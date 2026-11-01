చెప్పులు పక్కనే కూరగాయలు - వంట గదిలో పిల్లులు, ఎలుకలు - హోటళ్లలో షాకింగ్ దృశ్యాలు
TG Safe rides : హైదరాబాద్లో కల్తీ ఆహారంపై టీజీ సేఫ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ బృందాలు ఉక్కుపాదం మోపాయి. ఏకకాలంలో 22 ప్రత్యేక బృందాలు మెరుపు దాడులు నిర్వహించి 14 హోటళ్ల లైసెన్సులు రద్దు చేశాయి.
Published : November 1, 2026 at 11:03 AM IST
హైదరాబాద్లో ప్రజల ఆరోగ్యంతో చెలగాటమాడుతున్న బడా రెస్టారెంట్ల బండారం బయటపడింది. బయటకు జిగేల్మంటూ కనిపించే ప్రముఖ హోటల్ వంటగదుల్లో ఎలుకలు, బొద్దింకలు స్వైరవిహారం చేస్తున్న దృశ్యాలు అధికారులనే విస్మయానికి గురిచేశాయి. అపరిశుభ్రత కేరాఫ్గా మారిన 14 హోటళ్ల లైసెన్సులను అధికారులు తక్షణమే రద్దు చేయగా మరో 8 హోటళ్లకు షోకాజ్ నోటీసులు జారీ చేశారు.
హైదరాబాద్లో కల్తీ ఆహారం, అపరిశుభ్ర వాతావరణంపై టీజీ సేఫ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ బృందాలు ఉక్కుపాదం మోపాయి. గోల్కొండ, చార్మినార్ జోన్లలో ఏకకాలంలో 22 ప్రత్యేక బృందాలు మెరుపు దాడులు నిర్వహించాయి. తనిఖీల్లో హోటళ్ల కిచెన్ల దుస్థితి చూసి అధికారులు కంగుతిన్నారు. మురుగునీటి నిల్వలు, గ్రీజు పట్టిన గోడల మధ్యే ఏళ్ల తరబడి వంటలు చేస్తున్నట్లు గుర్తించారు. దాదాపు 544 కిలోల కుళ్లిన కూరగాయలు, ఫంగస్ పట్టిన ఆహార పదార్థాలను అక్కడికక్కడే ధ్వంసం చేశారు. పలుమార్లు కాగబెట్టిన 13 కిలోల వంటనూనెను పారబోశారు.
కిచెన్లో చీపుర్లు, చెప్పులు
గుడిమల్కాపూర్లోని 'సిద్దిక్ కబాబ్ సెంట్రల్ కిచెన్'లో చీపుర్లు, చెప్పుల పక్కనే బకెట్లలో కూరలు దర్శనమిచ్చాయి. వంటగదిలో పిల్లులు, ఎలుకల సంచారాన్ని చూసి టాస్క్ఫోర్స్ అధికారులు షాకయ్యారు. ఇక రేతిబౌలిలోని 'అజీబో ది రాయల్ అరేబియన్ రెస్టారెంట్'లో ఏకంగా తాగునీటి ట్యాంకులోనే బొద్దింకలు ఈత కొడుతున్నాయి. నయాపూల్ 'హోటల్ నయాబ్' బిర్యానీ సెక్షన్లో మురుగునీరు నిలిచి ఉండటం, ఆహారంపై న్యూస్ పేపర్లు కప్పడం అధికారులను ఆగ్రహానికి గురి చేసింది.
14 రెస్టారెంట్ల లైసెన్సులు రద్దు
ప్రజల ప్రాణాలతో చెలగాటమాడుతున్న 14 రెస్టారెంట్ల లైసెన్సులను ఫుడ్ సేఫ్టీ అధికారులు తక్షణమే రద్దు చేస్తూ వ్యాపారాలు వెంటనే నిలిపివేయాలని ఆదేశించారు. లైసెన్సులు రద్దయిన వాటిలో శాలిబండ 'షా గౌస్', నయాపూల్ 'నయాబ్', దిల్సుఖ్నగర్ 'మెహఫిల్' లాంటి ప్రముఖ హోటళ్లు ఉన్నాయి. వీటితో పాటు టోలిచౌకిలోని 'శ్రీ రాఘవేంద్ర ఉడిపి', 'అల్సబా హోటల్' సంతోష్నగర్లోని 'లక్కీ రెస్టారెంట్', 'శ్రీ రాఘవేంద్ర ఉడిపి' బ్రాంచ్పై అధికారులు చర్యలు తీసుకున్నారు. అలాగే గుడిమల్కాపూర్లోని 'సిద్ధిక్ కబాబ్', 'బాలాజీ డాబా', మలక్పేట్ 'సోహైల్ రెస్టారెంట్', 'అక్షయ టిఫిన్స్', మాసబ్ ట్యాంక్ 'డైన్ హిల్', ఎంజేఆర్ రోడ్ 'వెంకటేశ్వర హోటల్', రేతిబౌలి 'అజీబో' రెస్టారెంట్ల లైసెన్సులను సైతం అధికారులు సస్పెండ్ చేశారు.
8 బడా సంస్థలకు షోకాజ్ నోటీసులు
వీటితో పాటు నిబంధనలు తుంగలో తొక్కిన మరో 8 బడా సంస్థలకు అధికారులు షోకాజ్ నోటీసులు జారీ చేశారు. ఫలక్నుమాలోని 'తాజ్ ఫలక్నుమా ప్యాలెస్', మాసబ్ ట్యాంక్లోని 'గోల్కొండ హోటల్ అండ్ రిసార్ట్స్', శాలిబండ 'పిస్తా హౌస్', చార్మినార్ 'మాండీ ఎట్ 36', 'హోటల్ సబ్జీ', సంతోష్నగర్ 'స్వీకార్ హోటల్', టోలిచౌకి 'ఇంపీరియల్ మల్టీ క్యూజిన్', లక్డీకాపూల్లోని 'తైబా బేకరీ'లకు నోటీసులు వెళ్లాయి. కల్తీ జరిగిందన్న పక్కా అనుమానంతో ఫుడ్ సేఫ్టీ అధికారులు 21 ఫుడ్ శాంపిల్స్ను సేకరించి ల్యాబ్కు పంపించారు. లాభాల కక్కుర్తితో ప్రజల ఆరోగ్యంతో చెలగాటమాడితే ఎంతటి బడా రెస్టారెంట్నైనా ఉపేక్షించేది లేదని అధికారులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
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