కరెంటును పొదుపుగా వాడుతున్నారా? - బంగారు, వెండి పతకాలు గెలుచుకునే ఛాన్స్
టీజీ రెడ్కో 2025 సంవత్సరానికి అవార్డుల ప్రదానం - ఈ నెల 30 వరకు అర్జీలకు ఆహ్వానం - సౌర శక్తి వినియోగానికి సంబంధించి 12 విభాగాల్లో దరఖాస్తులకు ఆహ్వానం
Published : November 23, 2025 at 3:12 PM IST
Tgredco Awards 2025 : శీతాకాలం వచ్చిందంటే చాలు స్నానాలకు తప్పని సరిగా వేడి నీరు కావాలి. దీనికోసం చాలా వరకు ప్రజలు గీజర్లు, వాటర్ హీటర్లనే వినియోగిస్తుంటారు. వేసవిలో చల్లదనం కోసం ఫ్యాన్, ఏసీ వంటి విద్యుత్ పరికరాలను నిరంతరాయంగా వినియోగిస్తారు. ఇలా కాలం ఏదైనా విద్యుత్తును అధిక మొత్తంలో వినియోగిస్తుంటారు. అయితే ఈ విద్యుత్తు ఉత్పత్తి చేసేందుకు ఎంతో ఖర్చు అవుతుంది. ప్రభుత్వం సొంత ప్రాజెక్టులతో విద్యుత్తు ఉత్పత్తి చేస్తూనే, ఇతర సంస్థల నుంచి విద్యుత్తును కొనగోలు చేసి ప్రజలకు, వినియోగదారులకు అందిస్తోంది. అలాంటి విలువైన విద్యుత్తును పొదుపుగా వినియోగించాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. దీనికోసం విద్యుత్తు పొదుపుగా వినియోగించిన వారికి టీజీ రెడ్కో పురస్కారాలను ఇవ్వనుంది. వివరాల్లోకి వెళితే,
విద్యుత్ పొదుపునకు రెడ్కో పురస్కారం : రాష్ట్రంలో విద్యుత్తును పొదుపుగా వినియోగించిన వారికి టీజీ రెడ్కో పురస్కారాలు అందించి సత్కరించనుంది. ఇప్పటికే సౌర విద్యుత్తుపై అనేక అవగాహన కార్యక్రమాలు చేపడుతోంది. తక్కువ కరెంటుతో ఎక్కువ ఉత్పత్తి చేయడాన్ని ప్రభుత్వం ప్రోత్సహిస్తోంది. వివిధ విభాగాల్లో తెలంగాణ పునరుద్ధరణీయ ఇంధన వనరుల అభివృద్ధి సంస్థ (టీజీ రెడ్కో) తెలంగాణ ఎనర్జీ కన్జర్వేషన్ అవార్డులతో సత్కరించాలని నిర్ణయించింది. ఇందుకు ఈ నెల 30 వరకు అర్జీలను ఆహ్వానిస్తోంది. టీజీ రెడ్కో 2025 సంవత్సరానికి సంబంధించి అవార్డుల ప్రదానంలో భాగంగా సౌర శక్తి వినియోగానికి సంబంధించి 12 విభాగాల్లో దరఖాస్తులు కోరుతోంది.
బంగారు, వెండి పతకాలు గెలుచుకునే అవకాశం : ఆసక్తి ఉన్న వారు ఈ నెల 30లోగా cawards@gmail.com మెయిల్ ఐడీకి పూర్తి సమాచారాన్ని దరఖాస్తు రూపంలో పంపించాల్సి ఉంటుంది. ఎంపికైన వారికి డిసెంబరులో జరిగే ఇంధన పొదుపు వారోత్సవాల్లో ప్రథమ, ద్వితీయ బహుమతుల కింద బంగారు, వెండి పతకాలను అందిచనున్నారు. మరింత సమాచారం కావాలంటే tgredco.telangana.gov.in వెబ్సైట్ను పరిశీలించవచ్చు.
విభాగాల వారీగా :
- వాణిజ్య భవనాలు : రాష్ట్రంలో కొత్తవి, పునరుద్దరించిన ఇంధన పరిరక్షణ అమలు చేసినవి.
- ప్రభుత్వ భవనాలు : కొత్తగ పునరుద్దరించిన ఇంధన పరిరక్షణ కార్యక్రమాలు అమలు.
- భారీ పరిశ్రమలు : రాష్ట్రంలో వార్షిక శక్తి వినియోగం (విద్యుత్తు ఇంధనం) 1000 టీవోఈ (టన్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ, విద్యుత్తు ఉత్పత్తి) పరిశ్రమలు.
- విద్యాసంస్థల భవనాలు : ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు విద్యాసంస్థల భవనాలు, ఇంధన పరిరక్షణ కార్యక్రమాలు.
- రైల్వే స్టేషన్ భవనాలు : రైల్వేకు చెందిన ఇంధన పరిరక్షణ అమలు చేసినవి.
- నమూనా నివాస గృహాలు : కనెక్టెడ్ లెడ్ 100 కేడబ్ల్యూ లేదా కాంట్రాక్ట్ డిమాండ్ 120 కేవీఏ ఉన్నవి.
- మధ్య స్థాయి పరిశ్రమలు : పరిశ్రమలు వీటి వార్షిక శక్తి వినియోగం 200-1000 టీవోఈ మధ్య ఉన్నవి
- చిన్న తరహా పరిశ్రమలు : వార్షిక శక్తి వినియోగం 200 టీఈవో వరకు ఉన్నవి.
- బస్సు డిపోలు.
- పట్టణ స్థానిక సంస్థలు : మున్సిపాలిటీలు, కార్పొరేషన్లు, నీరు, మరుగునేటి బోర్డులు వంటివి.
- గ్రామ పంచాయతీలు : ఇంధన పరిరక్షణ కార్యక్రమాలు అమలు చేసిన గ్రామ పంచాయతీలు.
- స్వచ్ఛంద సంస్థలు.
