివరాలు వెంటనే అప్డేట్ చేసుకోండి
ఓటీఆర్లో (వన్టైం రిజిస్ట్రేషన్) టీజీపీఎస్సీ కీలక సంస్కరణ - కొత్త నోటిఫికేషన్ల దరఖాస్తుకు ఇదే అర్హత - - ఈ నెల 25వ తేదీలోగా ప్రక్రియ పూర్తి చేయాలని స్పష్టం
TGPSC key Reform in One Time Registration : ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల నియామక ప్రక్రియను మరింత వేగవంతం చేసేందుకు తెలంగాణ రాష్ట్ర పబ్లిక్ సర్వీసుల కమిషన్ కీలక సంస్కరణ చేపట్టింది. దరఖాస్తు నుంచి సర్టిఫికెట్ వెరిఫికేషన్ వరకు జాప్యాన్ని తగ్గించడంతో పాటు పారదర్శకతను పెంచనుంది. దరఖాస్తులో కీలకమైన వన్టైమ్ రిజిస్ట్రేషన్(ఓటీఆర్) చేసుకున్న 31.56 లక్షల మంది తమ ఐడీ సహాయంతో తాజా వివరాలను నవీకరించుకోవాలని (అప్డేట్ చేసుకోవాలని) స్పష్టం చేసింది. తాజా వివరాల ఆధారంగానే భవిష్యత్తులో ఉద్యోగ నియామక పరీక్షకు దరఖాస్తు చేసేందుకు అర్హత లభిస్తుందని వెల్లడించింది. ఈ నెల 25వ తేదీలోగా అభ్యర్థులందరూ అదనపు అర్హతలకు సంబంధించిన ధ్రువపత్రాలను ఓటీఆర్ పోర్టల్లో అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుందని తెలంగాణ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ ఛైర్మన్ బుర్రా వెంకటేశం తెలిపారు.
ధ్రువపత్రాల పరిశీలన సులభతరం : రాష్ట్రంలో ఎస్సీ వర్గీకరణ ప్రక్రియ పూర్తయింది. ఎస్సీ అభ్యర్థులకు సంబంధించి సబ్క్యాస్ట్ల వారీగా గ్రూపులు వచ్చాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఆయా అభ్యర్థులు ఓటీఆర్లో సవరణ చేయాలంటూ ఇప్పటికే టీజీపీఎస్సీ సమాచారం ఇచ్చింది. వీరితో పాటు మిగతా అభ్యర్థులు కూడా తప్పనిసరిగా అప్డేట్ చేయాల్సి ఉంటుందని స్పష్టం చేసింది. గతంలో విద్యార్హతలు, వ్యక్తిగత వివరాలు పేర్కొన్నా, వాటికి ఎలాంటి ఆధారాలు (డాక్యుమెంట్లు) సమర్పించాలని లేదు. తాజాగా అన్ని ఆధారాలను అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుందని పేర్కొంది. తద్వారా భవిష్యత్తులో ఏదైనా ఒక ఉద్యోగ నియామక ప్రకటనకు వారు అర్హులవుతారా? లేదా? అనేది సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో నిర్ణయించనున్నారని తెలుస్తోంది. దీని ద్వారా రిజల్ట్స్ విడుదలయ్యాక ధ్రువపత్రాల పరిశీలన మరింత సులభతరమవుతుంది. ముందుగానే ఓటీఆర్లో వివరాలన్నీ నిక్షిప్తం కావడంతో వాటిని సంబంధిత విశ్వవిద్యాలయాల ద్వారా ముందస్తు పరిశీలన చేపట్టి, వేగంగా నియామక ప్రక్రియలు ముగించేందుకు వీలవుతుందని కమిషన్ వర్గాలు అంచనా వేస్తున్నాయి.
సవరణలు ఇలా : ఉద్యోగార్థులందరూ ఓటీఆర్లో (వన్టైమ్ రిజిస్ట్రేషన్)లో తాజా కలర్ ఫొటోను అప్లోడ్ చేయాలి. కొత్త విద్యార్హతలను ఎంటర్ చేయడంతో పాటు ధ్రువపత్రాలు సమర్పించాల్సి ఉంటుంది. ఒకసారి అప్డేట్ చేసిన ఓటీఆర్ ఆ అభ్యర్థి లేదా కమిషన్ రద్దు చేసేవరకూ చెల్లుబాటులో ఉంటుంది. ఓటీఆర్లో అదనపు అర్హతలు, అడ్రస్, ఈడబ్ల్యూఎస్ (ఎకనామికల్లీ వీకర్ సెక్షన్), నాన్క్రిమిలేయర్ కేటగిరీలు, సెల్ఫోన్ నంబర్, ఈ-మెయిల్ ఐడీ మినహా ఇతర వివరాలు అప్డేట్ చేసేందుకు వీల్లేదు.
ఉద్యోగాల భర్తీకి నోటిఫికేషన్లు ఇచ్చేందుకు : రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల భర్తీకి కొత్త నోటిఫికేషన్లు ఇచ్చేందుకు టీజీపీఎస్సీ కసరత్తు చేస్తోంది. ఇప్పటికే పెండింగ్ ఉద్యోగ నియామకాలన్నీ పూర్తి చేసిన కమిషన్, కొత్తగా గుర్తించిన కొలువులను భర్తీ చేసేందుకు సమాయత్తమవుతోంది. ప్రభుత్వం ప్రకటించిన జాబ్ క్యాలెండర్లో భాగంగా తొలుత ఇంజినీరింగ్ సర్వీసులతో నియామక ప్రక్రియను కమిషన్ ప్రారంభించనున్నట్లుగా తెలుస్తోంది. ప్రభుత్వ ఇంజినీరింగ్ విభాగాల్లో గుర్తించిన ఖాళీ పోస్టులన్నీ ముందుగా భర్తీ చేయనుంది. తాజాగా చేపట్టిన ఓటీఆర్ అప్డేట్ ముగిసిన అనంతరం నోటిఫికేషన్ విడుదల కానుంది. ప్రభుత్వ విభాగాల నుంచి అందిన ప్రతిపాదనలు, రోస్టర్ ఆధారంగా కమిషన్ ఇప్పటికే పరిపాలన ప్రక్రియ పూర్తి చేసిందని, 500కు పైగా ఇంజినీరింగ్ పోస్టులతో తొలి ప్రకటన విడుదలవ్వనున్నట్లుగా సమాచారం.
గ్రూప్-3 ఉద్యాగాాలకు ఎంపికైన వారి జాబితా విడుదల : తెలంగాణ గ్రూప్-3 కొలువులకు ఎంపికైన వారి జాబితాను టీజీపీఎస్సీ కొద్ది రోజుల క్రితం విడుదల చేసింది. ఈ మేరకు 1370 పోస్టులకు అభ్యర్థుల జాబితాను ప్రకటించింది. 2024 డిసెంబరు 17, 18 తేదీల్లో గ్రూప్-3కి సంబంధించిన పరీక్షలు జరిగాయి. తెలంగాణ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా దాదాపు 2.67లక్షల మంది అభ్యర్థులు పరీక్షలకు హాజరైన విషయం తెలిసిందే. గతంలో జనరల్ ర్యాంకింగ్స్, మెరిట్ జాబితాలను విడుదల చేసిన అధికారులు, వెబ్ ఆప్షన్ల నమోదు ప్రకియను చేపట్టారు. అనంతరం అభ్యర్థుల ధ్రువపత్రాల పరిశీలన జరిగింది.
