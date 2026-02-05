ETV Bharat / state

విద్యుత్​ వినియోదారులకు గుడ్​న్యూస్​! - కరెంట్​ కనెక్షన్​లో కొత్త నిబంధనలు వచ్చాయి

అపార్టుమెంట్లు, వాణిజ్య భవనాలకు ట్రాన్స్‌ఫార్మర్‌ వ్యయం రద్దు - వ్యవసాయ కనెక్షన్లకు అదనపు రుసుములుండవు - విద్యుత్‌ నియమావళికి ఈఆర్‌సీ కీలక సవరణలు - నేటి నుంచి అమలుకు డిస్కంల నిర్ణయం

Government Fixed New Electricity Charges
Government Fixed New Electricity Charges (EENADU)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 5, 2026 at 10:39 AM IST

3 Min Read
Government Fixed New Electricity Charges : ఎవరైనా కొత్త కరెంట్​​ కనెక్షన్ అడగ్గానే కొందరు విద్యుత్​ శాఖ ఉద్యోగులు తమకు ఇష్టమైన కాంట్రాక్టర్లను రంగంలోకి దించి అంచనా వ్యయం పేరుతో డబ్బులు డిమాండ్​ చేస్తూ వారు సాగిస్తున్న దందాలకు అడ్డుకట్ట వేస్తూ తెలంగాణ రాష్ట్ర విద్యుత్​ నియంత్రణ మండలి ఈఆర్​సీ కీలక ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. అంచనాలు తయారు చేసే నిబంధనలను ఈఆర్​సీ పూర్తిగా రద్దు చేసింది. తాజాగా ఈఆర్​సీ ఆదేశాల మేరకు కొత్త నిబంధనలను గురువారం నుంచి అమలుకు విద్యుత్​ పంపిణీ సంస్థలు డిస్కంలు నిర్ణయించాయి.

కొత్త మార్గదర్శకాలు జారీ : కొత్త కనెక్షన్లు, అదనపు లోడ్​ జారీకి మార్పులు చేస్తూ కొత్త మార్గదర్శకాలను జారీ చేశాయి. తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత 2015లో విద్యుత్తు నియమావళికి ఒకసారి సవరణ చేయగా మళ్లీ పదేళ్ల తర్వాత మరో కీలక సవరణ చేసినట్లు ఈఆర్​సీ వివరించింది. కొత్త నిబంధనల ప్రకారం రాష్ట్రంలో ఎవరైనా కొత్త కరెంటు కనెక్షన్​ కావాలని డిస్కంకు దరఖాస్తు చేయగానే వెంటనే కనెక్షన్​ అందించాలి. అంచనా వ్యయం వేశామని, అది మొత్తం చెల్లించాలని వినియోగదారులను ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ విద్యుత్​ సిబ్బంది డబ్బులు అడగకూడదు.

ఉత్తర్వుల్లోని ముఖ్యాంశాలివే! :

