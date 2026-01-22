తెలంగాణ, ఆంధ్ర జలవివాదం - నీటి కేటాయింపులపై ఏపీపై ఒత్తిడి తెచ్చేలా ఇరిగేషన్ అధికారుల యోచన
నీటి కేటాయింపులకు ఏపీ కట్టుబడి ఉండేలా ఒత్తిడి తేవాలని నిర్ణయం - రెండు రాష్ట్రాలకు మధ్య జలవనరుల అంశాలపై ఈనెల 30న సమావేశం - పునర్విభజనకు ముందు ఇచ్చిన కేటాయింపులపై తొలుత అంగీకరించేలా ఒత్తిడి
Water Disputes Between TG and AP : రాష్ట్ర నీటిహక్కుల విషయంపై ఆంధ్రప్రదేశ్పై ఒత్తిడి తెచ్చేలా చర్యలు చేపట్టాలని నీటిపారుదల శాఖ అధికారులు భావిస్తున్నారు. పునర్విభజనకు ముందు చేపట్టిన ప్రాజెక్టుల నీటి కేటాయింపుల కోసం ఏపీ ఒప్పించేలా చర్చించాలని నిర్ణయించారు. ఆ మేరకు ఈనెల 30న కేంద్రం వద్ద జరిగే సమావేశంలో వినిపించాల్సిన వాదనపై నీటిపారుదల శాఖ కసరత్తు చేస్తోంది.
పునర్విభజనకు ముందు తెలంగాణలోనిప్రాజెక్టులకు అప్పటి ప్రభుత్వం ఇచ్చిన నీటి కేటాయింపులకు ఆంధ్రప్రదేశ్ కట్టుబడి ఉండేలా ఒత్తిడి తేవాలని నీటిపారుదల శాఖ కసరత్తు ప్రారంభించింది. పునర్విభజన తర్వాత రాష్ట్రంలో పెరిగిన సామర్థ్యం మేరకు నీటికేటాయింపులని ట్రైబ్యునల్ నిర్ణయిస్తుందని, పునర్విభజనకు ముందు అప్పటి ప్రభుత్వం ఇచ్చిన నీటి కేటాయింపులకి ఏపీ అంగీకారం తెలిపేలా ఒత్తిడి తేవాలని నిర్ణయించినట్లు తెలిసింది.
ఈ నెల 30న సమావేశం : రెండు రాష్ట్రాలకు మధ్య జలవనరులకు సంబంధించిన అంశాలపై కేంద్ర జలసంఘం ఛైర్మన్ నేతృత్వంలో ఏర్పాటైన కమిటీ మొదటి సమావేశం ఈ నెల 30న జరగనుంది. ఆ సమావేశం ఎజెండా ఖరారుకే పరిమితమయ్యే అవకాశం ఉన్నా పునర్విభజనకు ముందు జీవోలు ఇచ్చి చేసిన కేటాయింపులపైనే మొదట ఓఅంగీకారానికి రాగలిగితే పాలమూరు-రంగారెడ్డితో సహాకృష్ణాబేసిన్లోని ప్రాజెక్టులను పూర్తిస్థాయిలో వినియోగంలోకి తేవచ్చనే అభిప్రాయంతో ప్రభుత్వం ఉందని నీటిపారుదల శాఖ వర్గాలు తెలిపాయి.
పునర్విభజనకు ముందు దేనికి ఎన్ని టీఎంసీలంటే? : ఏపీ పునర్విభజనకు ముందు కల్వకుర్తిని 25, నెట్టెంపాడు 22, ఎస్ఎల్బీసీ 3, కోయిల్సాగర్ని 3.9 టీఎంసీలతో చేపట్టారు. పాలమూరు-రంగారెడ్డి ప్రాజెక్టుకు జూరాలనుంచి నీటిని తీసుకొనేలా 70 టీఎంసీలతో, కొడంగల్ఎత్తిపోతలను 7.1, డిండి ఎత్తిపోతలను 30 టీఎంసీలతో చేపట్టేందుకు పునర్విభజనకు ముందే అప్పటి ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీచేసింది. పునర్విభజనకు ముందు పనులు చేపట్టిన ఉత్తర్వులిచ్చిన ప్రాజెక్టుల సామర్థ్యం 188 టీఎంసీలుంటే ఆ తర్వాత వాటి సామర్థ్యం304 టీఎంసీల వరకు పెరిగింది.
