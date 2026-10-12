అసిస్టెంట్ పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూషన్ ఫలితాల విడుదల - తదుపరి ప్రక్రియను వెబ్సైట్లో వెల్లడించిన టీజీపీఆర్బీ
గతేడాది ప్రాసిక్యూషన్ సర్వీస్లో భాగంగా చేపట్టిన అసిస్టెంట్ పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్(ఏపీపీ) పరీక్షా ఫలితాలు విడుదలయ్యాయి. తెలంగాణ రాష్ట్ర పోలీస్ రిక్రూట్మెంట్ బోర్డు(టీజీపీఆర్బీ) వెబ్సైట్లో అభ్యర్థులు ఫలితాలతో పాటు తదుపరి ప్రక్రియ గురించి తెలుసుకోవచ్చు.
Published : October 12, 2026 at 7:21 PM IST
Telangana Assistant Public Prosecutor Results : ప్రాసిక్యూషన్ సర్వీస్లో అసిస్టెంట్ పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్(ఏపీపీ) పోస్టుల ఫలితాలను తెలంగాణ రాష్ట్ర పోలీస్ రిక్రూట్మెంట్ బోర్డు(టీజీపీఆర్బీ) విడుదల చేసింది. అభ్యర్థులు తమ ఫలితాలతో పాటు ఓఎంఆర్ షీట్, డిజిటల్ కాపీలను అధికారిక వెబ్సైట్ ద్వారా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చని తెలిపింది. ఈ పరీక్షకు సంబంధించి గతేడాది ఆగస్టు 15న నోటిఫికేషన్ విడుదల చేయగా, డిసెంబరు 14న హైదరాబాద్ పరిసరాల్లోని 4 పరీక్షా కేంద్రాల్లో రెండు పేపర్లుగా రాత పరీక్షను నిర్వహించారు.
డిసెంబరు 21న 'ప్రాథమిక కీ'ని విడుదల చేసి, డిసెంబరు 24 వరకు అభ్యర్థుల నుంచి అభ్యంతరాలను స్వీకరించారు. అనంతరం నిపుణుల కమిటీ ద్వారా సమగ్రంగా పరిశీలించి, పరిష్కరించిన తర్వాత బోర్డు 'తుది కీ'ని రూపొందించింది. ప్రస్తుతం ఈ 'ఫైనల్ కీ'తో పాటు, అభ్యర్థుల ఓఎంఆర్ డిజిటల్ కాపీలను బోర్డు అధికారిక వెబ్సైట్ www.tgprb.in లో అందుబాటులో ఉంచారు.
కాల్లెటర్లో సర్టిఫికెట్ వెరిఫికేషన్ వివరాలు
అభ్యర్థులు ఓఎంఆర్ షీట్ల డిజిటల్ కాపీల కోసం వారి వ్యక్తిగత ఖాతాల్లో లాగిన్ కావాల్సి ఉంటుందని, తమ వివరాలతో ఫలితాలను తనిఖీ చేసుకోవచ్చని బోర్డు ఛైర్మన్ వీవీ శ్రీనివాసరావు ప్రకటించారు. రాత పరీక్షలో పేపర్-1, పేపర్-2 విభాగాల్లో అర్హత సాధించిన అభ్యర్థులందరికీ ఇదే నెల 17న ధ్రువపత్రాల పరిశీలన నిర్వహించనున్నారు. వీరు వెంటనే బోర్డు వెబ్సైట్ నుంచి కాల్ లెటర్ను డౌన్లోడ్ చేసుకొని సిద్ధంగా ఉంచుకోవాలని స్పష్టం చేశారు. ఈ కాల్లెటర్లోనే ధ్రువపత్రాల పరిశీలన జరిగే వేదిక, సమయం, తదితర వివరాలను పొందుపరిచినట్లు ఛైర్మన్ తెలిపారు. అయితే అభ్యర్థులు అన్ని ఒరిజినల్ సర్టిఫికెట్లతో పాటు రెండు సెట్ల జిరాక్స్ కాపీలతో స్వయంగా నిర్దిష్ట సమయానికి హాజరుకావాల్సి ఉంటుందని స్పష్టం చేశారు.
