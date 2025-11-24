విదేశీ ఫలాల సాగుతో రైతులకు లాభాల పంట - ఉద్యాన వర్సిటీ అధ్యయనంలో వెల్లడి
విదేశీ ఫలాల సాగుపై తెలంగాణ ఉద్యాన వర్సిటీ అధ్యయనం - తెలగురాష్ట్రాల్లో విదేశీ పంటల సాగు పెరుగుతుందని అధ్యయన నివేదికలో వెల్లడి
Published : November 24, 2025 at 9:40 PM IST
Horticultural versity study on foreign fruits cultivation : అవకాడో, స్ట్రాబెర్రీ, డ్రాగన్ఫ్రూట్, రాంబూటాన్ బ్లూబెర్రీ లాంగన్ మకాడమియా నట్ కివీ మ్యాంగోస్టీన్ ఉత్తమ పోషక విలువలు, మార్కెటింగ్ సామర్థ్యం గల ఇలాంటి విదేశీ రకాల ఫలాలను మన దేశంలో సాగు చేయడం రైతులకు లాభదాయకమని తెలంగాణ ఉద్యాన వర్సిటీ వెల్లడించింది. 2024-25 సంవత్సరాల్లో రూ.10 వేల కోట్ల విలువైన ఇలాంటి ఫలాలను దిగుమతి చేసుకున్న నేపథ్యంలో మన దేశంలో వీటి సాగును పెంచడం ద్వారా ఏటా ఆ మొత్తం ఆదా అవుతుందని తన అద్యయన నివేదికలో వెల్లడించింది. ‘విదేశీ ఫలాల’ సాగుపై తెలంగాణ ఉద్యాన వర్సిటీ అధ్యయనం చేపట్టి తాజాగా నివేదికను విడుదల చేసింది. అందులోని ముఖ్యాంశాలివే
విదేశీ ఫలాలకు పెరుగుతున్న ఆదరణ : కొన్ని రకాల విదేశీ ఫలాలకు మన దేశంలో ఆదరణ పెరుగుతోంది. దేశవ్యాప్తంగా అనేక రాష్ట్రాల్లో వీటి సాగును ప్రారంభించారు. తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనూ అవకాడో, డ్రాగన్ఫ్రూట్, స్ట్రాబెర్రీ, ప్యాషన్ఫ్రూట్ తదితర రకాలను పండిస్తున్నారు. వీటిని సాగు చేసేందుకు అయ్యే వ్యయం కొంత ఎక్కువైనప్పటికీ తక్కువ నీటితోనే ఇవి పండుతాయి. పెట్టుబడికి తగిన లాభాలు వస్తాయి. దేశంలో వీటి సాగును ప్రోత్సహించేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టింది. ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ హార్టికల్చరల్ రీసెర్చ్ ఈ పంటలపై పరిశోధన, సాగు అభివృద్ధి, సాంకేతికత వ్యాప్తిలో కీలకపాత్ర పోషిస్తోంది. డ్రాగన్ఫ్రూట్, అవకాడో లాంటి పంటలకు ప్రామాణిక సాగు నియమావళిని అభివృద్ధి చేసింది.
కేంద్రం సిఫార్సులివీ : ఉద్యాన పంటలను ప్రోత్సహించేందుకు అన్ని రాష్ట్రాల ఉద్యాన విభాగాలు, కృషి విజ్ఞాన కేంద్రాలు తెగుళ్ల నివారణ, ఉత్తమ సాగు నిర్వహణ పద్ధతులపై దృష్టి సారించాలి. విస్తృతంగా రైతు శిక్షణ కార్యక్రమాలను నిర్వహించాలి. ఉద్యాన పంటలు సాగుచేస్తున్న రైతులకు మార్కెటింగ్తోపాటు కోల్డ్ స్టోరేజి సౌకర్యాలు, ప్యాక్హౌస్లు, గ్రేడింగ్ యూనిట్లను ఏర్పాటు చేయాలి. దేశీయ, అంతర్జాతీయ మార్కెట్ల మధ్య అనుసంధానాలను మరింత బలోపేతం చేయాలి. ప్రైవేటు వ్యవసాయ వ్యాపార సంస్థలు, అంకుర సంస్థలు, సహకార సంస్థల సహకారంతో సంబంధిత మౌలిక సదుపాయాల వృద్ధి, సాంకేతిక సహకారం, పరిశ్రమల స్థాపనకు కృషి చేయాలి.
విదేశీ పండ్లకు నగరంలో పెరుగుతున్న డిమాండ్ : నగరంలో విదేశీ పండ్లకు డిమాండ్ క్రమంగా పెరుగుతోంది. వాటిల్లో గ్రేట్ అమెరికన్ కంట్రీ (గ్యాక్) ఫలం కూడా ఒకటి. ‘స్వర్గ ఫలం’గా పేరున్న ఈ పండు కిలో రూ.1,000 నుంచి రూ.1,200 ధర పలుకుతోంది. విటమిన్ సి, బీటా కెరోటిన్, లైకోపిన్, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉండటంతో నగరవాసులు కొనుగోలు చేసేందుకు మక్కువ చూపుతున్నారు.
దీనిని అందిపుచ్చుకున్న మహేశ్వరం మండలం ఇమాంగూడకు చెందిన బకారం బుచ్చిరెడ్డి అనే రైతు సాగును ప్రారంభించారు. సొంతంగా మార్కెటింగ్ చేస్తూ ఆదాయాన్ని పొందుతున్నారు. థాయ్లాండ్, మలేషియా, చైనా, వియత్నాం దేశాలకే పరిమితమైన ఈ పండు మొక్కలను బుచ్చిరెడ్డి కేరళ, ఏపీలోని పోలవరం తదితర ప్రాంతాల నుంచి తీసుకొచ్చి సాగు చేస్తున్నారు. మరికొంతమంది రైతులు కూడా విదేశీ ఫలాలను సాగుచేస్తున్నారు. ఈ పంటల్లో మెలకువలను తెలుసుకోవాలనుకునే రైతులు వ్యవసాయ అధికారులు, కృషి విజ్ఞాన కేంద్రం అధికారులను సంప్రదించవచ్చు.
