తెలంగాణలో అనలాగ్ పనీర్పై నిషేధం - టీజీసేఫ్ కీలక నిర్ణయం
తెలంగాణలో అనలాగ్, నాన్-డెయిరీ పనీర్పై ఏడాది పాటు నిషేధం విధిస్తూ టీజీసేఫ్ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. 10 సెప్టెంబర్ 2026 నుంచి తక్షణమే నిషేధం అమల్లోకి వస్తుందని ప్రకటించింది.
ప్రతీకాత్మక చిత్రం (Getty Images)
Published : September 11, 2026 at 6:39 PM IST|
Updated : September 11, 2026 at 6:50 PM IST
TG Safe Imposed Ban on Analog paneer : తెలంగాణలో నకిలీ పనీర్ తయారు చేస్తున్న కల్తీరాయుళ్లకు టీజీసేఫ్ షాకింగ్ వార్త చెప్పింది. అనలాగ్, నాన్-డెయిరీ పనీర్పై ఏడాది పాటు నిషేధం విధిస్తూ టీజీసేఫ్ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ప్రజారోగ్య ప్రయోజనాల దృష్ట్యా చర్యలు చేపట్టినట్లుగా తెలుస్తోంది. ఇటీవల టీజీసేఫ్ నిర్వహించిన తనిఖీల్లో భారీగా అనలాగ్ పనీర్ బయటపడిన విషయం తెలిసిందే.
Last Updated : September 11, 2026 at 6:50 PM IST