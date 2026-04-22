కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు నివేదికపై హైకోర్టు తీర్పు - కేసీఆర్​, హరీశ్​రావుకు ఊరట

పీసీ ఘోష్ కమిషన్‌ నివేదిక ఆధారంగా ఎలాంటి చర్యలు చేపట్టవద్దన్న హైకోర్టు - జస్టిస్ పీసీ ఘోష్ కమిషన్‌ ఎలాంటి నిబంధనలు పాటించలేదన్న హైకోర్టు - కాళేశ్వరం అవకతవకలపై నివేదిక ఇచ్చిన జస్టిస్ ఘోష్

High Court on Justice Ghosh report (ETV Bharat)
Published : April 22, 2026 at 10:53 AM IST

High Court verdict on Justice PC Ghosh Commission Report : కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టులో భాగమైన మేడిగడ్డ, అన్నారం, సుందిళ్ల బ్యారేజీల నిర్మాణం, నిర్వహణల్లో అవకతవకలపై విచారణ నిమిత్తం ఏర్పాటు చేసిన జస్టిస్‌ ఘోష్‌ కమిషన్‌పై దాఖలైన పిటిషన్‌లపై తెలంగాణ హైకోర్టు బుధవారం తీర్పు వెలువరించింది. ఈ అంశంలో జస్టిస్ ఘోష్​ కమిషన్ నివేదికను సవాల్​ చేస్తూ పిటిషన్ దాఖలు చేసిన కేసీఆర్‌, హరీశ్‌రావులకు న్యాయస్థానం ఊరట కల్పించింది. జస్టిస్ పీసీ ఘోష్ కమిషన్‌ నివేదిక ఆధారంగా పిటిషనర్లపై ఎలాంటి చర్యలు చేపట్టవద్దని ఆదేశించింది.

విచారణ చేసి నివేదిక ఇచ్చిన కమిషన్ : కమిషన్‌ ఎలాంటి నిబంధనలు పాటించలేదని హైకోర్టు ధర్మాసనం అసహనం వ్యక్తం చేసింది. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అధికారం చేపట్టిన అనంతరం మేడిగడ్డ, అన్నారం, సుందిళ్ల బ్యారేజీల నిర్మాణాల అవకతవకలపై జస్టిస్ పీసీ ఘోష్ కమిషన్‌ను ఏర్పాటు చేసింది. ఆ కమిషన్ పలువురిని విచారణ చేసిన తర్వాత నివేదికను ప్రభుత్వానికి సమర్పించిన విషయం తెలిసిందే.

ఘోష్​ కమిషన్​ను సవాల్ చేస్తూ పిటిషన్ : బ్యారేజీల్లో అవకతవకలపై విచారణ కోసం జస్టిస్‌ పీసీఘోష్‌ కమిషన్‌ను నియమిస్తూ 2024 మార్చి 14న జారీ చేసిన జీవో 6ను సవాలు చేస్తూ మాజీ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్, మాజీ మంత్రి తన్నీరు హరీశ్‌రావు, ఐఏఎస్‌ అధికారులు ఎస్‌.కె.జోషి, స్మితా సభర్వాల్​లు వేర్వేరుగా దాఖలు చేసిన పిటిషన్‌లపై ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్‌ అపరేశ్‌ కుమార్‌ సింగ్, జస్టిస్‌ జీఎం మొహియుద్దీన్‌లతో కూడిన ధర్మాసనం సుదీర్ఘ విచారణ చేపట్టి మార్చి 12న తీర్పును రిజర్వు చేసింది.

మా వాదనలను పరిగణలోకి తీసుకోలేదు : జస్టిస్ ఘోష్​ కమిషన్​పై తీర్పును ఈ నెల 8న వెలువరిస్తామని ప్రకటించినా కొంత ప్రక్రియ సిద్ధం కాకపోవడంతో కోర్టు ఏప్రిల్​ 22కు వాయిదా వేసింది. జస్టిస్‌ ఘోష్‌ కమిషన్‌ చేపట్టిన విచారణ ప్రక్రియలో ఉల్లంఘనలు జరిగాయని, అభియోగాలు మోపే ముందు తమ వాదనను ఏమాత్రం పరిగణనలోకి తీసుకోలేదని పిటిషనర్లు న్యాయస్థానం ముందు పేర్కొన్నారు. విస్తృత ప్రజాప్రయోజనాల దృష్ట్యా కమిషన్‌ వేశామంటూ, మరొకరి పరువు ప్రతిష్ఠలు దెబ్బతీయడం సరైన పద్దతి కాదని చెప్పారు. మరోవైపు ప్రభుత్వం తరఫు న్యాయవాదులు వాదనలు వినిపిస్తూ ప్రజాప్రయోజనాలను పరిగణనలోకి తీసుకుని కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు ఆనకట్టలపై కమిషన్‌ వేసినట్లు తెలిపారు.

మీరే ఎఫ్​ఐఆర్​ నమోదు చేయండి : కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టులో బ్యారేజీల నిర్మాణంలోని అవకతవకలు, నిధుల దుర్వినియోగంపై సీబీఐనే ఎఫ్‌ఐఆర్‌ నమోదు చేయాలని సోమవారం తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కోరింది. ఈ మేరకు సీబీఐ డైరెక్టర్‌కు తాజాగా రాసిన లేఖలో ఎఫ్​ఐఆర్​ విషయాన్ని ప్రస్తావించింది. నిజానికి కాళేశ్వరం అక్రమాలపై దర్యాప్తు చేపట్టాలని రాష్ట్రప్రభుత్వం గత ఏడాది సెప్టెంబరు మొదటి వారంలోనే సీబీఐకి లేఖ రాయగా దాదాపు ఆరు నెలల తర్వాత కేంద్ర ప్రభుత్వం సంస్థ స్పందించింది.

మీ రాష్ట్రంలో ఏమైనా కేసు పెట్టరా? : రాష్ట్ర పోలీసులు ఏమైనా కేసు నమోదు చేశారా? అని సీబీఐ అడగడంతో ఎలాంటి ఎఫ్‌ఐఆర్‌ నమోదు చేయలేదని స్పష్టం చేస్తూ తాజాగా ఈ నెల 7న సీబీఐకి మరో లేఖను ప్రభుత్వం రాసింది. ఈ మేడిగడ్డ, అన్నారం, సుందిళ్ల బ్యారేజీల నిర్మాణాాల్లో అక్రమాలు చోటుచేసుకున్నాయని, నిధుల దుర్వినియోగం జరిగిందంటూ విచారణ కోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం జస్టిస్‌ పీసీ ఘోష్‌ కమిషన్‌ను నియమించిన సంగతి తెలిసిందే. సుదీర్ఘమైన విచారణ, వాంగ్మూలాల సేకరణ అనంతరం గత ఏడాది ఆగస్టులో కమిషన్‌ తన రిపోర్టును ప్రభుత్వానికి సమర్పించింది. నివేదికపై అసెంబ్లీలో సుదీర్ఘ చర్చ అనంతరం కేసు దర్యాప్తును సీబీఐకి అప్పగిస్తున్నట్లు సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి ప్రకటించిన సంగతి తెలిసిందే.

కమిషన్ వేసే అధికారం ప్రభుత్వానికి ఉంది - కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుపై హైకోర్టులో సర్కారు

'కాళేశ్వరం లోపాలకు నేను ఏ విధంగా బాధ్యుడినో చెప్పాలి' : హైకోర్టుకు నివేదించిన కేసీఆర్

