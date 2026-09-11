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తెలంగాణలో అనలాగ్​ పనీర్​పై నిషేధం ​- టీజీసేఫ్​ కీలక నిర్ణయం

తెలంగాణలో అనలాగ్​, నాన్​-డెయిరీ పనీర్​పై ఏడాది పాటు నిషేధం విధిస్తూ టీజీసేఫ్​ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. 10 సెప్టెంబర్ 2026 నుంచి తక్షణమే నిషేధం అమల్లోకి వస్తుందని ప్రకటించింది.

TG Safe Imposed Ban on Analog paneer
ప్రతీకాత్మక చిత్రం (Getty Images)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 11, 2026 at 6:39 PM IST

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Updated : September 11, 2026 at 6:50 PM IST

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TG Safe Imposed Ban on Analog paneer : తెలంగాణలో నకిలీ పనీర్​ తయారు చేస్తున్న కల్తీరాయుళ్లకు టీజీసేఫ్​ షాకింగ్ వార్త చెప్పింది. అనలాగ్​, నాన్​-డెయిరీ పనీర్​పై ఏడాది పాటు నిషేధం విధిస్తూ టీజీసేఫ్​ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ప్రజారోగ్య ప్రయోజనాల దృష్ట్యా చర్యలు చేపట్టినట్లుగా తెలుస్తోంది. ఇటీవల టీజీసేఫ్​ నిర్వహించిన తనిఖీల్లో భారీగా అనలాగ్ పనీర్​ బయటపడిన విషయం తెలిసిందే.

Last Updated : September 11, 2026 at 6:50 PM IST

TAGGED:

BAN ON ANALOG PANEER
అనలాగ్​ పనీర్​పై నిషేధం
NON DAIRY PANEER
TG SAFE RAIDS
BAN ON ANALOG PANEER IN TG

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