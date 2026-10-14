తాగే నీటిలో చనిపోయిన బొద్దింకలు - ఒకే ఫ్రిజ్లో వెజ్, నాన్వెజ్ పదార్థాలు - ఆహార భద్రతను గాలికొదిలేసిన రెస్టారెంట్లు
TG SAFE Suspends FSSAI Licenses : ప్రజల ఆరోగ్యంతో చెలగాటమాడుతున్న రెస్టారెంట్లపై అధికారులు ఉక్కుపాదం మోపుతున్నారు. అమీర్పేట్, జూబ్లీహిల్స్, మాదాపూర్, చిక్కడపల్లి, హఫీజ్పేట్ సహా పలు కీలక ప్రాంతాల్లో తనిఖీలు చేశారు.
Published : October 14, 2026 at 12:27 PM IST
TG SAFE Suspends FSSAI Licenses : హైదరాబాద్లోని ప్రముఖ రెస్టారెంట్లలో ఆహార భద్రత గాలికి వదిలేశారు. వంటగదుల్లో అపరిశుభ్రత, బొద్దింకలు, ఎలుకల సంచారం. ఒకే ఫ్రిజ్లో వెజ్, నాన్వెజ్ ఆహార పదార్థాలు నిల్వ ఉంచడం చూసి అధికారులు ఆశ్చర్యపోయారు. మంగళవారం 13 హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లను తనిఖీ చేసిన టీజీ సేఫ్ అధికారులు, తీవ్రమైన ఉల్లంఘనలకు పాల్పడిన 4 సంస్థల ఫుడ్ సేఫ్టీ లైసెన్సులను సస్పెండ్ చేసి సీజ్ చేశారు.
హైదరాబాద్ నగరంలోని ప్రజల ఆరోగ్యంతో చెలగాటమాడుతున్న రెస్టారెంట్లపై అధికారులు ఉక్కుపాదం మోపారు. అమీర్పేట్, జూబ్లీహిల్స్, మాదాపూర్, చిక్కడపల్లి, హఫీజ్పేట్ సహా పలు కీలక ప్రాంతాల్లో, ఏడు ప్రత్యేక బృందాలుగా విడిపోయి విస్తృత తనిఖీలు చేశారు. ఈ దాడుల్లో కల్తీ అనుమానాలున్న 16 ఆహార నమూనాలను సేకరించి ల్యాబ్లకు తరలించారు. అనేక ప్రాముఖ్యత కలిగిన రెస్టారెంట్లు కూడా ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ లైసెన్స్ నిబంధనలను సైతం తుంగలో తొక్కినట్లు అధికారులు ప్రాథమికంగా నిర్ధరించారు.
ఈగలు, బొద్దింకలు, ఎలుకల సంచారం
చిక్కడపల్లిలోని ఎన్ఆర్ నందిని సుధా రెస్టారెంట్ తనిఖీల్లో వాటర్ డిస్పెన్సర్లో చనిపోయిన బొద్దింకలు, నీరు నిలిచిన ఫ్లోరింగ్, మురికి పట్టిన చిమ్నీలు బయటపడ్డాయి. వెంగళరావునగర్లోని సాయిదర్శిని, యూనివర్సల్ రెస్టారెంట్తోపాటు అమీర్పేట్లోని హర్ష డీలక్స్ మెస్లలో అపరిశుభ్రత ఉన్నట్లు అధికారులు గుర్తించారు. ఈ వంటగదుల్లో నీరు నిలిచిపోవడం, విరిగిన ఫ్లోరింగ్ జిడ్డుపట్టిన చిమ్నీలు, ఈగలు, బొద్దింకలు, ఎలుకల సంచారాన్ని అధికారులు రికార్డు చేశారు. అమీర్పేట్ హర్ష డీలక్స్ మెస్లోని తాగే నీటి డిస్పెన్సర్లో చనిపోయిన బొద్దింకలు తేలుతుండటం చూసి అధికారులు నివ్వెరపోయారు. ప్రజారోగ్యానికి తీవ్ర విఘాతం కలిగిస్తున్న ఈ 4 సంస్థల ఫుడ్ లైసెన్సులను తక్షణమే సస్పెండ్ చేసి వ్యాపార కార్యకలాపాలను వెంటనే నిలిపివేయాలని ఆదేశాలు జారీ చేశారు.
పలు లోపాలు వెలుగుచూడటంతో
మరోవైపు మాదాపూర్ అయ్యప్ప సొసైటీ పరిధిలోని ఐఏసీజీ హాస్టల్ మెస్, పద్మశ్రీ క్యాంటీన్ అస్సలు ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ లైసెన్సే లేకుండా అపరిశుభ్ర వాతావరణంలో నడుస్తున్నట్లు అధికారులు గుర్తించారు. ఈ క్యాంటీన్ కార్యకలాపాలను తక్షణమే మూసివేయాలని టీజీ సేఫ్ అధికారులు స్పష్టం చేశారు. ఇక జూబ్లీహిల్స్లోని అబ్సల్యూట్ బార్బెక్యూ రెస్టారెంట్లోనూ పలు లోపాలు వెలుగుచూడటంతో వాటిని సరిచేసుకోవాలని ఇంప్రూవ్మెంట్ నోటీసు జారీ చేశారు. హఫీజ్పేట్లోని ఇంపీరియల్ మల్టీ క్యుజిన్ రెస్టారెంట్, మాదాపూర్లోని కోల్కతా హౌస్ రెస్టారెంట్, రాజు గారి బిర్యానీ అలాగే అమీర్పేట్లోని ఆనందో బ్రహ్మ ఫైన్ డైన్, రాయలసీమ రుచులు సంస్థలకు షోకాజ్ నోటీసులు ఇచ్చారు. లైసెన్స్ ఉల్లంఘనలపై నివేదిక కోరడంతోపాటు వీటికి భారీ స్థాయిలో జరిమానాలు విధించేందుకు సిద్ధమవుతున్నారు.
ఆహార పదార్థాల నిల్వ పద్ధతులు, వంటగది పరిశుభ్రత, సిబ్బంది వ్యక్తిగత పరిశుభ్రత, ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ నిబంధనలపై టీజీ సేఫ్ ప్రత్యేక దృష్టి సారించింది. ఈ తనిఖీల్లో గుర్తించిన లోపాలను సదరు యాజమాన్యాలు సరిచేసుకున్నాయా లేదా రీ-ఇన్స్పెక్షన్ ద్వారా పరిశీలిస్తామని వెల్లడించారు. లాభార్జనే ధ్యేయంగా ప్రజల ప్రాణాలతో చెలగాటమాడితే ఎంతటి పెద్ద సంస్థపైనైనా కఠిన చర్యలు తప్పవని టీజీ సేఫ్ అధికారులు తీవ్రంగా హెచ్చరించారు.
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