ETV Bharat / state

ఎలాంటి కోచింగ్ లేకుండా గ్రూప్1,2,3లో సత్తా - సవాళ్లను అధిగమించి డిప్యూటీ కలెక్టరయ్యాడు

గ్రూప్​-1లో సత్తాచాటిన ఆదిలాబాద్​ జిల్లా యువకుడు - ఎలాంటి కోచింగ్​ లేకుండానే పోటీపరీక్షల్లో ప్రతిభ - రోజుకు 8 గంటలు చదివిన గోమాస జెసింత్ జోయల్ - డిప్యూటీ కలెక్టర్‌ జెసింత్‌ జోయల్‌ విజయప్రస్థానం

GROUP 1 TOPPER SUCCESS STORY
GROUP 1 TOPPER SUCCESS STORY (EENADU)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 23, 2025 at 8:44 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Group 1 Topper Gomasa Jacinth Joyal Success Story : లక్ష్యసాధనలో ఎన్ని ఆటంకాలెదురైనప్పటికీ బెదరకుండా ముందుకు సాగారు గోమాస జెసింత్‌ జోయల్‌. ఇటీవల విడుదలైన తెలంగాణ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ గ్రూప్‌-1 ఫలితాల్లో బీసీ-సీ కేటగిరీలో రాష్ట్రస్థాయిలో మొదటి ర్యాంకును సాధించారు. ప్రస్తుతం కుమురం భీం జిల్లా డిప్యూటీ కలెక్టర్‌గా విధుల్లో చేరిన సందర్భంగా ఆయన స్ఫూర్తిదాయక గాథ మీకోసం.

జీవిత గమనాన్నే మార్చేసిన కోవిడ్ మహమ్మారి : ఇంజినీరింగ్ విద్య పూర్తి చేసిన తర్వాత అమెరికాలో ఉన్నత విద్య చదవాలని ఆయన కలలు కన్నారు. అందుకోసం అన్ని ఏర్పాట్లు చేసుకున్నారు. కానీ ప్రపంచాన్ని అల్లకల్లోలం చేసిన కొవిడ్‌ మహమ్మారి ఆయన జీవిత లక్ష్యాన్ని పూర్తిగా మార్చింది. ప్రజల కష్టాలు, ఆందోళనలు, దేశంలో చోటుచేసుకున్న పరిస్థితులు ఆ యువకుడి మనసును తాకాయి. దేశానికి సేవ చేయాలంటే పుట్టిన నేలపైనే ఉండాలని నిర్ణయించుకున్నారు. అప్పటి నుంచి ఐఏఎస్‌ కావాలనే లక్ష్యంతో చదవడం ప్రారంభించారు. ఓ వైపు పోటీపరీక్షలకు సాధన కొనసాగిస్తూనే మరోవైపు ఇందిరాగాంధీ నేషనల్‌ ఓపెన్‌ యూనివర్సిటీ నుంచి ఎంఏ పొలిటికల్‌ సైన్స్‌ పూర్తి చేశారు.

గ్రూప్​1,2,3లో సత్తాచాటిన గోమాస జెసింత్ : సెంట్రల్‌ ఆర్మ్‌డ్‌ పరీక్షలో ఉత్తీర్ణత సాధించినప్పటికీ మెడికల్ టెస్ట్​లో విఫలమయ్యారు. అయినప్పటికీ కుంగిపోలేదు. తర్వాత విడుదలైన టీజీపీఎస్సీ ప్రకటనలు ఆయనలో కొత్త ఆశ రేకెత్తించింది. పరీక్ష పేపర్లు లీక్‌ కావడం, రద్దవ్వడం వంటివి చోటుచేసుకున్నప్పటికీ మనోధైర్యంతో పట్టువిడవకుండా చదివి వాటిలో ప్రతిభ కనబరచి వరుసగా గ్రూప్‌ 1, 2, 3 మూడు ఉద్యోగాలు సాధించారు. ఈ విజయం వెనుక అయిదేళ్ల శ్రమ దాగుందని ఆయన పేర్కొన్నారు. ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు సాధించాలనుకునే వారికి పట్టుదల, నిరంతరం కష్టపడేతత్వం అవసరమని జెసింత్ తెలిపారు. అన్నింటికంటే ఓపిక ప్రధానమన్నారు. ప్రస్తుతం ఉద్యోగం చేస్తూనే సివిల్స్‌ ప్రిపేర్‌ అవుతున్నట్లుగా వివరించారు. తెలంగాణ రైజింగ్‌-2047లో తన వంతుగా కృషి చేస్తానని జెసింత్ జోయల్‌ తెలిపారు.

