రాంనగర్ ఫిష్ మార్కెట్లో టీజీ సేఫ్ అధికారుల తనిఖీలు - భారీగా కుళ్లిన చేపలు సీజ్
TG SAFE Rides On Fish Market : ముషీరాబాద్లో రాంనగర్ చేపల మార్కెట్లో టీజీసేఫ్ అధికారులు తనిఖీలు నిర్వహించారు. భారీగా కుళ్లిన చేపలు సీజ్ చేసి వ్యాపారులకు నోటీసులు అందజేశారు.
Published : November 27, 2026 at 5:39 PM IST|
Updated : November 27, 2026 at 5:50 PM IST
హైదరాబాద్ రాంనగర్ చేపల మార్కెట్లో వెటర్నరీ, టీజీ సేఫ్ ఫుడ్ వింగ్ అధికారులు తెల్లవారుజాము నుంచే ఆకస్మికంగా తనిఖీలు చేపట్టారు. ఈ క్రమంలో మార్కెట్లో విక్రయ కేంద్రాల్లో తీవ్ర అపరిశుభ్రతను వారు గమనించారు. చేపల నాణ్యత, తూకం పరిశుభ్రత అంశాలను పరిశీలించారు. కుళ్లిపోయిన చేపలను గుర్తించి సీజ్ చేశారు. ఆయా వ్యాపారులపై కేసు నమోదు చేశారు.
చేపల విక్రయాలపై టీజీ సేఫ్ ఫుడ్ వింగ్ అధికారులు తనిఖీలు
టీజీ సేఫ్ ఫుడ్ వింగ్ అధికారులు చేపల నాణ్యత, తాజాదనంపై అధికారుల ఆరా తీసారు. మార్కెట్లో కుళ్లిన చేపలు, నిల్వ విధానాలు, పరిశుభ్రతపై అధికారులు పరిశీలించారు. చేపలకు హానికరమైన రసాయనాలు లేదా అక్రమ ప్రిజర్వేటివ్స్ వినియోగిస్తున్నారా కోణంలో పరిశీలించారు. చేపల నాణ్యత, తూకం పరిశుభ్రత అంశాలను అధికారులు పరిశీలించారు. ప్రధానంగా హరి ఫిష్ కంపెనీ, అర్జున్ ఫిష్ మార్ట్, బాలకృష్ణ ఫిష్ మార్ట్, సీఎన్ఆర్ ఎంటర్ ప్రైజేస్, జేడీబీ ఫిష్ మర్చంట్లో తనిఖీలు చేశారు. నాణ్యత పాటించని ఫుడ్, ట్రేడ్ లైసెన్స్ లేని వ్యాపారులకు నోటీసులు అందజేశారు.
150 కిలోల చేపలు సీజ్
తనిఖీల్లో భాగంగా సుమారు 150 కిలోల కుళ్లిపోయిన చేపలు గుర్తించి ధ్వంసం చేశారు. వాటి విలువ సుమారు రూ. 15 వేలు ఉంటుందని తెలిపారు. ఆయా వ్యాపారులపై అధికారులు కేసు నమోదు చేశారు. చేపల మార్కెట్పై ప్రత్యేక డ్రైవ్ నిర్వహిస్తున్నట్లు ఎఫ్ఎస్ఎస్ఎఐ అధికారి మనోజ్ చెప్పారు. చేపల నాణ్యత, నిల్వ విధానాలు పరిశీలిస్తున్నట్లు ఆయన చెప్పారు. తనిఖీల్లో పలు దుకాణాలు లైసెన్సులు లేకుండా, అపరిశుభ్ర పరిస్థితుల్లో నిర్వహిస్తున్నట్లు గుర్తించారు. కుళ్లిన చేపలను అధికారులు ధ్వంసం చేసి, వెంటనే లైసెన్సులు తీసుకోవాలని వ్యాపారులను ఆదేశించారు.
అయితే తనిఖీలపై చేపల వ్యాపారులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఎప్పుడు లేని సమస్య ఇప్పుడే వచ్చిందా అంటూ అధికారులతో వాగ్వాదానికి దిగారు. అపరిశుభ్రత మధ్యాహ్నానికి క్లియర్ అవుతుందని, తాము తాాజా చేపలే అమ్ముతున్నామని చెబుతున్నారు.
ఇక్కడ ఖరాబైన చేపలు అమ్మం, నేను చిన్నప్పటి నుంచి ఇక్కడ బిజినెస్ చేస్తున్నా. ఎప్పుడు ప్రెష్ చేపలే అమ్ముతున్నాం. ఇప్పటివరకు ఎలాంటి రిమార్క్ రాలేదు. అధికారులు ఇలా వచ్చి తనిఖీలు చేస్తే ఇబ్బంది పడతాం - చేపల వ్యాపారి
వ్యాపారుల వాదన ఎలా ఉన్నా.. ప్రభుత్వం నిర్దేశించిన ప్రమాణాలు పాటించడం లేదని టీజీ సేఫ్ అధికారులు గుర్తించారు. అలాంటి దుకాణాలకు నోటీసులు జారీచేశారు.
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