హైదరాబాద్లో మాంసం దుకాణాలపై ఫుడ్ సేఫ్ట్ అధికారుల దాడులు - విక్రయ కేంద్రాలకు షోకాజ్ నోటీసులు
TG Safe Raids on Mutton Shops : హైదరాబాద్లోని పలు ప్రాంతాల్లో ఎన్ఫోర్స్మెంట్ విభాగానికి చెందిన 11 ప్రత్యేక బృందాలతో విస్తృతంగా తనిఖీలు చేపట్టారు. మాంసం విక్రయ కేంద్రాల్లో తీవ్ర అపరిశుభ్రత వెలుగుచూసింది
Published : November 19, 2026 at 6:35 PM IST|
Updated : November 19, 2026 at 7:30 PM IST
హైదరాబాద్లో మాంసం, చికెన్ విక్రయించే దుకాణాలపై టీజీ సేఫ్ అధికారులు కొరడా ఝళిపించారు. నగరంలోని పలు ప్రాంతాల్లో ఎన్ఫోర్స్మెంట్ విభాగానికి చెందిన 11 ప్రత్యేక బృందాలతో విస్తృతంగా తనిఖీలు చేపట్టారు. ఈ క్రమంలో మాంసం విక్రయ కేంద్రాల్లో తీవ్ర అపరిశుభ్రత వెలుగుచూసింది. మాంసంపై పెద్ద సంఖ్యలో ఈగలు వాలి ఉండటాన్ని అధికారులు గుర్తించారు. చికెన్ కటింగ్ అనంతరం వచ్చే వ్యర్థాలు నేలపైనే ఉండటం అధికారులు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. మరికొన్ని దుకాణాల్లో బొద్దింకలు, ఇతర కీటకాలు సంచరిస్తుండటాన్ని గుర్తించిన అధికారులు సరైన పరిశుభ్రత, శానిటేషన్ ప్రమాణాలు పాటించకుండా మాంసం విక్రయిస్తున్న నిర్వాహకుల తీరుపై అసహనం వ్యక్తం చేశారు.
మాంసం విక్రయ కేంద్రాలకు షోకాజ్ నోటీసులు
ముఖ్యంగా మటన్ను ఎలాంటి కవరింగ్ లేకుండా బహిరంగంగా వేలాడదీసి విక్రయిస్తుండటాన్ని గుర్తించారు. నిబంధనలు ఉల్లంఘించిన కొన్ని మాంసం విక్రయ కేంద్రాలను మూసివేయాలని అధికారులు నిర్ణయించారు. మరికొన్ని కేంద్రాలకు షోకాజ్ నోటీసులు, ఇంప్రూవ్మెంట్ నోటీసులు జారీ చేశారు. తనిఖీలు పూర్తైన అనంతరం పూర్తి వివరాలను వెల్లడిస్తామని టీజీ సేఫ్ అధికారులు తెలిపారు. మాంసం విక్రయ కేంద్రాల నిర్వాహకులు తప్పనిసరిగా పరిశుభ్రత ప్రమాణాలు పాటించాలని అధికారులు స్పష్టం చేస్తున్నారు. త్వరలో మరోసారి తనిఖీలు నిర్వహిస్తామని తెలిపారు. ఇప్పుడు ఇంప్రూవ్మెంట్ నోటీసులు తీసుకున్న వారిలో మార్పు రాకుంటే మూసివేయాల్సి వస్తుందని హెచ్చరించారు.
అవుట్లెట్ల ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ లైసెన్సులు సస్పెండ్
తెలంగాణలో ప్రభుత్వం కొత్తగా టీజీ సేఫ్ ప్రారంభించిన తరువాత కల్తీ ఆహార పదార్థాలు, నిబంధనలు పాటించని దుకాణాలపై వరుస దాడులు జరుగుతున్నాయి. ప్రారంభంలో హోటల్స్, రెస్టారెంట్లపై ప్రధానంగా దృష్టి సారించిన టీజీ సేఫ్ విజిలెన్స్ సిబ్బంది తరువాత తిను బండారాలు తయారు చేసే కేంద్రాల్లో తనిఖీలు నిర్వహించారు. ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ లైసెన్సులు లేకుండానే వ్యాపారాలు నిర్వహిస్తున్న రెస్టారెంట్లను కూడా గుర్తించారు. ఇటీవల పండగల సీజన్లలో స్వీట్ తయారీ కేందాలను పరిశీలించి నిబంధనలు పాటించని పలు కేంద్రాలను మూసివేయించారు. మరికొన్నింటికి ఇంప్రూవ్మెంట్ నోటీసులు జారీ చేశారు.
ఇటీవల ఇంటర్నేషనల్ బ్రాండ్స్ అయిన కేఎఫ్సీ, డొమినోస్ పిజ్జా అవుట్లెట్లలో తనిఖీలు చేసిన అధికారులు అక్కడి వంటగదులు చూసి అవాక్కయ్యారు. పలు బ్రాంచీల కిచెన్లలో ఎలుకల విసర్జనలు, బొద్దింకలు, ఈగల బెడద తీవ్రంగా ఉన్నట్లు అధికారులు గుర్తించారు. గోడలపై బూజు, దుర్వాసన, గడువు తీరిన ఆహార పదార్థాలు, హెయిర్ నెట్లు లేకుండానే వంట చేస్తున్న సిబ్బందిని చూసి అధికారులు విస్తుపోయారు. కల్తీ అనుమానంతో 20 ఆహార నమూనాలను సేకరించి అధికారులు పరీక్షలకు పంపారు. ప్రజారోగ్యంతో చెలగాటమాడుతున్న 9 అవుట్లెట్ల ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ లైసెన్సులను తక్షణమే సస్పెండ్ చేస్తూ, వ్యాపారాలను నిలిపివేయాలని అధికారులు ఆదేశాలు జారీ చేశారు.
కల్తీ ఆహారాన్ని విక్రయిస్తే దాదాపు రూ.5 లక్ష వరకు జరిమానా
ఆహార భద్రతా చట్టాల ప్రకారం కల్తీ ఆహారాన్ని విక్రయించినట్లు రుజువైతే, రూ. 1 లక్ష నుంచి రూ. 5 లక్షల వరకు జరిమానా ఉంటుంది. అలాగే 8 నెలల జైలు శిక్ష విధిస్తారు. ఆ ఆహారం తినడం వల్ల మరణం సంభవిస్తే యావజ్జీవ కారాగార శిక్ష విధించేందుకు కూడా నిబంధనలు ఉన్నాయి.
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