  • ఇప్పటివరకు ఏదైనా అపార్టుమెంటులో ఫ్లాట్​ లేదా వాణిజ్య భవనంలో కొంతభాగం కొన్నవారి నుంచి బిల్డర్లు డెవలప్​మెంట్​ ఛార్జీ పేరుతో వారికి తోచినట్లు కరెంటు కనెక్షన్​కు కొత్త ట్రాన్స్​ఫార్మర్​ ఏర్పాటు వ్యయం పేరుతో వసూలు చేస్తున్నారు. ఇకపై అలా చేయడానికి వీల్లేదు.
  • అపార్టుమెంట్లు, వాణిజ్య భవనాలకు ప్రత్యేక ట్రాన్స్​ఫార్మర్​ డబ్బుని ఇక వేరుగా డిస్కంలు వసూలు చేయడానికి కుదరదు. ఆ భవనంలో మొత్తం ఫ్లాట్లు, లిఫ్ట్​, వాటర్​ కనెక్షన్​ వంటి కామన్​ వినియోగానికి కలిపి ఎన్ని కరెంటు కనెక్షన్లు ఇస్తున్నారు. వాటి మొత్తం లోడు ఎంత అనేది లెక్కించాలి. దీని ప్రకారం ప్రతి కిలోవాట్​కు రూ.10 వేల చొప్పున డిస్కంకు కట్టాలి. అదనంగా మరో రూ. 10 వేల చొప్పున డిస్కంకు కట్టాలి. అదనంగా మరో రూ. 200 చొప్పున సెక్యూరిటీ డిపాజిట్​ కట్టాలి. వాణిజ్య భవనాలకూ ఇవే నిబంధనలు వర్తిస్తాయి. ఈ రుసుములు కట్టిన అపార్టుమెంట్లకు ట్రాన్స్​ఫార్మర్​ను డిస్కం నేరుగా ఏర్పాటు చేయాలి. దానికి అదనంగా ఏమీ వసూలు చేయరాదు. ఒకవేళ వినియోగదారుడి వ్యయంతో ప్రత్యేక ట్రాన్స్​ఫార్మర్​ను ఏర్పాటు చేస్తే దాన్ని డిస్కం నిర్వహించాలి. దాని నుంచి ఇతర వినియోగదారులకు కనెక్షన్లు ఇవ్వకూడదు.
  • కొత్తగా ప్లాట్లు వేసే రియల్​ఎస్టేట్​ వ్యాపారులు ట్రాన్స్​ఫార్మర్​ ఏర్పాటు అయ్యే ఖర్చుని వారే భరించాలి. పొలంలో కొత్తగా బోరు వేయించిన రైతు కరెంటు కనెక్షన్​కు దరఖాస్తు చేస్తే కిలోవాట్​కు రూ.వెయ్యి చొప్పున మాత్రమే డిస్కం వసూలు చేయాలి.
  • ఎలక్ట్రిక్​ వాహనాల ఛార్జింగ్​ స్టేషన్​ ఏర్పాటు చేసుకుంటే 20 కిలోవాట్లలోపు అయితే రూ.3,400 అంతకు మించితే రూ. 8 వేల చొప్పున రుసుం చెల్లించాలి.
  • 20 కిలోవాట్ల వరకు సర్వీస్​ లైన్​ ఛార్జీలతోపాటు డెవలప్​మెంట్​ ఛార్జీలను డిస్కంలు వసూలు చేస్తాయి. 20 కిలోవాట్లు దాటితే కేవలం సర్వీస్​ లైన్​ ఛార్జీలు మాత్రమే వసూలు చేస్తాయి. ఇప్పటికే అమల్లో ఉన్న డెవలప్​మెంట్​ ఛార్జీలు కిలోవాట్​కు ఇంటి అవసరాలకు రూ.1,646 వాణిజ్య అవసరాలకు రూ. 2,275 ఖర్చు అవుతున్నాయి.
  • గృహ విభాగంలో ఇంటి విస్తీర్ణం ఆధారంగా కనీస లోడ్​ను నిర్ణయించారు. 500 చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలోపు ఉన్న ఇంటికి/ఫ్లాట్​కు కనీసం 2 కిలోవాట్లు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది.
  • ఒక ప్లాట్​ కొనుగోలు ముందుగా దానికి ఉన్న కరెంటు కనెక్షన్​ లోడు ఎంత అనేది చెక్​ చేసుకోవాలి. దానికి ఉదాహరణకు 3 కిలోవాట్ల లోడుతో కనెక్షన్​ బిల్డర్​ ముందే తీసుకుని ఉంటే రూ.30,600 మాత్రమే అతనికి ఇవ్వాలి. అదనంగా కామన్​ కనెక్షన్​ లోడు 10 కిలోవాట్ల కనెక్షన్​కు బిల్డర్​ డిస్కంకు చెల్లించిన రూ.1,02,000ను మొత్తం 30 ఫ్లాట్లకు సమానంగా పంచితే ఒక ఫ్లాట్​కు రూ.3,400 అవుతుంది. ఇది మాత్రమే బిల్డర్​కు అదనంగా చెల్లించాలి. అంటే ఆ ఫ్లాట్​కు మొత్తం రూ.34 వేలు మాత్రమే బిల్డర్​కు ఇవ్వాలి.
  • ఒకవేళ అపార్టుమెంటు లేదా వాణిజ్య భవనంలోని అన్ని కనెక్షన్ల లోడు 20 కిలోవాట్లలోపు ఉంటే రూ.4,600 చొప్పున ఒక్కో కిలోవాట్​కు కట్టాలి.
  • రైతులు ఎక్కువగా బోరుకు 5 అశ్వికశక్తి (హెచ్​పీ) కరెంటు మోటారు పెడతారు. దీనికి సాధారణంగా 3.8 కిలోవాట్ల లోడు కరెంటు కనెక్షన్​ తీసుకుంటారు. దీనికి రూ.3,800 చెల్లిస్తే సరిపోతుంది. ఇది కాకుండా కిలోవాట్​కు మరో రూ.1,200 డెవలప్​మెంట్​ రుసుం తీసుకుంటారు. అంతేకాకుండా అవుట్​ రైట్​ కంట్రిబ్యూషన్​ (ఓఆర్​సీ) పేరుతో అదనంగా ఇంతకాలం వసూలు చేస్తున్న రుసుములన్నీ ఇక నిలిపివేయాలని ఈఆర్​సీ స్పష్టం చేసింది.

