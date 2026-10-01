ఆఫర్లు చూసి ఆర్డర్ చేసేస్తున్నారా? - తినే ముందు తస్మాత్ జాగ్రత్త!
తెలంగాణలో ఆహార భద్రతపై ఉక్కుపాదం మోపుతున్న టీజీ సేఫ్ అధికారులు ఆన్లైన్ డెలివరీ సంస్థల డార్క్ స్టోర్లపై దాడులు నిర్వహించాయి. నాలుగు డార్క్ స్టోర్ల ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ లైసెన్సులు రద్దు చేశారు. కార్యకలాపాలు నిలిపివేయాలని ఆదేశించారు.
Published : October 1, 2026 at 8:54 AM IST
TG Safe Rides on Grocery Stores : ఆన్లైన్లో ఆఫర్లు చూసి సరకులు ఆర్డర్లు పెడుతున్నారా? నిమిషాల్లో కిరాణ సామగ్రి ఇంటికి వస్తోందని మురిసిపోతున్నారా? అయితే మీరు ఆర్డర్ చేస్తున్నది ఆహారాన్ని కాదు, సాక్షాత్తూ రోగాన్ని. 'మేడిపండు చూడు మేలిమై ఉండు, పొట్ట విప్పిచూడు పురుగులుండు' అన్నట్లు, బయటకు చూస్తే కార్పొరేట్ లుక్, లోపల చూస్తే రోగాల పుట్టగా ఉంది. కస్టమర్లకు క్షణాల్లో సేవలందిస్తున్నామంటూ గొప్పలు చెప్పుకునే ఆన్లైన్ ఫుడ్ డెలివరీ సంస్థల అసలు బాగోతం బట్టబయలైంది.
16 డార్క్ స్టోర్లలో ఏకకాలంలో సోదాలు
తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఆహార భద్రతకు అధిక ప్రాధాన్యమిస్తున్న టీజీ సేఫ్ అధికారులు, తాజాగా ఆన్లైన్ డెలివరీ సంస్థల డార్క్ స్టోర్లపై స్పెషల్ ఫోకస్ పెట్టారు. తెలంగాణ స్టాండర్డ్స్ అథారిటీ ఫర్ ఫుడ్ అండ్ ఎసెన్షియల్ డ్రగ్స్, ఎన్ఫోర్స్మెంట్ టీమ్లు హైదరాబాద్ వ్యాప్తంగా మెరుపు దాడులు నిర్వహించాయి. ఫుడ్ సేఫ్టీ అధికారులు, పోలీసులతో కూడిన 10 ప్రత్యేక బృందాలు క్యూర్ పరిధిలోని 16 డార్క్ స్టోర్లలో ఏకకాలంలో సోదాలు చేపట్టాయి. పేట్ బషీరాబాద్, చింతల్, నిజాంపేట్, గాజుల రామారం, షాలిబండ, సైదాబాద్, కొంపల్లి, చార్మినార్ తదితర ప్రాంతాల్లో తనిఖీలు సాగాయి. సోదాల్లో రోజుల తరబడి నిల్వ ఉంచిన సరకులు, ఎక్స్పైరీ డేట్ అయిపోయిన ఆహార పదార్థాలు, కుళ్లిపోయి ఫంగస్ పట్టిన కూరగాయలు బయటపడ్డాయి.
ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ లైసెన్సులు రద్దు
వినియోగదారుల ఆరోగ్యంతో ఆన్లైన్ ఫుడ్ డెలివరీ సంస్థలు చెలగాటం ఆడుతున్న తీరు అధికారులనే విస్మయానికి గురి చేసింది. స్టోర్లలో ఎటు చూసినా దుమ్ము, తుప్పు పట్టిన ర్యాకులు, సాలెగూళ్లు దర్శనమిచ్చాయి. ఫ్రిజ్లలో ఉంచాల్సిన ఐస్క్రీమ్లు, పాల ఉత్పత్తులు కరిగిపోయి లీకవుతున్నాయి. కోల్డ్ రూమ్ ఉష్ణోగ్రతలను ఏమాత్రం పట్టించుకోవడం లేదు. పురుగులు పట్టిన ఆహార పదార్థాలు, బొద్దింకలు తిరుగుతున్న దృశ్యాలను చూసి అధికారులు నిర్ఘాంతపోయారు. ప్రజల ప్రాణాలతో చెలగాటమాడుతున్న వ్యవహారాన్ని తీవ్రంగా పరిగణించి, నాలుగు డార్క్ స్టోర్ల ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ లైసెన్సులు రద్దు చేశారు. తక్షణమే కార్యకలాపాలు నిలిపివేయాలని ఆదేశించారు.
గుడ్డిగా నమ్మితే అనారోగ్యం కొని తెచ్చుకున్నట్లే!
సోదాల్లో అనుమానాస్పదంగా కనిపించిన 15 రకాల ఆహార పదార్థాల నమూనాలను సేకరించి వాటిని ల్యాబ్కు పంపారు. మరోవైపు నిజాంపేట్, గాజుల రామారం, శాలిబండ, మూసారాంబాగ్, రేతీగల్లీ, గోల్కొండ ప్రాంతాల్లోని ఐదు స్టోర్లకు షోకాజ్ నోటీసులు జారీ చేశారు. చింతల్, గాజుల రామారంలలోని మూడు స్టోర్లకు ఇంప్రూవ్మెంట్ నోటీసులు అందించారు. లోపాలను సరిదిద్దుకున్న తర్వాతే తిరిగి తనిఖీలు చేసి తదుపరి నిర్ణయం తీసుకుంటామన్నారు. ఆన్లైన్ ఆర్డర్లు కదా అని గుడ్డిగా నమ్మితే, అనారోగ్యం కొని తెచ్చుకున్నట్లేనని అధికారులు స్పష్టం చేస్తున్నారు.
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