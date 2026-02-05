విద్యుత్ వినియోదారులకు గుడ్న్యూస్! - కరెంట్ కనెక్షన్లో కొత్త నిబంధనలు వచ్చాయి
అపార్టుమెంట్లు, వాణిజ్య భవనాలకు ట్రాన్స్ఫార్మర్ వ్యయం రద్దు - వ్యవసాయ కనెక్షన్లకు అదనపు రుసుములుండవు - విద్యుత్ నియమావళికి ఈఆర్సీ కీలక సవరణలు - నేటి నుంచి అమలుకు డిస్కంల నిర్ణయం
Published : February 5, 2026 at 10:39 AM IST
Government Fixed New Electricity Charges : ఎవరైనా కొత్త కరెంట్ కనెక్షన్ అడగ్గానే కొందరు విద్యుత్ శాఖ ఉద్యోగులు తమకు ఇష్టమైన కాంట్రాక్టర్లను రంగంలోకి దించి అంచనా వ్యయం పేరుతో డబ్బులు డిమాండ్ చేస్తూ వారు సాగిస్తున్న దందాలకు అడ్డుకట్ట వేస్తూ తెలంగాణ రాష్ట్ర విద్యుత్ నియంత్రణ మండలి ఈఆర్సీ కీలక ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. అంచనాలు తయారు చేసే నిబంధనలను ఈఆర్సీ పూర్తిగా రద్దు చేసింది. తాజాగా ఈఆర్సీ ఆదేశాల మేరకు కొత్త నిబంధనలను గురువారం నుంచి అమలుకు విద్యుత్ పంపిణీ సంస్థలు డిస్కంలు నిర్ణయించాయి.
కొత్త మార్గదర్శకాలు జారీ : కొత్త కనెక్షన్లు, అదనపు లోడ్ జారీకి మార్పులు చేస్తూ కొత్త మార్గదర్శకాలను జారీ చేశాయి. తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత 2015లో విద్యుత్తు నియమావళికి ఒకసారి సవరణ చేయగా మళ్లీ పదేళ్ల తర్వాత మరో కీలక సవరణ చేసినట్లు ఈఆర్సీ వివరించింది. కొత్త నిబంధనల ప్రకారం రాష్ట్రంలో ఎవరైనా కొత్త కరెంటు కనెక్షన్ కావాలని డిస్కంకు దరఖాస్తు చేయగానే వెంటనే కనెక్షన్ అందించాలి. అంచనా వ్యయం వేశామని, అది మొత్తం చెల్లించాలని వినియోగదారులను ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ విద్యుత్ సిబ్బంది డబ్బులు అడగకూడదు.
ఉత్తర్వుల్లోని ముఖ్యాంశాలివే! :
- ఇప్పటివరకు ఏదైనా అపార్టుమెంటులో ఫ్లాట్ లేదా వాణిజ్య భవనంలో కొంతభాగం కొన్నవారి నుంచి బిల్డర్లు డెవలప్మెంట్ ఛార్జీ పేరుతో వారికి తోచినట్లు కరెంటు కనెక్షన్కు కొత్త ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఏర్పాటు వ్యయం పేరుతో వసూలు చేస్తున్నారు. ఇకపై అలా చేయడానికి వీల్లేదు.
- అపార్టుమెంట్లు, వాణిజ్య భవనాలకు ప్రత్యేక ట్రాన్స్ఫార్మర్ డబ్బుని ఇక వేరుగా డిస్కంలు వసూలు చేయడానికి కుదరదు. ఆ భవనంలో మొత్తం ఫ్లాట్లు, లిఫ్ట్, వాటర్ కనెక్షన్ వంటి కామన్ వినియోగానికి కలిపి ఎన్ని కరెంటు కనెక్షన్లు ఇస్తున్నారు. వాటి మొత్తం లోడు ఎంత అనేది లెక్కించాలి. దీని ప్రకారం ప్రతి కిలోవాట్కు రూ.10 వేల చొప్పున డిస్కంకు కట్టాలి. అదనంగా మరో రూ. 10 వేల చొప్పున డిస్కంకు కట్టాలి. అదనంగా మరో రూ. 200 చొప్పున సెక్యూరిటీ డిపాజిట్ కట్టాలి. వాణిజ్య భవనాలకూ ఇవే నిబంధనలు వర్తిస్తాయి. ఈ రుసుములు కట్టిన అపార్టుమెంట్లకు ట్రాన్స్ఫార్మర్ను డిస్కం నేరుగా ఏర్పాటు చేయాలి. దానికి అదనంగా ఏమీ వసూలు చేయరాదు. ఒకవేళ వినియోగదారుడి వ్యయంతో ప్రత్యేక ట్రాన్స్ఫార్మర్ను ఏర్పాటు చేస్తే దాన్ని డిస్కం నిర్వహించాలి. దాని నుంచి ఇతర వినియోగదారులకు కనెక్షన్లు ఇవ్వకూడదు.
