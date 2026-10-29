మిఠాయి కాదు విషం!: గడువు ముగిసిన సరకులు - తినే పదార్థాల్లో ఎలుకల వ్యర్థాలు
TG SAFE Raids On Sweet Making Units : హైదారాబాద్లో స్వీట్ల తయారీ కేంద్రాలపై టీజీ సేఫ్ దాడులు చేసింది. 16 సంస్థల్లో తనిఖీలు నిర్వహించి 5 కేంద్రాలను మూసివేసింది.
Published : October 29, 2026 at 8:41 AM IST
TG SAFE Raids On Sweet Making Units : తినే పదార్థాలలో ఎలుకల వ్యర్థాలు, పురుగులు పట్టిన పదార్థాలు, గడువు ముగిసిన సరకులు, స్వీట్లు తయారు చేసే చోట అపరిశుభ్రత, వాటిని కప్పేందుకు వార్తాపత్రికల వినియోగం. ఇటీవల తనిఖీలు జరిగినా, మళ్లీ అవే అపరిశుభ్ర పరిస్థితులు బయటపడటం కలకలం రేపుతోంది.
పండుగల వేళ ప్రజల ఆరోగ్యంతో చెలగాటమాడుతున్న స్వీట్ల తయారీ కేంద్రాలపై టీజీ సేఫ్ మరోసారి దాడులు చేసింది. 16 సంస్థల్లో తనిఖీలు నిర్వహించి, ఐదు కేంద్రాలను మూసివేసింది. మరో ఐదు సంస్థల లైసెన్సులను సస్పెండ్ చేసింది. కల్తీ అనుమానంతో 22 నమూనాలు సేకరించి, దాదాపు రూ.17 లక్షల విలువైన ఆహార పదార్థాలపై చర్యలు తీసుకుంది.
13 ప్రత్యేక బృందాలతో పోలీసుల తనిఖీలు
హైదరాబాద్ క్యూర్ పరిధిలో స్వీట్ల తయారీ కేంద్రాలపై టీజీ సేఫ్ మరోసారి కొరడా ఝుళిపించింది. ఫుడ్ సేఫ్టీ అధికారులు, హైదరాబాద్ పోలీసులతో కూడిన 13 ప్రత్యేక బృందాలు, క్యూర్ ప్రాంతంలో 16 తయారీ, విక్రయ కేంద్రాల్లో తనిఖీలు నిర్వహించాయి. కొన్నిచోట్ల ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ లైసెన్సులు లేకుండానే వ్యాపారాలు నిర్వహిస్తుండగా, మరికొన్ని కేంద్రాల్లో లైసెన్స్ కేటగిరీ నిబంధనలకు విరుద్ధంగా ఉన్నట్లు గుర్తించారు.
వంట శాలలు, పాత్రలు అపరిశుభ్రంగా ఉండటం, డ్రైనేజీల్లో ఆహార వ్యర్థాలు పేరుకుపోవడం, బొద్దింకలు, ఈగలు, ఎలుకల బెడద అధికారుల దృష్టికి వచ్చింది. ఆహార పదార్థాలను వార్తాపత్రికల్లో చుట్టడం, గడువు ముగిసిన సరకులను నిల్వ ఉంచడం, సిబ్బంది వ్యక్తిగత పరిశుభ్రత పాటించకపోవడం వంటి ఉల్లంఘనలూ బయటపడ్డాయి. కొన్ని ప్యాక్ చేసిన స్వీట్లపై భవిష్యత్తు తేదీని తయారీ తేదీగా ముద్రించినట్లు అధికారులు గుర్తించారు.
శుభ్రత లేని వ్యాపారాలు మూసివేత
తనిఖీల్లో కల్తీ అనుమానంతో 22 ఆహార నమూనాలను అధికారులు సేకరించారు. 3,546.5 కిలోల ఆహార పదార్థాలను, రూ.16,86,018 విలువైన నిల్వలను సీజ్ చేయడంతో పాటు, నిబంధనల ప్రకారం పారవేసే చర్యలు చేపట్టారు. లైసెన్సులు లేకుండా లేదా అపరిశుభ్ర పరిస్థితుల్లో వ్యాపారాలు నిర్వహిస్తున్న చంపాపేట్లోని బాలాజీ స్వీట్స్, సికింద్రాబాద్ పీజీ రోడ్డులోని మమత స్వీట్ హౌస్, కాటేదాన్ బృందావన్ కాలనీలోని ఎస్కే ఫుడ్స్, ఎంజే మార్కెట్లోని హమీదీ కన్ఫెక్షనరీస్, చుడీ బజార్లోని అన్నపూర్ణ క్యాటరర్స్ను మూసివేశారు.
మరోవైపు చార్మినార్లోని ఆగ్రా మిఠాయి ఘర్ రెస్టారెంట్, సనత్నగర్లోని జీ పుల్లారెడ్డి స్వీట్స్, వనస్థలిపురంలోని స్వీటోన్ రుచులు, ఫలక్నుమా షంషీర్గంజ్లోని బాలాజీ శ్రీకిషన్ మిఠాయి భండార్, కాటేదాన్లోని హిరాణీ ఫుడ్స్ (మినర్వా స్వీట్స్) సంస్థల ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ లైసెన్సులను సస్పెండ్ చేసి, కార్యకలాపాలు తక్షణమే నిలిపివేయాలని ఆదేశించారు. ఏడు సంస్థలకు షోకాజ్ నోటీసులు జారీ చేయగా, హిమాయత్నగర్లోని శ్రీ శగున్ మిఠాయి వాటికకు లోపాలను సరిదిద్దుకోవాలని ఇంప్రూవ్మెంట్ నోటీస్ ఇవ్వనున్నారు. తిరిగి తనిఖీలు నిర్వహించి, నిబంధనల అమలును పరిశీలించిన తర్వాత తదుపరి చర్యలు తీసుకుంటామని అధికారులు తెలిపారు.
ఔషధ దుకాణాలపైనా
క్యూర్ పరిధిలో ఆన్లైన్ ఫార్మసీల్లో తనిఖీలు చేసిన టీజీసేఫ్ ఏకంగా 32 ఔషధ దుకాణాలకు షోకాజ్ నోటీసులు జారీ చేసింది. ఆన్లైన్ ద్వారా ఔషదాలు డెలివరీ చేస్తున్న మొత్తం 106 ఔషధ దుకాణాలపై దాడులు చేసిన టీజీసేఫ్ అధికారులు, నిబంధనల పాటించని 32 దుకాణాలకు నోటీసులు జారీ చేశారు. ఈ సోదాల్లో పలు దుకాణాలు షెడ్యూల్ హెచ్-1 కింద ఉన్న ఔషధాల రిజిస్టర్లు, వైద్యుల ప్రిస్క్రిప్షన్లు, కొనుగోలు ఇన్ వాయిస్లు సరిగా మెయింటెన్ చేయటం లేదని అధికారులు గుర్తించారు. సరైన వైద్యుల ప్రిస్క్రిప్షన్ లేకుండా అర్హత కలిగిన ఫార్మాసిస్టులు లేకుండానే ఔషధాలు విక్రయిస్తున్నట్టు పేర్కొన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో షోకాజ్ నోటీసులు జారీ చేసిన ఔషధ దుకాణాలపై డ్రగ్స్ అండ్ కాస్మొటిక్స్ యాక్ట్ 1940 కింద చర్యలు తీసుకోనున్నట్టు ప్రకటించారు.
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