ఇంట్లో కూర్చొనే లెర్నర్ లైసెన్స్ పరీక్ష - త్వరలో అందుబాటులోకి కొత్త వ్యవస్థ!
New System For Learner Licence Test : కార్యాలయాలకు వెళ్లకుండా ఇంట్లోనే లెర్నర్ లైసెన్స్ టెస్ట్ను రాసేందుకు రవాణా శాఖ ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. ఇందుకోసం సారథి అనే కొత్త వ్యవస్థను తీసుకురానుంది.
Published : November 3, 2026 at 1:01 PM IST
లెర్నర్ లైసెన్స్ కోసం కార్యాలయాలకు వెళ్లి పరీక్ష రాయకుండా ఇకపై వారి ఇళ్లలోనే సౌకర్యవంతంగా లైసెన్స్ టెస్ట్ను రాసేందుకు రవాణా శాఖ కసరత్తులు చేస్తోంది. డ్రైవింగ్ నేర్చుకునేందుకు లెర్నర్ లైసెన్స్ ప్రధానమైనది. దీనిని ఇంట్లోనే రాసేందుకు వీలుగా ఓ వ్యవస్థను అమలు చేసేందుకు కృషి చేస్తోంది. ఇప్పటికే ఆర్టిఫియల్ ఇంటెలిజెన్స్ను అనుసంధానం చేసిన 'సారథి' అనే కొత్త లెర్నర్ లైసెన్స్ టెస్టింగ్ వ్యవస్థను రవాణా శాఖ పరిశీలిస్తోంది. సులువుగా టెస్ట్ రాసి లైసెన్స్ను పొందేందుకు ఏర్పాట్లు చేస్తోంది.
అవకతవకలపై తక్షణ గుర్తింపు
అందుబాటులోకి తీసుకురానున్న సిస్టమ్ ముఖ గుర్తింపు ద్వారానే యాక్సెస్ ఉంటుంది. అలాగే ఏవైనా అవకతవకలు జరిగినా ఈ వ్యవస్థ తక్షణమే గుర్తిస్తుంది. దీనిని మరోసారి విజయవంతంగా పరీక్షించి వారం రోజుల్లోగా ఈ వ్యవస్థను అందుబాటులోకి తీసుకు రావాలని రవాణా శాఖ లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
ఈ ప్రక్రియ ఈ కింది విధంగా ఉంటుంది
- ఇంటి నుంచి పరీక్ష రాయడానికి సురక్షితమైన బ్రౌజర్, అలాగే అభ్యర్థి రియల్-టైమ్ వెరిఫికేషన్ అవసరం. అభ్యర్థి స్థానంలో వేరొకరు రావడం, అభ్యర్థి కనిపించకుండా పోవడం లేదా ఇతర సాంకేతిక అంతరాయాలు వంటి ఏవైనా అవకతవకలు జరిగితే, ఈ వ్యవస్థ తక్షణమే హెచ్చరికలను జారీ చేస్తుంది.
- అభ్యర్థులు తమ అప్లికేషన్ నంబర్, పాస్వర్డ్, పుట్టిన తేదీని ఉపయోగించి లాగిన్ అవ్వాలి. పరీక్ష సమయంలో ఇతర వెబ్సైట్లను తెరవడానికి ప్రయత్నించడం నిషిద్ధం.
- ఫేషియల్ వెరిఫికేషన్ పలుమార్లు విఫలమైతే ఒక ఓటీపీ జారీ అవుతుంది. దీనిని నమోదు చేసి ఆర్టీవో ఆఫీస్లో పరీక్ష రాయడానికి అవకాశం పొందాలి.
- పరీక్షలో గ్రీన్ కలర్ అంటే ప్రశ్నకు సమాధానం ఇచ్చారని, ఎరుపు రంగు అంటే ప్రశ్న చదివినట్టు కానీ దానికి ఇంకా సమాధానం ఇవ్వలేదని అర్థం. తెలుపు రంగు అంటే ప్రశ్న ఇంకా చూడలేదని సూచిస్తుంది.
- పరీక్షను పూర్తి చేసిన వెంటనే, అభ్యర్థికి సరిగ్గా సమాధానమిచ్చిన ప్రశ్నల సంఖ్య తెలుస్తుంది. పరీక్ష విజయవంతంగా పూర్తయిన వెంటనే అభ్యర్థులు క్యూఆర్ కోడ్ ఆధారిత ఎల్ఎల్ఆర్ను అందుకుంటారు.
75 శాతం మార్కులు
మరోవైపు దీంట్లో భాగంగా డ్రైవింగ్ లైసెన్స్కు సంబంధించి పకడ్బందీగా కార్యాచరణను రూపొందించింది. ఎవరికైనా డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ కావాలంటే తప్పనిసరిగా రెండున్నర గంటల పాటు ఆన్లైన్ వీడియో కోర్సుకు హాజరు కావాలి. ఇక్కడే చిక్కు వచ్చి పడింది. రెండున్నర గంటలు వినాలంటే వాహనదారులకు సమస్యగా మారింది. అంతేకాదు వీడియో చూశాక దానికి సంబంధించి ప్రశ్నలు అడిగితే వాటికి సమాధానం చెప్పాలి. ఇక దాంట్లో 75 శాతం మార్కులు సాధించిన వారికే లైసెన్స్లు జారీ చేయాలనే నిబంధన ఉంది.
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