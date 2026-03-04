ETV Bharat / state

ఏసీని ఇలా వాడితే కరెంట్​ బిల్లు తగ్గించుకునే ఛాన్స్! - టీజీ రెడ్కో అధ్యయన నివేదిక ఏం చెప్పిందంటే?

ఏసీలను 25 డిగ్రీల వద్ద వాడాలి - దీనివల్ల 310 కిలోల కర్బన ఉద్గారాలను నియంత్రించవచ్చు - ఏటా 432 యూనిట్ల విద్యుత్తు వినియోగం తగ్గించవచ్చు - ప్రభుత్వానికి టీజీ రెడ్కో అధ్యయన నివేదిక

Tgredco Study On Maintaining Ac
Tgredco Study On Maintaining Ac (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 4, 2026 at 10:58 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Tgredco Study On Maintaining Ac : రాష్ట్రంలో రోజురోజుకూ ఎండల తీవ్రత పెరుగుతుంది. ఈ క్రమంలోనే చాలా చోట్ల ఏసీలు, ఎయిర్ కూలర్లు వాడకం మొదలైంది. అయితే ఎక్కువమంది ప్రజలు ఏసీలను 20 డిగ్రీల నుంచి 21 డిగ్రీల మధ్య వాడుతుంటారు. అలా కాకుండా 25 డిగ్రీలతో వద్ద ఏసీలను వినియోగించినట్లయితే పర్యావరణంతో పాటు ఆరోగ్యానికి కూడా మంచిదని టీజీ రెడ్కో(తెలంగాణ రాష్ట్ర పునరుద్ధరణీయ ఇంధన వనరుల అభివృద్ధి సంస్థ వారు చేసిన అధ్యయనంలో తేలింది. ఈ సంస్థ ఇంధన పరిరక్షణ కార్యక్రమాలకు సంబంధించి నోడల్​ ఏజెన్సీగా వ్యవహరిస్తుంది. తాము పరిశీలించిన అంశాలకు సంబంధించి ఆ సంస్థ ప్రభుత్వానికి నివేదికను కూడా సమర్పించింది. మరి ఈ సంస్థ చేసిన అధ్యయనంలో తేలిన అంశాలేంటే ఓ సారి చూద్దామా.

25 డిగ్రీల స్థిర ఉష్ణోగ్రత వద్ద ఉంచితే : ఒక ఏసీ టెంపరేచర్​ను 25 డిగ్రీలతో ఉంచినట్లయితే ఏడాదికి 432 యూనిట్ల విద్యుత్​ ఆదా అవుతుందని, 310 కిలోల కర్బన ఉద్గారాలు వాతావరణంలో వెలువడకుండా చేయవచ్చని టీజీరెడ్కో అధ్యయనంలో వెల్లడైంది. తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ప్రతి ఇంట్లో, ఆఫీసులో ఏసీని 25 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతతోనే స్థిరంగా వినియోగించేలా చేసినట్లయితే రాష్ట్ర విద్యుత్‌ వినియోగం 6 శాతం వరకు తగ్గించవచ్చని రెడ్కో సర్కారుకు అధ్యయన నివేదిక ఇచ్చింది. ఈ నేపథ్యంలో ఆఫీసుల్లో ఏసీలన్నీ తప్పనిసరిగా 25 డిగ్రీల వద్ద ఉంచాలని రాష్ట్ర ఇంధనశాఖ అన్ని ప్రభుత్వశాఖలను కీలక ఆదేశాలు జారీ చేసింది. మరి టీజీ రెడ్కో అధ్యయనంలో కీలక విషయాలేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

టీజీ రెడ్కో అధ్యయనంలో కీలక అంశాలు ఇవే :

  • రాష్ట్రంలో చాలా ఇళ్లలో ఎయిర్​ కండీషనర్లను(ఏసీ) తక్కువ ఉష్ణోగ్రత వద్ద ఉపయోగిస్తుంటారు. ఈ విధంగా చేయడం వల్ల వారికి కరెంటు బిల్లూ అధికంగా వస్తుంది, మరోవైపు విద్యుత్​ డిమాండ్​ కూడా పెరిగిపోతుంది. ఇలాంటి సమయాల్లో యూనిట్​ కరెంట్​ను కొనుగోలు చేసేందుకు ఇంధన ఎక్స్చేంజీలకు సుమారు రూ.10లను డిస్కంలు చెల్లిస్తున్నాయి.
  • రాష్ట్రంలోని అన్ని గవర్నమెంట్​ ఆఫీసుల్లో కరెంటు బిల్లు నెలకు రూ.100 కోట్లకు పైగా వస్తోందని విద్యుత్ పంపిణీ సంస్థల అంచనా. ఏసీల ఉష్ణోగ్రతను 25 డిగ్రీల్లో ఉంచడం వల్ల నెలకు సుమారు రూ.ఐదారు కోట్లు ఆదా అవుతాయని తెలంగాణ రాష్ట్ర పునరుద్ధరణీయ ఇంధన వనరుల అభివృద్ధి సంస్థ అంచనా.
  • రాష్ట్రంలో ఎయిర్​ కండీషనర్ల వాడకం మొదలైందని, విద్యుత్‌ డిమాండు ఆదివారం 16,504 మెగావాట్లకు చేరినట్లుగా విద్యుత్​ పంపిణీ సంస్థలు తెలిపాయి. గత ఏడాది మార్చి ఒకటిన 16,145 మెగావాట్లే ఉందని డిస్కంలు పేర్కొన్నాయి.
  • యూనిట్‌ కరెంటును ఆదా చేసినట్లయితే రెండున్నర యూనిట్ల ఉత్పత్తితో సమానమని రెడ్కో సాంకేతిక అధ్యయనంలో తేలింది. ఒక భవనంపై 2 కిలోవాట్ల సామర్థ్యం గల సోలార్​ ఫ్యానెళ్లను అమర్చుకుంటే రోజుకు 8 యూనిట్ల విద్యుత్‌ ఉత్పత్తవుతుంది. దీనివల్ల 182 మొక్కలు పెంచినదానితో సమానమని తేలింది. ఏసీని 21 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత కన్నా తక్కువ వాడితే ఆరోగ్య సమస్యలు వస్తున్నట్లు గుర్తించామని అని టీజీ రెడ్కో మేనేజింగ్‌ డైరెక్టర్‌ అనిల వెల్లడించారు.
  • పై సూచనలు పాటించడం ద్వారా విద్యుత్​ను ఆదాచేయొచ్చని, తద్వారా పర్యావరణానికి, ఆరోగ్యానికి మేలు జరగుతుందని అధికారులు చెబుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలోనే ప్రభుత్వ ఆఫీసుల్లో ఎయిర్​కండీషనర్లంటినీ తప్పనిసరిగా 25 డిగ్రీల వద్ద ఉంచాలని రాష్ట్ర ఇంధనశాఖ ఆదేశించింది.

ఇంట్లో ఏసీలు, కూలర్లతో బీకేర్​ ఫుల్​ - చిన్న తప్పిదం జరిగినా ప్రాణాలు గాల్లోనే!

TAGGED:

AC USING PRECAUTIONS IN TELUGU
MAINTAINING AC TEMPERATURE
MAINTAINING AC TEMPERATURE TIPS
TGREDCO ON MAINTAINING AC
TGREDCO ON MAINTAINING AC

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.