ధ్రువపత్రాల పరిశీలనకు కావాల్సిన సర్టిఫికెట్లు
సర్టిఫికెట్ వెరిఫికేషన్ సమయంలో అభ్యర్థులు ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ ప్రింటవుట్, రాత పరీక్ష ఫలితాల షీట్, వెరిఫికేషన్ కాల్లెటర్తో పాటు ఏదైనా గుర్తింపు కార్డును తప్పనిసరిగా సమర్పించాలి. పుట్టిన తేదీ ధ్రువీకరణ కోసం పదోతరగతి మార్కుల మెమో, విద్యార్హతలకు సంబంధించి డిగ్రీ, ఎల్ఎల్బీ లేదా బీఎల్ ఒరిజినల్ సర్టిఫికేట్లు తీసుకెళ్లాలి. వీటితో పాటు బార్ కౌన్సిల్ ఎన్రోల్మెంట్ సర్టిఫికేట్, క్రిమినల్ కోర్టుల్లో కనీసం మూడేళ్ల న్యాయవాద అనుభవం ఉన్నట్లు సంబంధిత బార్ అసోసియేషన్ కోర్టు ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్ జారీ చేసిన ఎక్స్పీరియన్స్ సర్టిఫికెట్ ఉండాలి. ఇక స్థానికత నిరూపణ కోసం ఒకటో తరగతి నుంచి ఏడో తరగతి వరకు స్టడీ సర్టిఫికేట్లు చూపించాల్సి ఉంటుంది.
తాజా ధ్రువపత్రాలే సమర్పించాలి
రిజర్వేషన్లు, వయోపరిమితి సడలింపు కోరుకునే అభ్యర్థులు తెలంగాణ ప్రభుత్వం జారీ చేసిన తాజా కుల ధ్రువీకరణ పత్రాలను మాత్రమే సమర్పించాలని టీజీపీఆర్బీ ఛైర్మన్ స్పష్టం చేశారు. ఎస్సీ అభ్యర్థులు తమ ఉపకుల వర్గీకరణను స్పష్టం చేసే గ్రూప్-I, II లేదా III సర్టిఫికేట్ను తప్పనిసరిగా అందించాల్సి ఉంటుందని తెలిపారు. బీసీ అభ్యర్థులు2025 ఏప్రిల్ 1 తర్వాత పొందిన నాన్-క్రీమీ లేయర్, అలాగే ఈడబ్ల్యూఎస్ అభ్యర్థులు కూడా ఇదే తేదీ తర్వాత తీసుకున్న ఈడబ్య్లూఎస్ సర్టిఫికేట్లను మాత్రమే తీసుకురావాలని ఛైర్మన్ తెలిపారు.
అలాగే దివ్యాంగులు, క్రీడాకారులు, ఎన్సీసీ ఇన్స్ట్రక్టర్లు, మాజీ సైనికులు, ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు తమకు వర్తించే తగిన ఆధార పత్రాలను సమర్పించాలి. అర్హత సాధించిన అభ్యర్థులు ఎవరైనా సరే సర్టిఫికెట్ వెరిఫికేషన్కు గైర్హాజరైతే, వారికి ఉద్యోగంపై ఆసక్తి లేనట్లుగా భావించి బోర్డు తదుపరి చర్యలు తీసుకుంటుందని ఛైర్మన్ హెచ్చరించారు. ఫలితాలు, పరిశీలన ప్రక్రియలో ఏవైనా సాంకేతిక సమస్యలు ఎదురైతే, అభ్యర్థులు తమ రిజిస్టర్డ్ ఈమెయిల్ ఐడీ నుంచి support@tslprb.inకు మెయిల్ చేయొచ్చనీ లేదా 040-41895151 హెల్ప్లైన్ నంబరును సంప్రదించవచ్చని టీజీపీఆర్బీ ఛైర్మన్ వెల్లడించారు.
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