యాక్సిడెంట్ ఎలా జరిగింది? బండి నడిపిన డ్రైవర్ ఎవరు? - ఇకపై ప్రతి ప్రమాదానికీ ప్రత్యేక లెక్క!
Road Safety by TG TMARS : రాష్ట్ర ప్రభుత్వం త్వరలో టీజీ-టీమార్స్ను ప్రారంభించనుంది. దీంతో రాష్ట్ర పరిధిలోని రోడ్డు ప్రమాదాల దర్యాప్తు, వాటి పర్యవేక్షణ, రైల్వే భద్రత విభాగాలను పర్యవేక్షించనుంది.
Published : October 10, 2026 at 11:02 AM IST
Road Safety by TG TMARS : రోడ్డు ప్రమాదాలు సర్వ సాధారణమైపోయాయి. రాంగ్ రూట్, అతి వేగం, హెల్మెట్, సీటు బెల్ట్ వేసుకోకపోవడం వంటి చిన్న చిన్న తప్పిదాలతో రోడ్డు ప్రమాదాలకు గురవుతూ అనేక మంది ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు. అయితే ఇలాంటి ప్రమాదాలను నివారించేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అడుగులు వేస్తోంది. దీనిలో భాగంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతిష్ఠాత్మకంగా చేపట్టిన ‘తెలంగాణ ట్రాఫిక్ మేనేజ్మెంట్ రోడ్ అండ్ రైల్ సేఫ్టీ బ్యూరో(టీజీ-టీమార్స్)’ త్వరలోనే అందుబాటులోకి రానుంది. వివరాల్లోకి వెళితే,
గణనీయంగా మెరుగుపడనున్న రహదారి భద్రత
ఇక ప్రతి రోడ్డు ప్రమాదానికీ ఒక లెక్క ఉంటుంది. ప్రమాదానికి కారణమైన వాహనం, దానిని నడిపిన డ్రైవర్ చరిత్ర పకడ్బందీగా రిజిస్టర్ అవుతుంది. ఒక రాష్ట్రంలో ప్రమాదం చేసి, వేరే రాష్ట్రానికి వెళ్లినా ఇట్టే తెలిసిపోతుంది. ‘ఎలక్ట్రానిక్ డీటెయిల్డ్ యాక్సిడెంట్ రిపోర్ట్ (ఈ-డీఏఆర్)’ కారణంగా ప్రమాద బాధితులకు నష్టపరిహారం చెల్లించే ప్రక్రియ గతంలో, నేడు ఎప్పటికప్పుడు అభివృద్ధి చెందుతోంది.
తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రతిష్ఠాత్మకంగా చేపట్టిన ‘తెలంగాణ ట్రాఫిక్ మేనేజ్మెంట్ రోడ్ అండ్ రైల్ సేఫ్టీ బ్యూరో(టీజీ-టీమార్స్)’ త్వరలోనే అందుబాటులోకి రానుండటంతో రాష్ట్రంలో రహదారి భద్రత త్వరలోనే అందుబాటులోకి రానుంది. దీంతో తెలంగాణలో రహదారి భద్రత గణనీయంగా మెరుగుపడనుంది. రాష్ట్ర పరిధిలోని రోడ్డు ప్రమాదాల దర్యాప్తు, వాటి పర్యవేక్షణ, హైవేలపై గస్తీ నిర్వహణ, ప్రమాదాల విశ్లేషణ, ట్రాఫిక్ నిర్వహణ, రాష్ట్రంలోని రైల్వే భద్రత తదితర అంశాలు ఈ విభాగం కిందకు రానున్నాయి.
రోజుకు సగటున 75 వరకు రోడ్డు ప్రమాదాలు
తెలంగాణలో రోజురోజుకూ పెరుగుతున్న రోడ్డు ప్రమాదాలు ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలోనే 2025 గణాంకాల ఆధారంగా రాష్ట్రంలో రోజుకు సగటున 75 వరకు రోడ్డు ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి. వీటి కారణంగా రోజూ 20 మంది ప్రాణాలు విడుస్తున్నారు. ఈ ప్రమాదాలకు ప్రధాన కారణం ట్రాఫిక్ నిబంధనల ఉల్లంఘనలే. మద్యం సేవించి వాహనాలు నడపడం, హెల్మెట్-సీట్బెల్ట్ లేకుండా వాహనం నడపడం, అధిక వేగం, రాంగ్ రూట్ డ్రైవింగ్ వంటివి సర్వసాధారణమయ్యాయి.
ప్రతి ప్రమాదానికీ ఈ-డీఏఆర్
ఈ ట్రాఫిక్ ఉల్లంఘనలను దృష్టిలో ఉంచుకొని ప్రభుత్వం ‘టీజీ-మార్స్’కు రూపకల్పన చేసింది. రోడ్డుపై ఎక్కడైనా ప్రమాదం జరిగితే వెంటనే సంబంధిత కారణాలను శాస్త్రీయంగా అధ్యయనం చేస్తారు. ఇంకోసారి ఈ తరహా తప్పులు జరగకుండా వాటిని నివారిస్తారు. ఆపై ప్రమాదానికి కారకుడైన డ్రైవర్ను చట్టపరంగా శిక్షిస్తారు. ఇందుకు తగ్గట్టుగా టీజీ-టీమార్స్లో ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేశారు. ప్రతి ప్రమాదానికి సంబంధించి ఈ-డీఏఆర్ రూపొందిస్తారు.
ప్రమాద బాధితులకు సత్వరమే ఇన్సూరెన్స్
ఈ ఘటనలకు సంబంధించిన సమాచారమంతా 'క్రైం అండ్ క్రిమినల్ ట్రాకింగ్ నెట్వర్క్ సిస్టం(సీసీటీఎన్ఎస్)'లో నమోదవుతుంది. రోడ్డు ప్రమాదానికి కారణమైన వాహనం, ప్రమాదం ఎలా జరిగింది? కారణమైన డ్రైవర్ ఎవరు? మృతులు, క్షతగాత్రులు ఇలా అనేక వివరాలన్నీ ఇందులో నమోదవుతాయి. ఇది ఈ-కోర్టులతో కూడా అనుసంధానమై ఉంటుంది. దీంతో ప్రమాద బాధితులకు సత్వరమే ఇన్సూరెన్స్ మంజూరయ్యే అవకాశముంటుంది. ప్రతి ప్రమాద స్థలాన్ని ఫోరెన్సిక్ నిపుణులతో పాటు రవాణా, వైద్య బృందాలు, పోలీసులు తనిఖీలు నిర్వహిస్తారు. ఆపై ప్రమాద కారణాలను విశ్లేషిస్తారు.
దసరా నుంచి సేవలు ప్రారంభం
తర్వాత భవిష్యత్తులో ఇలాంటి ఘటనలు జరగకుండా చర్యలు తీసుకుంటారు. టీజీ సేఫ్, హైడ్రా మాదిరిగానే ఇప్పుడు టీజీ-టీమార్స్ కూడా ఓ క్రియాశీలక విభాగంగా నిలవనుంది. టీజీ-టీమార్స్ ఏర్పాటుకు సంబంధించి ఇప్పటికే ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. అయితే దీనిని లాంఛనంగా దసరా నుంచి ప్రారంభించేందుకు ప్రభుత్వం అలోచన చేస్తోంది. దీనిలో భాగంగా ముందుగా అదనపు డీజీ స్థాయి అధికారిని, మరికొంతమంది కార్యాలయ సిబ్బందిని నియమించనున్నారు. అనంతరం మిగతా సిబ్బందికి సంబంధించి నియామకాలు చేపట్టనున్నారు.
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