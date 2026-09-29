ETV Bharat / state

అసెంబ్లీ వద్ద బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేల ఘటనపై హైకోర్టు కీలక ఉత్తర్వులు

అసెంబ్లీ వద్ద బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేల ఘటనపై హైకోర్టు కీలక ఉత్తర్వులు జారీచేసింది. అసెంబ్లీ నిబంధనల ఉల్లంఘనపై చర్యలు తీసుకునే అధికారం స్పీకర్‌కే ఉంటుందని హైకోర్టు స్పష్టం చేసింది.

HC Issues Key Orders on Involving BRS MLAs at Assembly
బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేల ఘటనపై హైకోర్టు కీలక ఉత్తర్వులు (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 29, 2026 at 1:20 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

HC Issues Key Orders on Involving BRS MLAs at Assembly : అసెంబ్లీ వద్ద బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేల ఘటనపై హైకోర్టు కీలక ఉత్తర్వులు జారీచేసింది. మహిళా ఎమ్మెల్యేలతో దురుసుగా ప్రవర్తించిన పోలీసులను గుర్తించాలని ఆదేశించింది. సదరు పోలీసుల వివరాలను స్పీకర్‌కు ఇవ్వాలని డీజీపీని రాష్ట్ర ఉన్నత న్యాయస్థానం ఆదేశించింది. ఘటన అసెంబ్లీ వద్ద జరిగినట్లయితే ఆ వివరాలను హైకోర్టుకు నివేదించాలని ఆదేశాలు జారీచేసింది. అసెంబ్లీ నిబంధనల ఉల్లంఘనపై చర్యలు తీసుకునే అధికారం స్పీకర్‌కే ఉంటుందని హైకోర్టు స్పష్టం చేసింది.

TAGGED:

HC ISSUES KEY ORDERS ON BRS MLA
HIGH COURT OF TELANGANA
HIGH COURT ON THE MLAS INCIDENT
BRS MLAS INCIDENT AT ASSEMBLY
HC ISSUES KEY ORDERS ON BRS MLA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.