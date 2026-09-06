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ఫాం ఆయిల్, రసాయనాలతో పనీర్ తయారీ - టీజీసేఫ్ దాడుల్లో వెలుగులోకి షాకింగ్​ విషయాలు

హైదరాబాద్​లో 14 పనీర్, డెయిరీ కేంద్రాలపై టీజీ-సేఫ్‌ దాడులు - రూ.7.19 లక్షల విలువైన టన్ను లూజ్‌ ఫాం ఆయిల్ స్వాధీనం - పనీర్ తయారీలో పామాయిల్‌, గ్లిసరాల్ మోనోస్టియరేట్ వాడకం

TG SAFE Raids on paneer Manufacturing Units
టీజీసేఫ్​ అధికారులు స్వాధీనం చేసుకున్న పనీర్ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 6, 2026 at 12:39 PM IST

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TG SAFE Raids on paneer Manufacturing Units : హైదరాబాద్ నగర వ్యాప్తంగా కొన్ని డెయిరీల్లో కృత్రిమ పనీర్​ను తయారు చేస్తున్నారు. దీన్ని పలు రెస్టారెంట్లు, హోటళ్లు, స్ట్రీట్​ సైడ్​ ఫుడ్‌ సెంటర్లకు సరఫరా చేస్తూ ప్రజారోగ్యంతో చెలగాటమాడుతున్నారు. ఆహార కల్తీపై కొరడా ఝళిపిస్తున్న టీజీసేఫ్​ నగరంలో 14 పనీరు, డెయిరీ కేంద్రాలపై దాడులు నిర్వహించింది. శనివారం తెలంగాణ ఫుడ్‌సేఫ్టీ విభాగం, తెలంగాణ స్టేట్‌ అథారిటీ ఫర్‌ ఫుడ్‌ అండ్‌ ఎసెన్షియల్‌ డ్రగ్స్‌(టీజీ సేఫ్‌) ఎన్‌ఫోర్సుమెంట్‌ విభాగానికి చెందిన 12 ప్రత్యేక బృందాలు, పోలీసులతో సంయుక్తంగా ఈ తనిఖీలు నిర్వహించారు. ఈ తనిఖీల్లో అపరిశుభ్రత పరిసరాలతోపాటు కల్తీ నూనె, ఇతర రసాయనాలను గుర్తించారు. సహజ పనీర్‌ పేరుతో తయారు చేస్తున్నట్లుగా అధికారులు గుర్తించారు.

476 కేజీల గ్లిజరాల్ మోనోస్టియరేట్ స్వాధీనం : టీజీ-సేఫ్ తనిఖీల్లో రూ.7.19 లక్షల విలువైన టన్ను లూజ్‌ ఫాం ఆయిల్, 476 కేజీల గ్లిజరాల్‌ మోనోస్టియరేట్‌ (కృత్రిమ పనీర్‌ తయారీకి వాడేటువంటి రసాయనం), 150 కేజీల పాలపొడి (నాణ్యత లేనిది)ని సీజ్‌ చేశారు. జీడిమెట్లలోని యశోద డెయిరీ, రామ్‌దేవ్‌ డెయిరీ, గగన్‌పహాడ్‌లోని లక్ష్మీఫుడ్స్​తోపాటు మైలార్‌దేవ్‌పల్లిలో ధనలక్ష్మి డెయిరీ, ఇబ్రహీంపట్నంలోని మానస డెయిరీ, ఖానాపూర్‌ శ్రీ మహాలక్ష్మి డెయిరీ, నాదర్‌గుల్‌ గీతా డెయిరీ, హయత్‌నగర్‌లోని అనిత డెయిరీ, నార్ముల్‌ డెయిరీ, బహదూర్‌పుర శక్తి ట్రేడర్స్, హుస్సేని ఆలం కరాముంగి ట్రేడర్స్, ఇబ్రహీంపట్నంలోని తిరుమల డెయిరీ, ముచ్చింతల్‌లోని వి.కె.డెయిరీ, అల్వాల్‌లోని నటరాజ్‌ మిల్క్‌ ప్రొడక్ట్‌పై అధికారులు దాడులు నిర్వహించారు. తయారీ కేంద్రాల వద్ద ఈగలు, బొద్దింకలు స్వైర విహారంతోపాటు మురుగునీరు నిలిచిపోయి పరిసరాలు దారుణంగా ఉన్నాయని అధికారులు తెలిపారు. నోటీసులు ఇచ్చి చట్టపరంగా చర్యలు తీసుకోనున్నట్లు వివరించారు. కృత్రిమ పనీర్‌ (అనలాగ్‌)తో ఆరోగ్యానికి ముప్పు తప్పదని వైద్య నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

డబ్బు కోసం ఇంత బరితెగింపా : హైదరాబాద్​ నగరంలో ఏటా పెరుగుతున్న జనాభా అవసరాలకు తగినంత పాలు, పెరుగు, నెయ్యి, పనీర్ తదితర పాల ఉత్పత్తులు సరిపోవడం లేదు. డిమాండ్​కు అనుగుణంగా నిత్యావసర వస్తువులు అందుబాటులో లేకపోవడం కారణంగా, కొంతమంది వ్యాపారులు దీన్నే అవకాశంగా మలుచుకుని సోంపు నుంచి పాల వరకు, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్​ నుంచి నిత్యావసర వస్తువుల వరకు ప్రతి దానినీ కల్తీ చేస్తున్నారు. తద్వారా ప్రజారోగ్యానికి గండికొడుతున్నారు. రసాయనాలతో తయారు చేసిన పనీర్​ను తీసుకోవడం వల్ల అనారోగ్య సమస్యలు కలిగే అవకాశం ఉందని హెచ్చరిస్తున్నారు.

అనలాగ్​ పనీర్​ను ఇలా గుర్తించాలి :

  • స్వచ్ఛమైన పనీర్ మొత్తం ఒకే కలర్​లో ఉంటుంది. ఆ విధంగా కాకుండా పలు రంగులు కనిపిస్తే మాత్రం అది కల్తీ అయిందని గుర్తించాలి. మరీ ఎక్కువగా పసుపు రంగులో కనిపించినా అనుమానించాల్సిందేనని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
  • పనీర్ ముక్కను చేత్తో నలిపి చూస్తే కాస్త మెత్తగా తగులుతుంది. అలా కాకుండా రబ్బర్‌ మాదిరిగా సాగిందంటే అది నాశిరకమైనదని అర్థం.
  • స్వచ్ఛమైన పనీర్​ కాస్త కోవా మిఠాయి స్మెల్ వస్తుంది. దానికి బదులుగా పుల్లటి వాసన వచ్చినట్లయితే ఆలోచించాల్సిందేనట.
  • నిజమైన పనీర్ పెనం మీద వేడి చేసినప్పుడు ఏ ఆకారంలో ఉందో అలాగే ఉంటుంది. కాస్త తేమ కూడా బయటకు వస్తుంది. కానీ, కల్తీ పనీర్ కరిగిపోతుంది. అందులోంచి నీరు బయటకు వస్తుంది.

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TGSAFE RAIDS ON FOOD ESTABLISHMENTS
TGSAFE RAIDS IN HYDERABAD
హైదరాబాద్​లో టీజీసేఫ్​ దాడులు
TGSAFE FOUND UNHYGIENIC PANEER
TGSAFE RAIDS IN HYDERABAD

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