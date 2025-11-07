ETV Bharat / state

ఓఆర్‌ఆర్‌పై బస్సు సర్వీసులు ఎప్పుడు పెంచుతారో? - మీనమేషాలు లెక్కిస్తోన్న ఆర్టీసీ

హైదరాబాద్ ఔటర్ రింగ్ రోడ్డుపై ఆర్టీసీ బస్సు సర్వీసులపై మీనమేషాలు - ప్రయాణికుల అవసరాలకు అనుగుణంగా బస్సులు నడిపాలని విజ్ఞప్తి - ఓఆర్​ఆర్​పై బస్సులు పెంచితే నగరంలోని ట్రాఫిక్‌ నుంచి కొంత ఉపశమనం

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 7, 2025 at 12:32 PM IST

TGRTC Bus Services On Outer Ring Road : హైదరాబాద్​ నగరానికి మణిహారంలా ఔటర్​ రింగ్​ రోడ్డు ఉన్నా ప్రజారవాణా సదుపాయాన్ని కల్పించడంలో ఆర్టీసీ మీనమేషాలు లెక్కిస్తోందనే విమర్శలు పెద్ద ఎత్తున వినిపిస్తున్నాయి. శంషాబాద్‌ - గచ్చిబౌలి (315 రూట్‌) మార్గంలో 25 కిలోమీటర్ల మేర 6 నాన్‌స్టాప్‌ సర్వీసులను (ఆర్డినరీ, ఎక్స్‌ప్రెస్‌) అందిస్తుండగా ఐటీ ఉద్యోగులు, వ్యాపారులు, కార్మికులు ఈ సేవలను వినియోగించుకుంటున్నారు. ఈ తరహాలోనే ఇతర మార్గాలను అనుసంధానిస్తూ మరిన్ని బస్సులను పెంచాలన్న డిమాండ్లు వస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ప్రయాణికుల అవసరాలకు అనుగుణంగా బస్సులు నడిపితే నగరంలోని ట్రాఫిక్‌ నరకం నుంచి విముక్తి లభిస్తుందని పలువురు చెబుతున్నారు.

బాహ్యవలయ రహదారి ఎగ్జిట్‌లను కలుపుతూ : ఔటర్​ రింగ్​ రోడ్డు 158 కిలోమీటర్ల పొడవునా ఉండగా మొత్తం 25 ఎగ్జిట్‌ పాయింట్​లు ఉన్నాయి. ఇందులో నియోపోలిస్, కొల్లూరు, నార్సింగి, టీఎస్‌పీఏ, శంషాబాద్, తుక్కుగూడ, పెద్ద గోల్కొండ, నానక్‌రాంగూడ, పెద్ద అంబర్‌పేట్, కీసర, శామీర్‌పేట్, మేడ్చల్, దుండిగల్, మల్లంపేట్‌ తదితరాలున్నాయి. సమీపంలో 15 నుంచి 20 కిలోమీటర్ల మేర దూరంలోని ప్రాంతాలను చేరుకోవాలంటే 60 నుంచి 90 నిమిషాల సమయం పడుతోందని ప్రయాణికులు అభిప్రాయం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఓఆర్‌ఆర్‌ మీదుగా సర్వీసులు నడిపితే 20 నుంచి 30 నిమిషాల సమయం ఆదా అవుతుంది. చుట్టుపక్కల పర్యాటక, ఆధ్యాత్మిక ప్రాంతాలు సందర్శించేవారికి వెసులుబాటు కల్పించినట్లు అవుతుంది. వ్యక్తిగత వాహనాల వినియోగం తగ్గి ప్రజారవాణాలో ఆక్యూపెన్సీ రేషియో కూడా పెంచి ఊతమిచ్చినట్టవుతుంది.

సవ్యదిశ, అపసవ్యదిశలో : గచ్చిబౌలి - పటాన్‌చెరు మార్గంలో బాహ్యవలయ రహదారికి సమీపంలో అనేక కాలనీలు విస్తరించి ఉన్నాయి. ఈ మార్గంలో ఎగ్జిట్‌లను అనుసంధానిస్తూ ఆర్టీసీ బస్సులు నడపాలని ప్రయాణికులు డిమాండ్‌ చేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా మల్లంపేట్‌ వద్ద ఎగ్జిట్‌ అందుబాటులోకి రావడంతో ప్రయాణం మరింత సులభతరమవుతుందని అభిప్రాయపడుతున్నారు. బీఎన్‌రెడ్డి నగర్, హయత్‌నగర్, వనస్థలిపురం ప్రాంతవాసులు శంషాబాద్ ఎయిర్‌పోర్టుకు వెళ్లాలంటే పెద్ద అంబర్‌పేట్‌ నుంచి వ్యక్తిగత వాహనాల్లో వెళుతున్నారు. ఈ మార్గంలోనూ ఆర్టీసీ సర్వీసులను నడపాలని డిమాండ్‌ చేస్తున్నారు.

కోకాపేట్​ నుంచి గచ్చిబౌలికి రెండు వైపులా : ఈ తరహాలోనే మేడ్చల్​ జిల్లా ఘట్‌కేసర్‌- పెద్ద అంబర్‌పేట్, శంషాబాద్‌-ఘట్‌కేసర్‌ మార్గంలో సర్వీసులు పెంచాలని కోరుతున్నారు. ఇలా డిమాండ్‌ ఉన్న చోటు నుంచే కాకుండా కోకాపేట్‌ నుంచి గచ్చిబౌలికి రెండు వైపులా బస్సులు నడపాలని ప్రజలు కోరుతున్నారు. ఈ అంశంపై ఆర్టీసీ అధికారుల వివరణ కోరగా గతంలో దీనిపై ఫీజిబులిటీ స్టడీ చేశామని, విస్తరిస్తున్న కాలనీల నుంచి డిమాండ్‌ ఆధారంగా సర్వీసుల సంఖ్య పెంచే అంశాన్ని వీలైనంత త్వరితగతిన పరిశీలిస్తామని చెప్పారు.

బస్సు టికెట్​ రిజర్వేషన్​, ఛార్జీల చెల్లింపులను మరింత సులభతరం చేయడంపై తెలంగాణ ఆర్టీసీ యాజమాన్యం దృష్టి సారించింది. ప్రయాణికులు ప్రస్తుతం ఆర్టీసీ వెబ్​సైట్​, లేదంటే బస్టాండ్లలో కౌంటర్ల నుంచి ఆన్​లైన్​లో టికెట్లు రిజర్వు చేసుకుంటున్నారు. త్వరలోనే గూగుల్​ మ్యాప్స్​ నుంచి ఆర్టీసీ బస్సుల సమాచారం తెలుసుకోవడంతోపాటు అప్పటికప్పుడే రిజర్వేషన్​ చేసుకునే సౌకర్యాన్ని అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చేందుకు సంస్థ సిద్థమవుతోంది.