- కొత్తగా ప్లాట్లు వేసే రియల్ఎస్టేట్ వ్యాపారులు ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఏర్పాటు అయ్యే ఖర్చుని వారే భరించాలి. పొలంలో కొత్తగా బోరు వేయించిన రైతు కరెంటు కనెక్షన్కు దరఖాస్తు చేస్తే కిలోవాట్కు రూ.వెయ్యి చొప్పున మాత్రమే డిస్కం వసూలు చేయాలి.
- ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల ఛార్జింగ్ స్టేషన్ ఏర్పాటు చేసుకుంటే 20 కిలోవాట్లలోపు అయితే రూ.3,400 అంతకు మించితే రూ. 8 వేల చొప్పున రుసుం చెల్లించాలి.
- 20 కిలోవాట్ల వరకు సర్వీస్ లైన్ ఛార్జీలతోపాటు డెవలప్మెంట్ ఛార్జీలను డిస్కంలు వసూలు చేస్తాయి. 20 కిలోవాట్లు దాటితే కేవలం సర్వీస్ లైన్ ఛార్జీలు మాత్రమే వసూలు చేస్తాయి. ఇప్పటికే అమల్లో ఉన్న డెవలప్మెంట్ ఛార్జీలు కిలోవాట్కు ఇంటి అవసరాలకు రూ.1,646 వాణిజ్య అవసరాలకు రూ. 2,275 ఖర్చు అవుతున్నాయి.
- గృహ విభాగంలో ఇంటి విస్తీర్ణం ఆధారంగా కనీస లోడ్ను నిర్ణయించారు. 500 చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలోపు ఉన్న ఇంటికి/ఫ్లాట్కు కనీసం 2 కిలోవాట్లు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది.
- ఒక ప్లాట్ కొనుగోలు ముందుగా దానికి ఉన్న కరెంటు కనెక్షన్ లోడు ఎంత అనేది చెక్ చేసుకోవాలి. దానికి ఉదాహరణకు 3 కిలోవాట్ల లోడుతో కనెక్షన్ బిల్డర్ ముందే తీసుకుని ఉంటే రూ.30,600 మాత్రమే అతనికి ఇవ్వాలి. అదనంగా కామన్ కనెక్షన్ లోడు 10 కిలోవాట్ల కనెక్షన్కు బిల్డర్ డిస్కంకు చెల్లించిన రూ.1,02,000ను మొత్తం 30 ఫ్లాట్లకు సమానంగా పంచితే ఒక ఫ్లాట్కు రూ.3,400 అవుతుంది. ఇది మాత్రమే బిల్డర్కు అదనంగా చెల్లించాలి. అంటే ఆ ఫ్లాట్కు మొత్తం రూ.34 వేలు మాత్రమే బిల్డర్కు ఇవ్వాలి.
- ఒకవేళ అపార్టుమెంటు లేదా వాణిజ్య భవనంలోని అన్ని కనెక్షన్ల లోడు 20 కిలోవాట్లలోపు ఉంటే రూ.4,600 చొప్పున ఒక్కో కిలోవాట్కు కట్టాలి.
- రైతులు ఎక్కువగా బోరుకు 5 అశ్వికశక్తి (హెచ్పీ) కరెంటు మోటారు పెడతారు. దీనికి సాధారణంగా 3.8 కిలోవాట్ల లోడు కరెంటు కనెక్షన్ తీసుకుంటారు. దీనికి రూ.3,800 చెల్లిస్తే సరిపోతుంది. ఇది కాకుండా కిలోవాట్కు మరో రూ.1,200 డెవలప్మెంట్ రుసుం తీసుకుంటారు. అంతేకాకుండా అవుట్ రైట్ కంట్రిబ్యూషన్ (ఓఆర్సీ) పేరుతో అదనంగా ఇంతకాలం వసూలు చేస్తున్న రుసుములన్నీ ఇక నిలిపివేయాలని ఈఆర్సీ స్పష్టం చేసింది.
డిస్కంలకు షాక్ - రూ. 42 వేల కోట్లకు చేరిన కరెంట్ బిల్లులు
కొత్తగా కరెంట్ కనెక్షన్ తీసుకునేవారికి అలర్ట్ - భారీగా పెరగనున్న డిపాజిట్ ఛార్జీలు!