కేఎఫ్సీ, డొమినోస్లలోనూ అదే తంతు : నూనెను మళ్లీ మళ్లీ వాడేందుకు రసాయనాల వాడకం - అపరిశుభ్ర వాతావరణం
TG Safe Raids On Kfc Dominos : తెలంగాణ స్టేట్ ఫుడ్ సేఫ్టీ అధికారులు హైదరాబాద్ నగరంలోని కేఎఫ్సీ, డొమినోస్ పిజ్జా అవుట్లెట్లపై మెరుపు దాడులు నిర్వహించారు.
Published : November 13, 2026 at 10:50 AM IST
హైదరాబాద్ నగరవాసులు ఎంతో ఇష్టంగా తినే ప్రముఖ ఫాస్ట్ఫుడ్ కేంద్రాల అసలు రంగు బయటపడింది. హైదరాబాద్లోని కేఎఫ్సీ, డొమినోస్ పిజ్జా అవుట్లెట్లలో టీజీ సేఫ్ అధికారులు మెరుపు దాడులు నిర్వహించారు. ఫుడ్ సేఫ్టీ అధికారులు, పోలీసులతో కూడిన 13 ప్రత్యేక బృందాలు క్యూర్ రీజియన్లోని మొత్తం 26 అవుట్లెట్లలో ఏకకాలంలో తనిఖీలు చేపట్టాయి.
ఈ సోదాల్లో వంట గదుల్లో విస్తుపోయే దృశ్యాలు, కళ్లు బైర్లు కమ్మే అక్రమాలు వెలుగు చూశాయి. ఒకసారి వాడిన వంట నూనెను మళ్లీ మళ్లీ వాడేందుకు వీలుగా, దానిని శుద్ధి చేసేందుకు అనుమతి లేని సింథటిక్ మెగ్నీషియం సిలికేట్ అనే రసాయనాన్ని వాడుతున్నట్లు అధికారులు గుర్తించారు. దాడుల్లో సుమారు 52 కిలోల ఈ నిషేధిత రసాయనాన్ని సీజ్ చేశారు.
9 అవుట్లెట్ల ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ లైసెన్సులు సస్పెండ్
భాగ్యనగరంలో కేఎఫ్సీ, డొమినోస్ పిజ్జా అవుట్లెట్లలో పలు బ్రాంచీల వంట గదుల్లో ఎలుకల విసర్జనలు, బొద్దింకలు, ఈగల బెడద తీవ్రంగా ఉన్నట్లు అధికారులు గుర్తించారు. గోడలపై బూజు, దుర్వాసన, గడువు తీరిన ఆహార పదార్థాలు, హెయిర్ నెట్లు లేకుండానే వంట చేస్తున్న సిబ్బందిని చూసి అధికారులు విస్తుపోయారు. కల్తీ అనుమానంతో 20 ఆహార నమూనాలను సేకరించి అధికారులు పరీక్షలకు పంపారు. ప్రజారోగ్యంతో చెలగాటమాడుతున్న 9 అవుట్లెట్ల ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ లైసెన్సులను తక్షణమే సస్పెండ్ చేస్తూ, వ్యాపారాలను నిలిపివేయాలని అధికారులు ఆదేశాలు జారీ చేశారు.
స్విగ్గీ, జొమాటోల 9 బ్రాంచీలను తొలగించాలని ఆదేశాలు
హైదరాబాద్ నగరంలోని 7 కేఎఫ్సీ బ్రాంచీలు మదీనాగూడ, మియాపూర్, సింధీ కాలనీ (సికింద్రాబాద్), పంచ్ మొహల్లా (చార్మినార్), మూసారాంబాగ్, బంజారాహిల్స్, శిల్పకళా వేదిక (హైటెక్ సిటీ), ఇనార్బిట్ మాల్ (మాదాపూర్). 2 డొమినోస్ పిజ్జా బ్రాంచీలు శరత్ సిటీ మాల్ (కొండాపూర్), ఇనార్బిట్ మాల్ (మాదాపూర్) లైసెన్సులు పునరుద్ధరించే వరకు ఈ 9 కేంద్రాలను తమ ప్లాట్ఫారమ్ల నుంచి తొలగించాలని స్విగ్గీ, జొమాటో సంస్థలకు టీజీ సేఫ్ అధికారులు సమాచారాన్ని పంపారు.
మిగిలిన బ్రాంచీలకు నోటీసులు, తీవ్రమైన ఉల్లంఘనలకు పాల్పడిన 5 బ్రాంచీలకు అంటే డొమినోస్కు చెందిన కార్ఖానా, గచ్చిబౌలి, మైండ్స్పేస్ హైటెక్ సిటీ, కేఎఫ్సీకి చెందిన నిజాంపేట్, గచ్చిబౌలి బ్రాంచిలకు జరిమానాలు విధించేందుకు షోకాజ్ నోటీసులు జారీ చేశారు. డొమినోస్కు చెందిన మరో 8 బ్రాంచీలకు ప్రమాణాలు మెరుగుపరుచుకోవాలని ఇంప్రూవ్మెంట్ నోటీసులు ఇచ్చారు. తదుపరి తనిఖీల్లో మార్పు కనిపించకపోతే వీటిపైనా కఠిన చర్యలు తప్పవని అధికారులు హెచ్చరించారు.
ఆరోగ్యంతో చెలగాటం ఆడితే ఉపేక్షించేది లేదు
బ్రాండెడ్ పేరుతో అధిక ధరలు వసూలు చేస్తున్న ప్రముఖ ఫాస్ట్ ఫుడ్ కేంద్రాల వంట గదుల్లో ఇంతటి అపరిశుభ్రత బయటపడటం నగరవాసులను విస్మయానికి గురిచేస్తోంది. ప్రజారోగ్యంతో చెలగాటమాడితే ఎంతటి పెద్ద సంస్థలైనా ఉపేక్షించేది లేదని ఈ దాడులతో టీజీ సేఫ్ అధికారులు హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. నిబంధనలు ఉల్లంఘించిన 9 కేంద్రాలకు తాళం వేయడంతో పాటు, మిగిలిన 13 అవుట్లెట్లకు నోటీసులు ఇచ్చారు. తదుపరి తనిఖీల్లోనైనా ఈ సంస్థల తీరు మారుతుందా లేదా అన్నది వేచి చూడాలి.
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