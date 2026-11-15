కౌంటర్ దగ్గరే కిచెన్ విజువల్స్ చూడొచ్చు - నచ్చితేనే తినొచ్చు - రెస్టారెంట్లలో నూతన విధానం!
Hotel Kitchens CC Camara Visuals : హైదరాబాద్లో ఇటీవల టీజీసేఫ్ నిర్వహించిన తనిఖీల్లో హోటళ్లలోని కిచెన్ల అపరిశుభ్రత బయటపడుతోంది. దీంతో వాటి పారదర్శకతను పెంచేలా టీజీసేఫ్ కొత్త విధానాన్ని తీసుకొచ్చేందుకు ప్రణాళికలు రూపొందించింది.
Published : November 15, 2026 at 10:37 AM IST
ఆకలేసిందనో, ఫేవరైట్ డిష్ తిందామనో రెస్టారెంట్కు వెళ్లి తింటుంటాం. మరి ఆ వంటలు సిద్ధం చేసే కిచెన్ను చూడగలమా అంటే కష్టమే. అక్కడ ఎలా వంట చేస్తున్నారు? సిబ్బంది ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారు? ఇలా వంటగది వాస్తవ పరిస్థితి గురించి తెలుసుకోవడం ఇబ్బందే. ఒకవేళ చొరవ తీసుకొని లోపలికి వెళ్దామనుకున్నా కుదరదు. అక్కడున్న సిబ్బంది అడ్డుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తారు. హైదరాబాద్ నగరవ్యాప్తంగా చాలా రెస్టారెంట్లు, హోటళ్లలో ఇదే పరిస్థితి. అనేక హోటళ్లలోని కిచెన్లలో అపరిశుభ్రత తాండవిస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో కిచెన్ల పారదర్శకతను పెంచేలా టీజీసేఫ్ ప్రత్యేక కార్యాచరణ రూపొందిస్తోంది.
సీసీ కెమెరాల విజువల్స్తో కిచెన్లను చూడొచ్చు
టీజీసేఫ్ ప్రణాళికలో భాగంగా నగరంలోని ప్రతి రెస్టారెంట్, హోటళ్లలోని కిచెన్లను వినియోగదారులు చూసేందుకు వీలు కల్పిస్తారు. కస్టమర్లు నేరుగా వంటగదిలోకి వెళ్లాల్సిన అవసరం లేకుండానే లోపలి పరిస్థితులను అంచనా వేయొచ్చు. ఇందుకోసం కిచెన్లలో సీసీటీవీ కెమెరాలను అమర్చి, వాటి విజువల్స్ క్యాష్ కౌంటర్ల దగ్గర ఉండే మానిటర్లలో చూసేలా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. ఇటీవల టీజీసేఫ్ అధికారులతో జరిగిన సమావేశంలో నగరంలోని రెస్టారెంట్లు, హోటళ్ల నిర్వాహకులు ఈ ప్రతిపాదనకు అంగీకారం తెలిపారు.
కనీస ప్రమాణాలు పాటించే అవకాశం
కస్టమర్లు భోజనం బిల్లులు చెల్లించే క్యాష్ కౌంటర్ దగ్గర ఉన్న మానిటర్లో కిచెన్ను చూసి, అక్కడి వాతావరణంపై సంతృప్తి చెందితేనే తినొచ్చు. లేదంటే తిరిగి వెళ్లిపోవచ్చు. ఇలా చేయడంతో నిర్వాహకులు కనీస పరిశుభ్రత, భద్రతా ప్రమాణాలు పాటించే అవకాశం ఉందని అధికారులు భావిస్తున్నారు. ఈ విధానాన్ని కొద్దిరోజుల్లో జంట నగరాల్లో అమలు చేయనున్నట్లు టీజీసేఫ్ డిప్యూటీ ఫుడ్ కంట్రోలర్ ఆనందరావు తెలిపారు. ఇప్పటికే పలు హోటళ్లు ఈ కార్యాచరణ అమలు చేసేందుకు ముందుకొచ్చాయని చెప్పారు.
రెస్టారెంట్లలోని కిచెన్లలో ఉండాల్సిన నియమాలివి
- ఫుడ్ సేఫ్టీ అండ్ స్టాండర్డ్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా (ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ) నిర్దేశించిన నిబంధనలు కచ్చితంగా పాటించాలి. టాయిలెట్లు, డ్రైనేజీ, చెత్త డబ్బాలకు వంటగది దూరంగా ఉండాలి.
- వంట చేసేటప్పుడు సిబ్బంది తప్పనిసరిగా హెయిర్నెట్, అప్రాన్, గ్లౌజులు ధరించాలి. గోళ్లు పెంచుకోవడం, ఉంగరాలు, వాచ్ పెట్టుకోవడం నిషేధం. జ్వరం, దగ్గు, చర్మ వ్యాధులతో బాధపడుతున్న వారు వంట చేయరాదు. యాజమాన్యాలు సిబ్బందికి ప్రతి ఆరు నెలలకోసారి ఆరోగ్య పరీక్షలు చేయించి, వాటి రికార్డులు అందుబాటులో ఉంచాలి.
- కిచెన్లోని ఫ్లోరింగ్ జారకుండా, మురుగునీరు నిలిచిపోకుండా శుభ్రపరిచేందుకు సులువుగా ఉండాలి. అలాగే గోడలకు కనీసం 5 అడుగుల ఎత్తు వరకు టైల్స్ వేయాలి.
- సీలింగ్లో బూజు, పెయింట్ ఊడిపోకుండా చూడాలి. తగినంత గాలి, వెలుతురు రావాలి. పొగ, ఆవిరి బయటకు వెళ్లేందుకు చిమ్నీ, ఎగ్జాస్ట్ ఫ్యాన్ తప్పనిసరి.
- పచ్చి మాంసం, వండిన ఆహారం, కూరగాయలను వేర్వేరుగా నిల్వ చేయాలి. వీటిని ఒకే ఫ్రిజ్లో కలిపి ఉంచకూడదు.
- చెత్త కోసం మూత ఉన్న డబ్బాలను ఏర్పాటు చేయాలి. పేరుకుపోకుండా రోజూ తీసేయాలి. ఎలుకలు, బొద్దింకలు రాకుండా పెస్ట్ కంట్రోల్ చేయాలి.
- ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ లైసెన్సులు అందరికీ కనిపించేలా పెట్టాలి. వాడిన వంటనూనెనే మళ్లీ మళ్లీ ఉపయోగించకూడదు. నూనెలో టోటల్ పోలార్ కాంపౌండ్స్ (టీపీసీ) స్థాయి 25 శాతానికి మించితే దాన్ని పారేయాలి.
- దోమలు, ఈగలు లోపలికి రాకుండా కిటికీలు, వెంటిలేటర్లకు మెష్లు అమర్చాలి. వేడి, చల్లని నీరు అందుబాటులో ఉండాలి.
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