కుటుంబ నేపథ్యం : జెసింత్ జోయల్ ఇంట్లో అందరూ ఉద్యోగులే. నాన్న డేనియెల్‌ నిర్మల్‌ సోఫీనగర్‌లోని గురుకుల స్కూల్​లో ప్రిన్సిపల్‌. తల్లి కరుణ నిర్మల్‌లోని ధని జడ్పీ హైస్కూల్​లో గెజిటెడ్‌ ప్రధానోపాధ్యాయురాలు. సోదరుడు జయసూర్య సాఫ్ట్‌వేర్‌ ఇంజినీర్‌. జోయల్‌ తమిళనాడులోని వెల్లూర్‌ ఇనిస్టిస్ట్యూట్‌ ఆఫ్‌ టెక్నాలజీలో బీటెక్‌ మెకానికల్‌ ఇంజినీరింగ్‌ విద్యను పూర్తి చేశారు.

పరీక్షకు సన్నద్ధమయ్యారిలా : ఐఏఎస్‌ కావడమే లక్ష్యంగా ప్రిపరేషన్​ను ప్రారంభించినట్లుగా జోయల్ తెలిపారు. మొదటిసారి పరీక్ష రాసినప్పటికీ ఉత్తీర్ణత సాధించలేకపోయానట్లు వివరించారు. ఈలోగా గ్రూప్స్‌ నోటిఫికేషన్ రావడం, 70 శాతం సిలబస్‌ గ్రూప్‌-1లోనూ ఉండటంతో ఉద్యోగం సాధించడం సులభమైందన్నారు. ఎక్కడా కోచింగ్‌ తీసుకోలేదన్నారు. స్నేహితులతో గ్రూప్‌ డిస్కషన్స్‌ చేసేవాడినని చెప్పారు.

"నిత్యం 8-10 గంటలు చదివా. ప్రిలిమ్స్‌ తర్వాత మాక్‌ టెస్ట్‌లు ప్రాక్టీస్‌ చేశాను. అంతర్జాలంలో అవసరమైన సమాచారాన్ని సేకరించేవాడిని. ఇంటికి వచ్చే ఈనాడు దినపత్రికలో కరెంట్‌ ఎఫైర్స్​ను చూసుకున్నా. ప్రిపరేషన్‌ సమయంలో ఎలాంటి కార్యక్రమాలు, ఫంక్షన్లకు వెళ్లలేదు. చాలా మంది ఆ ఉద్యోగాలు రావని అనేవారు. అయినా వాటిని నేను పట్టించుకోలేదు. తల్లిదండ్రులు ఎప్పుడూ ప్రోత్సహించేవారు"- జెసింత్ జోయల్, గ్రూప్​-1 టాపర్

YUVA : మూడేళ్ల ప్లానింగ్, రోజుకు 10 గంటల ప్రిపరేషన్ - చివరకు నెరవేరిన లక్ష్యం

YUVA : పేదలకు సేవ చేయడమే లక్ష్యం - సాఫ్ట్‌వేర్ ఉద్యోగం మానేసి గ్రూప్‌-1 సాధించిన యువకుడు

TAGGED:

GROUP 1 TOPPER SUCCESS STORY
JACINTH JOYAL INSPIRING JOURNEY
గ్రూప్​1 టాపర్​ జెసింత్ జోయల్
YOUNG MAN STOOD GROUP1 TOPPER
GROUP 1 TOPPER SUCCESS STORY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

మార్కెట్లో వద్దు, స్వచ్ఛమైన "రాగి పిండి" ఇంట్లోనే - ఈ స్టెప్స్​ తో ఈజీగా!

TVS నుంచి తొలి అడ్వెంచర్ బైక్ వచ్చిందోచ్- ధర ఎంతో తెలుసా?

ఆలూ, బియ్యప్పిండితో కమ్మని "వడలు" - పైన క్రిస్పీ, లోపల సాఫ్ట్​ - పల్లీ చట్నీతో అద్దిరిపోతాయి!

చలికాలంలో పిల్లలను బయటకు తీసుకెళ్తున్నారా? - ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటున్న వైద్యులు

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.