మొదట 188 టీఎంసీలపై ఆంధ్రప్రదేశ్ సానుకూలత వ్యక్తంచేస్తే ఆతర్వాత పెరిగిన సామర్థ్యం మేరకు కేటాయింపుల గురించి ట్రైబ్యునల్లో తేల్చుకోవచ్చని నీటిపారుదలశాఖవర్గాలు భావిస్తున్నాయి. ఇటీవల ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి వద్ద జరిగిన సమావేశంలో ఇదే అభిప్రాయం వ్యక్తమైనట్లు తెలిసింది. కల్వకుర్తి, నెట్టెంపాడు, కోయిల్సాగర్, ఎస్ఎల్బీసీ మినహా మిగిలిన ప్రాజెక్టుల ఇన్వెస్టిగేషన్కి మాత్రమే అప్పట్లో జీవోలిచ్చారని ఏపీ పేర్కొంది. ఆ ప్రకారం 81 టీఎంసీల సామర్థ్యం కలిగిన ప్రాజెక్టులే ఉంటాయి. అందులో కోయిల్సాగర్కు బచావత్ ట్రైబ్యునల్ కేటాయింపులున్నందున 77 టీఎంసీల గురించే ఆంధ్రప్రదేశ్ మాట్లాడుతోందని నీటిపారుదల శాఖవర్గాలు వివరిస్తున్నాయి. ఐతే పాలమూరు-రంగారెడ్డి ఎత్తిపోతల ప్రధాన లక్ష్యంగా ఒత్తిడి చేయాలనే ఆలోచనతో తెలంగాణ ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.
ఆ ప్రాజెక్టులకు కేటాయింపులు లేవు : ఆంధ్రప్రదేశ్లో హంద్రీనీవా, గాలేరు-నగరి, వెలిగొండ, తెలుగుగంగ ప్రాజెక్టులకు కేటాయింపులు లేవు. వాటి సామర్థ్యం 150.5 టీఎంసీలు. తెలుగుగంగకు బ్రిజేశ్ కుమార్ ట్రైబ్యునల్ 25 టీఎంసీలు కేటాయించినా, ఆ తీర్పు అమల్లోకి రాలేదు. ప్రస్తుతం రెండు రాష్ట్రాల వాదనలు వింటున్న ట్రైబ్యునల్ ముందు ఆ అంశం ఉంది. పునర్విభజనచట్టం ప్రకారం నిర్మాణంలో ఉండి పూర్తి చేయాల్సిన ప్రాజెక్టుల్లో కల్వకుర్తి, నెట్టెంపాడు, ఎస్ఎల్బీసీ, హంద్రీనీవా, గాలేరు-నగరి, వెలిగొండ, తెలుగుగంగ ఉన్నాయి. పాలమూరు-రంగారెడ్డి ఎత్తిపోతల, కొడంగల్ సహా కృష్ణాబేసిన్లోని ప్రాజెక్టుల విషయంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ సానుకూలంగా స్పందిస్తేనే మిగిలిన అంశాలపై చర్చల గురించి ఆలోచించాలనే అభిప్రాయంతో రాష్ట్రప్రభుత్వం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.
ఇటీవల సీఎం రేవంత్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ నీళ్ల సమస్యల విషయంలో తాము వివాదాలు కోరుకోవడం లేదని పరిష్కారం కోరుకుంటున్నామన్నారు. రాజకీయ ప్రయోజనాలు కాదు ప్రజల ప్రయోజనాలు కోసం ఆలోచిస్తున్నామని ఆయన వివరించారు. తెలంగాణకు పోర్టు కనెక్టివిటీ రావాలంటే పొరుగు రాష్ట్రం సహకారం ఉండాలని రేవంత్ రెడ్డి అభిప్రాయపడ్డారు. రెండు రాష్ట్రాలు(ఏపీ, తెలంగాణ) పరస్పరం సహకరించుకున్నప్పుడే సమస్యలు పరిష్కారం అవుతాయని అశాభావం వ్యక్తం చేశారు.
