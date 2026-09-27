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రుచి తర్వాత - ముందు పాకశాల శుచి చూడండి : ఫైవ్‌ స్టార్ హోటళ్లు, ట్రెండీ కేఫ్‌ల చీకటికోణమిదే!

హైదరాబాద్​ నగరంలో కల్తీ రాయుళ్లపై టీజీ-సేఫ్ కొరడా ఝుళిపిస్తోంది. నగరంలో 10 ప్రత్యేక బృందాలతో హైటెక్ ​సిటీ, గచ్చిబౌలి, మాదాపూర్ ప్రాంతాల్లో దాడులు నిర్వహించి 11 ప్రముఖ రెస్టారెంట్లు, పబ్​ల లైసెన్సులు సస్పెండ్ చేసింది.

TGSAFE Raids on Food Establishments
హైదరాబాద్​లో టీజీసేఫ్ దాడులు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 27, 2026 at 7:36 AM IST

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TGSAFE Raids on Food Establishments : హైదరాబాద్‌లోని ఐటీ కారిడార్లలోని లగ్జరీ పబ్‌లు, ఫైవ్‌ స్టార్ హోటళ్లు, ట్రెండీ కేఫ్‌ల వెనక ఉన్న చీకటి కోణం బట్టబయలైంది. ఆకర్షణీయమైన బోర్డులు, రూ.కోట్ల వ్యాపారాల పేరుతో ప్రజల ప్రాణాలతో చెలగాటమాడుతున్న కిచెన్ల డొల్లతనాన్ని టీజీ సేఫ్ అధికారులు బయటపెట్టారు. 10 ప్రత్యేక బృందాలతో హైటెక్ సిటీ, గచ్చిబౌలి, మాదాపూర్ ప్రాంతాల్లోని 20 ప్రముఖ లగ్జరీ హోటళ్లు, పబ్‌లపై నిర్వహించిన తనిఖీల్లో విస్తుపోయే విషయాలు వెలుగు చూశాయి.

అడుగడుగునా ఉల్లంఘనలు

రూ.కోట్లలో బిజినెస్ చేసే ప్రముఖ హోటళ్ల కిచెన్లలో అధికారులు అడుగుపెట్టగానే అడుగడుగునా నిబంధనల ఉల్లంఘనలు దర్శనమిచ్చాయి. వంట గదుల నిండా బొద్దింకలు, ఈగలు, ఎలుకల మలం కనిపించింది. ఫ్రీజర్లలో వండిన ఆహార పదార్థాలు, పచ్చి మాంసం, వెజ్, నాన్-వెజ్ అన్నింటినీ ఒకే దగ్గర కుక్కేశారు. పురుగులు పట్టిన పిండి, బూజు పట్టిన జీడి పప్పు, పల్లీల్లో జెర్రులు, మిరియాలు, ఎలుకలు కొరికిన మయోనైజ్ ప్యాకెట్లు, గడువు ముగిసిన ఆహార సరుకులను చూసి అధికారులు షాకయ్యారు. కొన్ని ప్రముఖ రెస్టారెంట్లలో సిబ్బంది వంట గదిలోనే గుట్కాలు నములుతూ, సిగరెట్లు కాలుస్తూ కనిపించడం గమనార్హం.

తనిఖీల్లో విస్మయకర విషయాలు వెలుగులోకి

హైటెక్ సిటీ మొనాస్టరీలో ఎలుకల సంచారం, కాయగూరల్లో బూజు, పాడైపోయిన గుడ్లను తనిఖీల్లో అధికారులు గుర్తించారు. ఇనార్బిట్ మాల్ అమ్‌ ఆహా తెలుగు కిచెన్‌లో ఎలుకలు కొరికిన మయోనైజ్, ఆహారంపై బొద్దింకలు దర్శనమిచ్చాయి. మాదాపూర్ లక్కీ మల్టీకుసిన్‌లో నిల్వ చేసిన ఆహారం, ఫ్రీజర్లలో దుర్వాసనను అధికారులు గుర్తించారు. మాదాపూర్ సాయి రామ్ మెస్‌లో పురుగులు పట్టిన మైదా, మినపప్పు ఉన్నట్లు తేలింది. ప్రియాంక హాస్పిటాలిటీ, శివాని బార్‌లోని పురుగులు పట్టిన సరుకులను అధికారులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. హైటెక్ సిటీ కోల్ స్పార్క్ మల్టీ కుసిన్‌లో బూజు పట్టిన 22 కిలోల పల్లీలు, 25 కిలోల మిరియాలు, జీడిపప్పును అధికారులు సీజ్ చేశారు.

11 రెస్టారెంట్ల లైసెన్స్​లు సస్పెండ్
ప్రజల ఆరోగ్యాలతో చెలగాటమాడుతున్న పలు రెస్టారెంట్స్‌, హోటల్‌ నిర్వాహకులపై టీజీ సేఫ్‌ అధికారులు ఉక్కుపాదం మోపారు. ఏకంగా 11 ప్రముఖ రెస్టారెంట్లు, పబ్‌ల ఎఫ్​ఎస్​ఏఏఐ లైసెన్సులను సస్పెండ్ చేస్తూ, వ్యాపార కార్యకలాపాలు నిలిపివేయాలని అధికారులు ఆదేశించారు. రామేశ్వరం కేఫ్, ఇష్టా వంటి 6 ప్రముఖ హోటళ్లకు లోపాలు దిద్దుకోవాలంటూ ఇంప్రూవ్‌మెంట్ నోటీసులను జారీ చేశారు. కల్తీ అనుమానంతో 21 ఆహార శాంపిళ్లను ల్యాబ్‌లకు పంపించారు.

తనిఖీల్లో దూకుడు పెంచిన టీజీసేఫ్

హైదరాబాద్ నగరంలో కల్తీరాయుళ్లపై టీజీసేఫ్ కొరడా ఝుళిపిస్తోంది. విచ్చలవిడిగా ఆహార కల్తీకి పాల్పడుతున్న వారిపై కఠినంగా వ్యవహరిస్తోంది. ఇప్పటికే పలు హోటళ్లు, ఫుడ్ ​కోర్టులపై తనిఖీలు నిర్వహించిన టీజీసేఫ్​ పలు లోపాలను గుర్తించింది. నిబంధనలు పూర్తిగా ఉల్లంఘించి ప్రజారోగ్యంతో చెలగాటమాడుతున్న వారి లైసెన్స్​లను రద్దు చేసింది. మరికొంతమందికి ఇంప్రూవ్​మెంట్ నోటీసులను జారీ చేస్తోంది. అయినప్పటికీ కల్తీరాయుళ్ల తీరు మాత్రం మారడం లేదు. తమ లాభార్జన కోసం విచ్చలవిడిగా ఆహార కల్తీకి పాల్పడుతూ ప్రజారోగ్యానికి గండికొడుతున్నారు. టీజీసేఫ్ వరుసగా నిర్వహిస్తున్న తనిఖీల్లో విస్తుపోయే విషయాలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. పలు హోటళ్లు నిబంధనలు గాలికి వదిలి కుళ్లిన, కాలం చెల్లిన వాటిని ఆహార పదార్థాల తయారీకి వినియోగిస్తున్నట్లుగా గుర్తించారు.

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TGSAFE RAIDS IN HYDERABAD
హైదరాబాద్​లో టీజీసేఫ్ దాడులు
TG SAFE RAIDS ON RESTAURANTS
TGSAFE RAIDS ON FOOD ESTABLISHMENTS
TG SAFE RAIDS ON RESTAURANTS

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